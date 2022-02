Realme 9 Pro Plus, análisis: lo de menos es que cambia de color con la luz

Recomendar un móvil para comprar en España, siendo realistas, implica mirar directamente a la gama media. En nuestro país la gente se gasta entre 200 y 300 euros cuando quiere cambiar de smartphone, lo que deja fuera los terminales de gama alta que suelen deslumbrarnos.

Por eso, marcas como Xiaomi, Samsung o Realme se centran en ofrecer propuestas de relación calidad precio muy elevadas en esa franja de precios.

La última propuesta de Realme es la serie Realme 9, tres modelos entre los que destaca el Realme 9 Pro Plus, un curioso gama media con nombre algo rimbombante que he estado probando durante algo más de una semana. Y os avanzo, como gama media, es muy competitivo. Eso sí, su precio parte de los 399 euros y llega a los 439 euros.

Características realme 9 Pro Plus

Procesador y memoria

Mediatek Dimensity 920 5G.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2412 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx con OIS.

Gran Angular: 8 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6.

Sensor de huellas en pantalla.

Medición de pulso con sensor de huellas.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 60 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: 182 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: realme UI 3.0.

Cambia de color con la luz, aunque durante poco tiempo

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las principales novedades de este Realme 9 Pro Plus es que su parte trasera es capaz de cambiar de color en la unidad azul para tomar un tono rosa oscuro, acercándose al rojo. Esto lo hace con un acabado fotosensible que es capaz de cambiar el tono de forma notoria si dejamos el móvil al sol durante unos segundos.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, se trata de un cambio temporal y en pocos minutos volveremos a tener el terminal en color azul. Se entiende que esto no sea permanente, pero nos hubiera gustado que el cambio durara unas horas.

Si os queréis entretener podéis poner elementos encima del móvil para crear una suerte de tatuaje solar en la zona trasera.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

El resto del diseño y los materiales nos ofrecen una experiencia adecuada, nada excéntrica ni decepcionante. El peso es ajustado, el grosor es menor a los 8 mm, la pantalla es cómoda de usar y aunque los marcos de la pantalla no son los más finos vistos, no llegan a ser excesivos.

La única pega que podríamos ponerle es que el altavoz secundario, colocado en el auricular, no es tan potente como el principal. Es algo normal, y más en este rango de precios, pero esperamos que en poco tiempo las marcas encuentren la forma de poner dos altavoces en los laterales menores, como hace Xiaomi en muchos modelos.

Un gran gama media en potencia

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando asistimos a la presentación de este móvil se nos explicó que una de las intenciones de Realme era dotar de 5G a todo su catálogo en los próximos años, y que este era uno de esos pasos.

El Realme 9 Pro Plus usa el procesador MediaTek Dimensity 920 5G, un chipset con una potencia nada despreciable. Nos ha sorprendido gratamente el comportamiento de este móvil incluso en juegos exigentes. No vamos a exagerar y decir que se trata de un procesador con rendimientos similares a los de gama alta, pero sí que es más que suficiente para cualquier uso.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se nos antoja una elección acertada ya que no hemos tenido problemas de rendimiento, pero tampoco de aumento excesivo de temperatura o de exceso de consumo de batería. Es posible que el sistema de enfriamiento por cámara de vapor ayude y es que este fabricante está controlando muy bien el comportamiento térmico de sus dispositivos.

La memoria RAM varía en las dos opciones disponibles, con 6 y 8 GB, y la interna se queda en 128 GB. De nuevo una cantidad suficiente, teniendo en cuenta el rango de precios en los que nos movemos.

Disponemos de NFC, Wifi 6 o jack de auriculares, pero no de puerto de infrarrojos

Una buena pantalla aunque no tenga 120 Hz

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Normalmente, los fabricantes de móviles intentan tener las mejores especificaciones en sus móviles, dentro de las posibles de cada categoría. En este caso vemos cómo Realme ha optado por una pantalla FHD+ de 90 Hz en el Realme 9 Pro Plus y por una de 120 Hz en el realme 9 Pro.

La diferencia es que en el modelo que estamos analizando el panel es OLED, lo que supone una mejor experiencia en color, contraste, etc.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es cierto que hay rivales que usan pantallas OLED de 120 Hz, pero no llega a ser algo que debamos sopesar para descargar este modelo. Siempre decimos que hay más diferencia de los 60 a los 90 Hz que de los 90 a los 120 Hz.

La calidad de los colores es muy acertada y podemos modificarla dentro de los ajustes. Además, no hay reflejos verdosos, algo que no siempre podemos decir en este rango de precios.

