Cómo dar de baja Netflix desde el móvil en menos de 5 minutos

Netflix ha cortado el grifo en lo que a compartir cuentas se refiere, y a partir de ahora esto tendrá un sobrecoste, o bien, tendrás que recurrir a una suscripción individual. Sin embargo, si tras este cambio no quieres seguir en Netflix, te enseñamos cómo puedes darte de baja.

Netflix es uno de los mejores servicios de contenido en streaming que puedes contratar, pero es cierto que tras la implementación de sus nuevas normas con las cuentas compartidas, algunas personas están optando por anular su suscripción.

Hay que destacar que este proceso de baja es sencillo y la compañía no pone absolutamente ninguna pega ni traba para que anules tu suscripción

Como darse de baja en Netflix rápidamente

Netflix no es uno de sus servicios que hace que darte de baja de su suscripción sea un proceso largo y engorroso sino más bien todo lo contrario, ya que puedes hacerlo utilizando la aplicación, que te llevará a un acceso directo en la web de la plataforma. Sigue estos pasos:

Abre Netflix.

Pulsa en tu foto de perfil y dale a Cuenta.

Selecciona cancelar suscripción.

Cuando lo hagas, Netflix te indicará la fecha hasta la que tu suscripción actual está disponible, que es básicamente hasta el día en el que te deberían realizar el pago del siguiente mes.

Cancelar suscripción a Netflix El Androide Libre

Podrás disfrutar de Netflix hasta ese mismo día, y como no has eliminado la cuenta, todo el contenido que has guardado para ver más tarde o al que le has dado me gusta se quedará tal y como está por si en algún momento decides reanudar tu suscripción.

Por el contrario, si decides eliminar tu cuenta de Netflix toda esta información se perderá y si algún día quieres volver a suscribirte a la plataforma de streaming, tendrás que empezar desde cero.

Por otra parte, también existe la opción de cambiar la modalidad de tu suscripción si quieres pagar menos ahora que no se puede compartir la cuenta.

