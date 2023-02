Analizamos el realme 10, un móvil que no alcanza sus metas

Lo normal cuando una empresa anuncia un móvil es presentarlo, anunciar la fecha de distribución en un país y ponerlo a la venta. El primer paso puede estar distanciado de los otros dos, pero estos últimos siempre suelen ir de la mano.

En el caso del realme 10 no fue así, porque se anunció su llegada a España directamente, justo en el momento de su presentación, pero no se ha puesto a la venta hasta meses después.

Nosotros hemos estado una semana usándolo para poder probar si, realmente, este móvil puede ser la referencia de la empresa en la gama de entrada. Y se juega mucho, porque ni el realme 10 Pro ni el realme 10 Pro Plus llegarán a nuestro mercado.

Características realme 10

Procesador y memoria MediaTek Helio G99.

Memoria RAM: 4 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Blanco y negro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad Dual 4G

Bluetooth 5.3.

Wi-Fi 802.11 ac.

Dual SIM.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,9 x 73,3 x 7,95 mm .

. Peso: 178 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: realme UI 3.0.

Es bonito, pero con calidades básicas

El realme 10 opta por un diseño que se ha puesto de moda en los últimos meses, el de una parte trasera limpia con las cámaras flotando en la misma, sin un elemento que las haga resaltar.

Además, tiene los marcos rectos, lo que le da cierta identidad visual, pero podría ser molesto al tenerlo mucho tiempo en la mano. La realidad es que no ha sido así, y hemos podido usarlo sin inconvenientes, aunque no sea el móvil más cómodo del mercado.

La construcción es en plástico, y se nota mucho en la mano, pero es algo que sabemos que no importa mucho a la gente, y menos al perfil de consumidor al que se enfoca este teléfono, sobre todo porque es algo que no se aprecia con el uso de una funda.

Además, entre los apartados positivos, destaca la presencia de jack de auriculares, para conectar unos con cable, y de micro SD, bandeja que se suma a otras dos para tarjetas SIM. Sí, tiene tres huecos.

El sensor de huellas se halla en la parte derecha, en el botón de encendido. No nos gusta esta localización porque cada vez que agarramos el móvil tendemos a tocar el botón y se entiende como un intento de desbloqueo, y al final tenemos que poner muchas veces el PIN por seguridad.

¿Un móvil gaming económico?

Cuando estuve hablando con algunos responsables de realme, se hizo hincapié en que uno de los cambios a mejor de este móvil con respecto a su antecesor era el procesador. Hablamos de un chipset de MediaTek, el Helio G99, un procesador gaming para la gama de entrada, si es que eso tiene sentido.

No iba con muchas expectativas, aunque los móviles de realme siempre me habían funcionado bien a la hora de jugar, algo que hago una hora al día, más o menos.

Sin embargo, la experiencia ha sido entre mala y regular. En ocasiones he podido jugar sin muchos problemas, con una calidad gráfica limitada como era de esperar, pero en otras ocasiones, como podéis ver en el vídeo del análisis, la experiencia ha sido mala.

Además, parece que no es algo que se limite a los juegos, porque en ocasiones el teclado parecía no responder, otras no aparecía cuando debía, etc. Hasta el GPS ha funcionado algo pero de lo esperado, con poca precisión, algo que probablemente es culpa del procesador.

Pasando ahora a la memoria interna y la RAM, tenemos varias opciones, siendo la de 8+128 GB la que hemos probado. O eso pone en la caja.

La experiencia con la RAM no ha sido muy buena, con aplicaciones abriéndose tras pasar unos segundos en la multitarea, algo que no tiene sentido con 8 GB de RAM físicas y otros 8 GB de RAM virtuales.

Podríamos pensar que es cosa de algunas apps, pero no tiene sentido que el móvil cierre las apps de audio al abrir otras como Mastodon, y menos con esa cantidad de memoria aleatoria.

Esta pantalla no es de esta categoría

Aunque este es un móvil de entrada realme ha querido poner una pantalla digna de la gama media. Hablamos de un panel de 6.4 pulgadas con resolución de 2400 x 1080 píxeles y tecnología AMOLED.

La pantalla se ve muy bien, sobre todo en exteriores con un brillo máximo de 1000 nits, algo muy poco frecuente en este rango de precios.

La tasa de refresco máxima es de 90 Hz, algo menor que en rivales como el Redmi Note 11S.

Pese a eso, la apuesta de realme por la pantalla es más que notoria y, junto con la autonomía, se convierte en el argumento de compra de este móvil.

Una cámara que prometía más

realme ha optado por poner solo dos cámaras detrás, algo que nos parecería bien si esas cámaras fueran las esperadas, angular y gran angular. Pero no es así.

realme ha optado por un sensor de 50 Mpx para la principal y uno secundario de 2 Mpx, algo que no tiene mucho sentido, sobre todo porque la competencia sí que tiene en esta gama de precios cámaras con gran angular.

Además, la cámara de este modelo no es tan buena como nos esperábamos, seguramente porque estemos comparándolo con modelos de la misma marca de similar precio de otros años, que estaban por encima en el catálogo.

La cámara delantera, de 16 Mpx, también da la misma sensación. No es que sea mala o de problemas, pero esperábamos una mayor calidad en un móvil de 249 euros.

En autonomía no tenemos queja

La batería de este móvil, de 5000 mAh, me ha sorprendido para bien, con una autonomía muy, pero muy decente.

En el primer tipo de pruebas hemos estado haciendo uso del móvil solo en interiores, para jugar, ver TikTok, redes sociales, etc. Al estar bajo cobertura Wifi y con un brillo de la pantalla controlado, hemos llegado normalmente a superar las 8 horas de pantalla con 40 horas de uso total.

En el segundo tipo de pruebas husmos estado casi exclusivamente en la calle, salvo el rato de espera por la noche. Hablamos de jornadas de 13 o 14 horas fuera de casa, viendo series en el tren, haciendo fotos y vídeos, hablando por teléfono, escuchando música... Hemos llegado a las 8 horas y media de pantalla con 24 horas de autonomía.

Lo único que no nos ha gustado es que la carga, de 33 W, requiere del cargador de la caja u otro compatible, y si no tendremos que esperar bastante hasta llenar por completo la batería.

La interfaz sigue siendo de lo mejor de realme

realme hace ya un tiempo que usa la misma interfaz que OPPO o OnePlus, aunque con su propio nombre y cambios muy menores.

Así, aquí tenemos Android 13 corriendo bajo realme UI 4, la interfaz equivalente a Color OS 13 o a Oxygen OS 13.

Tenemos las mismas posibilidades de personalización, incluyendo las nuevas carpetas redimensionables que hacen que podamos tener más iconos visibles y, además, que podamos pulsarlos. Es algo que vimos por primera vez en el launcher de Honor y que el grupo BBK ha copiado.

Eso sí, nos ha sorprendido que el móvil no tenga Discover, algo que ya creíamos que sería algo que estaría de serie en todos los móviles Android vendidos en España. Hasta el realme 10 Pro+, que no llega a nuestro país, lo tenía activo. Quizás se solvente con una actualización de software.

Conclusión

El realme 10 se pone a la venta por 249 euros, con una promoción de lanzamiento que deja su precio algo por debajo, en 229 euros. Si este móvil se lanzara a 199 euros las críticas no serían tan duras, pero no es así.

Modelos como el ZTE Blade V40 Design ofrecen algo menos pero con un menor precio y una mejor experiencia global.

realme debería haber optado por traer a España quizá el realme 10 Pro y dejar fuera el realme 10 y el realme 10 Pro+, pero con este movimiento se queda descolgada en la gama media, por mucho. Esperemos que el año que viene volvamos a tener los modelos Pro de la serie número.