Bajo la pantalla está el sensor de huellas, que funciona bastante bien y es rápido. Es capaz de detectar los latidos de nuestro corazón y medir el pulso, y en nuestras pruebas hemos visto que tiene la misma fiabilidad que una pulsera o reloj inteligente, aunque obviamente no es un aparato médico.

Una cámara genial, las otras tres no tanto

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los aspectos en los que realme más hincapié ha hecho de este modelo es en el fotográfico. Este dispositivo usa en su cámara principal un IMX 766, un sensor que hemos visto hasta ahora en modelos más caros, y se nota el salto de calidad.

Como podéis apreciar en la galería o en el vídeo de análisis, las fotografías diurnas y nocturnas tomadas con esta cámara son muy buenas, tanto en detalle como en veracidad de color, con muy pocas fotos mejorables. Las pocas veces que no nos ha gustado una toma era por el uso de una inteligencia artificial o un HDR que aportaban demasiada artificialidad a la imagen, pero han sido casos muy aislados.

El vídeo también destaca, y no sólo de día, sino también de noche, con una de las mejores estabilizaciones que hemos visto en móviles de este precio.

El problema es que las otras tres cámaras no están a la altura. El sensor delantero, de 16 Mpx, cumple de día, pero de noche flojea y el vídeo no es tan bueno como delante. Y ya no estamos en móviles de 200 euros, sino del doble.

Pero el mayor inconveniente es que el gran angular no ofrece todo el detalle que nos gustaría y, si bien tiene un buen rango dinámico la mayoría de ocasiones y poca distorsión, la calidad (sobre todo de noche) no es propia de móviles de este precio.

Del macro poco vamos a decir, porque directamente esperamos que llegue un punto en el que las marcas los eliminen de sus móviles y que, si quieren esa función, la implementen en un mejor gran angular, como hemos visto en los modelos de gama alta.

Destacando no sólo en autonomía, sino también en velocidad de carga

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Realme ha apostado por una batería de 4500 mAh y 60 W de velocidad de carga por cable en este dispositivo, incluyendo el cargador en la caja.

No es el más rápido visto, pero es una muy buena velocidad de carga. Por poner en contexto, los nuevos Galaxy S22 usan 25 y 45 W costando más del doble que este.

En la primera prueba de batería hemos hecho uso exclusivo del móvil en interiores, bajo Wifi y sin necesidad de subir mucho el brillo. Hemos pasado las 7 horas y media de pantalla con 39 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba el uso ha sido siempre en exteriores, bajo 4G ya que no hemos estado usando Wifi en ningún momento. Hemos hecho muchas fotos, algún vídeo y usado apps sociales. Hemos pasado las 6 horas de pantalla con 30 horas totales de autonomía.

En la tercera prueba el uso ha sido mixto, habiendo usado el móvil para hacer fotos y vídeos de nuevo, pero también para jugar y hacer algunas llamadas. Hemos pasado las 5 horas y media de pantalla con 44 horas totales de autonomía.

Como siempre, realme usa una interfaz que restringe mucho apps en segundo plano, y a cambio tenemos una autonomía de primer nivel.

OPPO toma protagonismo en el software

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este Realme 9 Pro Plus usa Android 12 y Realme UI 3.0, la versión del fabricante de su interfaz, que recuerda extraordinariamente a Color OS 12, la interfaz de OPPO, y a Oxygen OS 12, la de OnePlus.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque en teoría son tres interfaces diferentes la realidad es que hay pocos cambios entre ellas, pero no nos preocupa porque es una interfaz tremendamente estable, con muchas funciones y que no da la sensación de ser demasiado pesada (como a veces pasa en MIUI de Xiaomi).

Próximamente compararemos las tres interfaces de OPPO, realme y OnePlus con Android 12.

El realme 9 Pro Plus es un gran móvil, con pocos fallos

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Realme ha conseguido crear un dispositivo bastante competente en la gama media sin tener que rebajar el precio. Podríamos pensar que hay modelos como el Redmi Note 11 que cuestan menos y tienen prestaciones parecidas, pero ya os avanzamos que no es así.

Pese a eso, el realme 9 Pro Plus, como hemos dicho en el vídeo, es un terminal capaz de contentar a todo el mundo, con una gran cámara, buena pantalla, mejor autonomía y un diseño diferente, aunque sea por su capacidad de cambiar de color.

Nos hubiera gustado que el precio fuera algo más bajo y, sobre todo, que el gran angular fuera mejor, además de que se eliminara el macro, algo que seguimos sin entender por qué se implementa.

Si queréis algo más asequible os invitamos a que veáis el análisis del realme 9i.

