¿Merece la pena seguir pagando por Netflix? Repasamos todos los planes y lo que cuestan

Se acabó compartir cuenta en Netflix. A partir de ahora, tendremos que pagar más por añadir a personas de fuera de nuestra casa, y como era de esperar, eso no ha sentado nada bien a los usuarios.

[Netflix inicia en España el bloqueo a las cuentas compartidas: paga o busca refugio en otro servicio]

El hashtag #AdiosNetflix se hizo ‘trending topic’ en Twitter, gracias a la cantidad de gente que afirma que cerrará su cuenta de Netflix por la nueva medida. Y es probable que estés pensando en hacer lo mismo, si es que no lo has hecho ya. Pero ¿tiene sentido dejar de pagar Netflix por esto? Para comprobarlo, es importante repasar cómo quedan las cuentas de Netflix tras el cambio, y cuánto tendremos que pagar de más.

Así quedan las cuentas de Netflix

Para empezar, algo obvio pero que tal vez mucha gente no ha comprendido: si no compartes tu cuenta con personas de fuera, estos cambios no te afectan. Es decir, si tú eres la única persona que usa tu cuenta de Netflix, o si otras personas la usan dentro de tu casa, todo esto debería darte igual.

La clave está en qué es lo que Netflix considera una “casa”. La compañía no ha explicado los detalles técnicos, pero todo indica que Netflix se fija en dos detalles: tu dirección IP y el identificador único de tu dispositivo.

Los usuarios que se conecten al mismo router se consideran como de la misma casa

Para la inmensa mayoría de las personas, la dirección IP es la misma para todos los dispositivos conectados al mismo router; hay excepciones, pero por norma general, todos los miembros de tu familia o comunidad que se conecten a Internet de la misma manera, son considerados como de la misma casa por Netflix.

A eso hay que sumar la identificación de dispositivos. Netflix ha aclarado que podemos seguir usando el servicio en nuestro móvil desde cualquier sitio, aunque no estemos físicamente en nuestra casa; eso es porque Netflix registra el identificador único de tu dispositivo cuando te conectas, y gracias a eso puedes seguir usando la cuenta incluso a través de otra dirección IP.

Por lo tanto, mucha gente realmente no se verá afectada por este cambio. La clave está en si necesitas que otras personas se conecten a tu cuenta desde fuera de tu hogar, o si lo necesitarás en el futuro. En ese caso, sí que tendrás que pagar por lo que Netflix llama “Suscriptores Extra”.

Qué es un suscriptor extra de Netflix

Básicamente, una cuenta de suscriptor extra es casi idéntica a una cuenta normal, sólo que su propietario no es el que paga la cuota mensual. Estas cuentas están asociadas a la cuenta principal del hogar, y tienen sus mismas capacidades además de limitaciones adicionales, aunque tienen su propio nombre de usuario y contraseña separados.

Netflix define a los suscriptores extra como aquellos que viven fuera de nuesta casa

Por lo tanto, un suscriptor extra puede acceder al mismo contenido, verlo con la misma calidad y acceder desde cualquier dispositivo que podríamos usar con la cuenta principal. Por lo tanto, puede usar el televisor, el móvil, o cualquier otro método para disfrutar de Netflix.

Sin embargo, las cuentas de suscriptor extra tienen importantes limitaciones:

Sólo pueden usar Netflix en un dispositivo a la vez . Así que la persona no puede compartir su cuenta con un miembro de su familia, por ejemplo.

. Así que la persona no puede compartir su cuenta con un miembro de su familia, por ejemplo. Sólo pueden descargar contenido en un dispositivo a la vez ; de nuevo, esto es para evitar que los suscriptores extra compartan la cuenta con más personas.

; de nuevo, esto es para evitar que los suscriptores extra compartan la cuenta con más personas. No pueden crear más de un perfil, teniendo que usar el que tenían en la cuenta principal o crear uno nuevo desde cero.

Tienen que crear la cuenta en el mismo país que la cuenta principal.

Planes Básico con anuncios y Básico: se acabó compartir

Si tienes uno de los dos planes básicos, eres de los más afectados. No es sólo que ya no puedas compartir tu contraseña con gente de fuera, es que tampoco puedes añadir suscriptores extra.

En efecto, Netflix ha hecho que los planes más baratos no tengan la opción de añadir un suscriptor extra. Esta sería la opción más barata si existiese, pero Netflix ni siquiera se lo ha planteado como una opción asequible para compartir cuenta, algo que sería muy útil para estudiantes o familias.

Por lo tanto, no hay ningún cambio en los planes Básico con anuncios y Básico, y siguen costando 5,49 euros al mes y 7,99 euros al mes respectivamente.

Plan Estándar: sólo una persona más

El plan Estándar es el más barato que nos permite añadir un suscriptor extra, que tendrá las mismas limitaciones en calidad de imagen Full HD que tenemos en la cuenta principal.

El plan Estándar nos permite usar Netflix en dos dispositivos al mismo tiempo, a lo que hay que sumar el dispositivo adicional del suscriptor extra. cuesta 12,99 euros al mes, y podemos añadir un suscriptor extra por 5,99 euros al mes adicionales.

A efectos prácticos, el suscriptor extra de Netflix es independiente de nuestra cuenta

Por lo tanto, el precio final se queda en 18,98 euros al mes; si lo dividimos entre dos personas (suponiendo que la otra persona nos paga), costaría 9,49 euros al mes para cada una. Esto es más barato que comprar el plan Estándar, así que puede merecer la pena, pero hay que tener en cuenta que el suscriptor extra tendrá limitaciones que no tiene la cuenta principal, así que no es exactamente lo mismo.

Plan Premium: hasta tres personas compartiendo cuenta

Por último, el plan Premium es el que permite que más personas compartan la cuenta, pero también es el más caro. También es el único plan que ofrece acceso a contenido 4K y a las nuevas funciones de Netflix como el audio espacial.

El plan Premium cuesta 17,99 euros al mes, y los suscriptores extra cuestan 5,99 euros al mes adicionales por cada uno. Por lo tanto, si compartimos la cuenta entre tres personas el coste final sería de 29,97 euros al mes; suponiendo que las otras dos personas nos paguen, el coste se dividiría entre tres a 9,99 euros por cabeza, prácticamente lo mismo que cuesta el plan Estándar dividido entre dos.

Sin embargo, si optas por el plan Premium y sólo lo compartes con una persona, es mucho más caro: 13,99 euros por persona.

Por lo tanto, si vas a compartir la cuenta, el plan Premium es mucho más recomendable hacerlo con dos personas más, por la calidad de imagen y la cantidad de dispositivos que podemos usar en la cuenta principal (cuatro).

Así quedan las cuentas de Netflix y sus limitaciones Netflix

Al final, la pregunta de si sigue mereciendo la pena pagar por Netflix es algo que dependerá de cada usuario. Lo que está claro es que ahora es mucho más caro, especialmente si ya pagabas a medias la cuenta con otra persona; en ese caso, esta es la peor noticia que Netflix te podría haber dado.

Te puede interesar

Archivado en Netflix, Plataformas de streaming

Sigue los temas que te interesan