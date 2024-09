Si te pasan un enlace para ver fútbol gratis, puede que sea una trampa: así es el nuevo troleo contra los piratas

La lucha contra la piratería está tomando muchas formas, evolucionando como consecuencia de la evolución de los métodos usados por los piratas. Por ejemplo, las IPTV hasta no hace mucho eran desconocidas para la mayoría de la gente; pero en sólo unos meses se han convertido en uno de los principales campos de batalla contra la piratería, con arrestos y condenas por vender decodificadores IPTV.

Países como Italia ya han implementado nuevas leyes adaptadas a estos nuevos métodos de piratería; el Piracy Shield es capaz de bloquear retransmisiones en apenas 30 minutos, un proceso que no está falto de polémica pero que va a tener una nueva versión próximamente. Incluso se ha hablado de hacer lo impensable, y empezar a multar a los usuarios de servicios pirata.

La nueva campaña contra la piratería de BeStreamWise, en la que participan emisoras de televisión como Sky y ligas de fútbol como la Premier League, no es tan dañina para los usuarios como una multa; aunque también les puede frustrar de lo lindo. El próximo fin de semana, esta campaña se centrará en compartir enlaces para ver un partido de fútbol gratis; en concreto, se trata del encuentro entre los Spurs y Arsenal.

Si parece raro que los propietarios de los derechos de futbol estén compartiendo enlaces piratas, es porque hay un giro de guión: esos enlaces son falsos. A lo largo de estos días, miembros de la organización se infiltrarán en redes sociales y plataformas como Reddit para compartir enlaces con usuarios que busquen retransmisiones ilegales del partido. A simple vista, estos enlaces parecerán genuinos, en el sentido de que parece que dirigen a una plataforma de vídeo para ver el partido en streaming sin tener que pagar.

Sin embargo, cuando los usuarios piratas entren en el enlace, serán redirigidos a otra página que no tiene nada que ver con el partido que quieren ver. En concreto, se trata del vídeo de un arroyo, por el juego de palabras con 'stream' en inglés; en otras palabras, es una broma que se ríe del usuario por buscar un 'stream' ilegal. Ahora bien, la organización afirma que no hay malicia en este engaño, más bien al contrario: que están protegiendo a los piratas de posibles virus y otras amenazas que sufren a diario por consumir contenido por medios no oficiales.

La moraleja de la historia es que es más seguro usar los servicios oficiales en vez de depender de servicios ilegales que se aprovechan de sus usuarios. La campaña de BeStreamWise de los últimos doce meses se ha centrado precisamente en los peligros de la piratería, intentando convencer a los usuarios de que merece la pena pagar por servicios seguros y fiables.

No está claro si esta organización ha tenido éxito con esta filosofía hasta ahora, como tampoco lo está que esta nueva campaña vaya a tenerlo; al fin y al cabo, han anunciado con mucha antelación que los enlaces que se encontrarán los piratas son falsos, así que es de esperar que los internautas sospechen de enlaces extraños o incluso que algunos foros los bloqueen completamente.