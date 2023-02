Nueva alternativa a Netflix llega a España: así es SkyShowtime, con una oferta brutal

En medio de la polémica por compartir cuenta en Netflix, otras plataformas de streaming tienen la oportunidad de ganar mercado; en otras palabras, es el momento perfecto para el lanzamiento de SkyShowtime.

[¿Merece la pena seguir pagando por Netflix? Repasamos todos los planes y lo que cuestan]

Antes de que empieces a quejarte de que llegue otro servicio de streaming más, hay que decir que SkyShowtime presenta dos motivos de peso para tenerla en cuenta: su catálogo y su precio, especialmente si pillas la oferta de lanzamiento.

SkyShowtime en España

Aunque SkyShowtime parezca un nombre raro, realmente es muy apropiado, porque es un servicio conjunto de dos de las grandes productoras del sector, Paramount y NBCUniversal; como resultado, este servicio mezcla contenido proveniente de varios canales y productoras, y ahí es donde radica su fortaleza.

SkyShowtime es la nueva alternativa a Netflix en España

Además de contenido de Sky y Showtime, este servicio también ofrecerá series y películas de Dreamworks, Universal, Peacock, Nickelodeon, Paramount+ y Paramount Pictures. Gracias a eso, la selección inicial de series es realmente atractiva, incluyendo algunos estrenos en España.

1883

1932

A Friend of the Family

American Gigolo

Funny Woman

Halo

Law & Order Temporadas 21 y 22

Let The Right One In

Mayor of Kingstown

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

Souls

Star Trek: Strange New Worlds

The Best Man: The Final Chapters

The Calling

The Fear Index

The Great Game

The Midwich Cuckoos

The Offer

The Rising

The Undeclared War

The Tulsa King

Vampire Academy

Yellowstone

En cuestión de películas tampoco se quedará corto, con algunas de las franquicias más famosas del planeta como Star Trek o Fast & Furious.

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

La saga Despicable Me (GRU: Mi Villano Favorito)

La saga Fast & Furious

Mamma Mia!

La saga Mission:Impossible

La saga Star Trek

La saga Jurassic Park

La película de Bob Esponja

Además, y sorprendentemente, el servicio también llegará con series originales españolas: Bosé (a partir del 3 de marzo) y Los Enviados, ambas producidas por Paramount. De esta forma, se compensa el retraso del lanzamiento del servicio en nuestro país; en realidad, SkyShowtime ya lleva meses disponible en buena parte del territorio europeo, y es sólo ahora que llega a España y Andorra, completando el lanzamiento.

SkyShowtime tendrá series españolas originales como Bosé

Junto con el catálogo de sus dos grandes propietarias, el punto fuerte de SkyShowtime estará en ese contenido original, del que ya se han prometido novedades en los próximos meses incluyendo A Town Called Malice, Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies y Lioness and Rabbit Hole.

Pero tal vez lo más atractivo de SkyShowtime está en el precio. Tal vez conscientes de la polémica en Netflix y el lío y precio de sus cuentas, SkyShowtime tendrá una única suscripción de sólo 5,99 euros al mes. No sólo eso, como oferta de lanzamiento la compañía ofrece un descuento del 50%, que durará durante toda la vida; por lo tanto, podemos conseguir el servicio por 2,99 euros al mes, así que realmente hay pocas excusas.

¿Y dónde está la 'trampa'? Pues en un detalle que deja a SkyShowtime por detrás del resto de servicios: el contenido sólo estará disponible en resolución 1080p como máximo. Es decir, que no aprovehcará la resolución 4K que ya tienen la inmensa mayoría de los televisores nuevos; la imagen no se verá con tan buena calidad como en Netflix y otros servicios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan