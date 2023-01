Realme 10 Pro+, análisis: los 20 GB de RAM no son lo mejor de este móvil

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

A mediados de noviembre del año pasado realme anunció dos nuevos móviles de gama media, el realme 10 Pro y el realme 10 Pro+. Estos terminales aún no han sido presentados en España, pero ya hemos podido probar uno de ellos, el más potente, el realme 10 Pro+.

Características Realme 10 Pro+

Procesador y memoria MediaTek Dimensity 1080.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Tipo: curvada en los bordes.

Camara trasera Principal: 108 Mpx Samsung ISOCELL.

Gran angular: 8 Mpx.

Macro: 2 Mpx.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 161.5 x 73.9 x 7.8 mm

Peso: 173 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: Realme UI 4.

Un diseño extremadamente bien pensado

Los móviles de la serie número de realme, como los llama la empresa, siempre han sido terminales de gama media con buenas especificaciones, con un buen precio y con un enfoque centrado en la practicidad.

Eso implicaba que el diseño o los materiales no fueran una de las prioridades, pero parece que eso cambia en esta generación.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

El realme 10 Pro+ es un terminal con una gran calidad de construcción, con una pantalla curvada que recuerda mucho a los móviles de gama alta y con una trasera que, aunque es de plástico, se enmarca en un canto metálico.

Además, la trasera es mate y no atrapa, para nada, las huellas. Y el marco es del mismo color.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por si eso fuera poco es extramadamente fino, menos de 8 mm, y eso se nota muchísimo en la mano. Y es llamativo, porque la batería no es pequeña. Eso sí, se ha sacrificado el jack de auriculares, no sabemos si por el grosor o por otro motivo.

Y no podemos obviar el escaso tamaño de los marcos alrededor de la pantalla, uno de los elementos que más definen a los modelos de mayor precio y que en este caso podemos disfrutar aquí. Y en los dos menores tenemos dos altavoces, algo que no siempre vemos en este rango de precios.

No tiene mal rendimiento, pero vemos los límites

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este dispositivo lleva como procesador el MediaTek 1080, un chipset que ha dado buen resultado y que permite un uso del dispositivo fluido y rápido independientemente de la tarea que le asignemos, desde navegar y hacer fotos hasta jugar de forma intensiva.

Esta versión es la que tiene 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, las mismas cifras que la mayoría de smartphones de gama alta del año pasado. Y además tienen las tecnologías más potentes, UFS 3.1 y LPDDR5.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Incluso podemos llegar a los 20 GB de RAM ampliando la RAM virtual en los ajustes del teléfono.

Las costuras que mencionábamos en el título de esta sección se empiezan a ver en juegos muy exigentes, como Honkai Impact Third. Podemos jugar, sin problemas, pero no va tan fluido como en otros realme que hemos probado en el pasado.

Además, el sonido se lanza por dos altavoces, pero la calidad es demasiado metálica.

La pantalla parece de un gama alta

La pantalla tiene unas especificaciones que, sobre el papel, parecen la de un modelo de mayor precio. Tenemos una diagonal de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y tecnología OLED, lo que permite la perforación en la parte superior para la cámara, sin que eso nos de sombras raras, como pasa en algunos modelos con paneles LCD y este tipo de agujero para las cámaras.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispone de 120 Hz de tasa de refresco, lo que junto con un bastante fluido hace que estemos ante un modelo con una pantalla que es una delicia usar.

Y la curva aporta una estética de gama alta, sin duda, aunque haya algunos a los que no les guste esta decisión de diseño.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nos ha recordado en este aspecto a los Honor de precio medio, y eso es una buena noticia, porque la marca rival de realme destacaba en esto por encima de sus rivales. Además, se incluye el sensor de huella bajo la pantalla.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte en la que no se parece a la gama alta es en el brillo. Tiene HDR10+ y eso hace que la pantalla suba el brillo cuando reproducimos contenido compatible, pero el pico es de 800 nits, lejos de los más de 1500 de los mejores móviles. Con todo, no es un problema en el uso del teléfono incluso con luz directa.

Hasta 108 Mpx

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor principal funciona bastante bien, con una colorimetría algo saturada (también le pasa al gran angular) pero con un resultado bastante bueno. Es como si realme apostara por lo que le gusta a la gente y no tanto por la fidelidad de la imagen.

El gran angular tiene una calidad bastante cedente para ser un sensor secundario. Deforma bastante y tiene unos tonos algo saturados, pero en general nos ha gustado más que la media de este tipo de sensores en otros modelos de la misma gama de precios que el realme 10 Pro Plus.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

El zoom de tres aumentos es digital, y aunque el nivel de detalle podría ser pasable en algunas ocasiones, se nota que no es un zoom óptico, sobre todo en el tratamiento del HDR y los colores.

La fotografía nocturna no está nada mal, sobre todo con el sensor principal. No hay que olvidar que este móvil es el que mejor desempeño tuvo en este apartado teniendo en cuenta su precio en el test fotográfico a ciegas que hizo el youtuber MKBHD. Hay móviles mejores en fotografía nocturna, pero cuestan mucho más.

En cuanto al vídeo, baja algo la calidad, tanto delante como detrás, sobre todo de noche. Está claro que realme se ha centrado en las capacidades fotográficas, aunque tampoco es que tengamos una grabación desastrosa.

Una de las funciones más curiosas de la cámara es la de One Take, que permite sacar una foto y, con un algoritmo, crearas varas más aislando a los elementos de esa imagen. Es parecido a lo que presentó Xiaomi en sus Xiaomi 12T Pro como os comentamos en su momento en el vídeo que publicamos.

Una enorme batería con carga rápida

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

El realme 10 Pro+ dispone de una batería de 5000 mAh, algo llamativo porque el grosor es mínimo. Además, contamos con carga rápida de 66 W por cable, aunque no hay carga inalámbrica.

En la primera prueba de batería hemos estado usando el móvil siempre en exteriores, como GPS, alguna llamada, varias partidas y muchas fotos y vídeos. Con todo, hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con unas 30 horas de uso total.

En la segunda prueba de batería hemos hecho también mucho uso del móvil en exteriores, aunque también en casa, con Wifi. Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con unas 40 horas de uso total.

En la tercera prueba de batería el uso ha sido casi exclusivo en interiores, para jugar, ver vídeos, etc. No hemos hecho muchas llamadas ni hemos salido a hacer fotos o vídeos. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con unas 40 horas de uso total.

Android mejora con la interfaz de realme

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Android 13 es la versión que estrena este terminal con realme UI 4.0, una nueva interfaz que recuerda muchísimo a las interfaces de OPPO y de OnePlus basadas en esta versión de Android. Vamos, lo mismo que pasaba con la versión 12.

[Widgets desplegables y carpetas convertidas en widgets: el launcher de Honor es increíble]

Antes hemos hecho una mención a Honor en el apartado de cámara y ahora tenemos que hacerlo de nuevo en el de software. No sabemos si realme se ha inspirado en esta firma o no para hacer sus nuevas carpetas redimensionables, pero desde luego nos parece un acierto, porque podemos usar los iconos, de menor tamaño, y a la vez agrupar apps.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, si hacemos capturas de pantallas de apps como Messenger o WhatsApp, el sistema es capaz de difuminar información personal antes de compartirlas, de manera automática.

Conclusión

Y ahora llegamos a la parte mala. Realme nos ha cedido esta unidad porque nos parecía interesante de probar, pero nos ha indicado que, por el momento, no llegará a España.

realme 10 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es posible que más adelante la empresa cambie de opinión, y ojalá así sea, porque la verdad es que es un terminal realmente impresionante, sobre todo para estar en el entorno de los 300 euros.

Lo peor del móvil no es culpa suya, sino nuestra. En la mano parece un móvil de 600 o 700 euros, por lo menos, y a veces en el día a día no tenemos esa sensación. Pero es que no es un móvil de ese precio. Esto habla de lo bien que lo ha hecho realme en muchos aspectos.

