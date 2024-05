El sencillo truco para desinstalar apps en otros móviles, tablets y televisores que ya es posible en España

Ya casi hay tantos móviles en España como habitantes, así que es comprensible que mucha gente tenga más de un móvil, o varios dispositivos basados en Android. Por ejemplo, es posible que tengamos una tablet Android, un reloj Wear OS, un televisor Android TV, y mucho más. Gestionar todos estos aparatos puede llegar a ser algo complicado.

La gran ventaja de usar la plataforma de Google es que todos esos dispositivos se pueden conectar entre sí; podemos ver las mismas fotos si las hemos guardado en Google Fotos, por ejemplo. Sin embargo, aún quedan algunos aspectos que mejorar en esta experiencia, y esta semana Google ha arreglado uno de los problemas más habituales: la gestión de apps.

Y es que una de las mayores molestias llega a la hora de tener las mismas apps en todos nuestros dispositivos. En los últimos años, Google ha implementado funciones que ayudan, como la que instala automáticamente nuestras apps la primera vez que configuramos un dispositivo; además, Google Play permite elegir el dispositivo en el que instalamos una app directamente desde la tienda.

Y a partir de ahora, Google Play también permite desinstalar apps de otros dispositivos de manera remota; en efecto, no necesitamos tener el móvil delante para quitarle una de las apps que tiene instalada en la memoria. Es algo que será tremendamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, si no queremos ir de un dispositivo a otro para eliminar las apps que no queremos, podemos hacerlo directamente desde el móvil.

Es un proceso muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es abrir Google Play, y a continuación, pulsamos en nuestra imagen de perfil y en ‘Gestionar apps y dispositivo’. En la pantalla que se abrirá, tenemos que entrar en la pestaña de ‘Gestionar’ en la parte superior. Aquí aparecerá una lista de las apps que tenemos instaladas en el dispositivo que estamos usando ahora mismo.

La novedad es que ahora podemos pulsar en el botón ‘Este dispositivo’, y aparecerá una lista de nuestros dispositivos con Android, además de una lista de apps no instaladas al final. Sólo tenemos que pulsar en el dispositivo en cuestión, como nuestra tablet, por ejemplo. Entonces, la lista cambiará a las apps que estén instaladas en aquel dispositivo; si seleccionamos una app, podemos pulsar en el botón de la papelera para borrarla de manera remota.

Como es habitual, esta novedad está llegando poco a poco a todos los usuarios, por lo que es posible que aún no la tengamos disponible. Sin embargo, las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL – El Androide Libre muestran que la función ya está llegando a usuarios españoles, así que no habrá que esperar mucho.