Análisis realme 9i: un gama media que cumple, pero que podría ofrecer más

El realme 9i es una de las nuevas apuestas en la gama media de la compañía, que ha sido lanzada en España junto a los nuevos realme 9 Pro y realme9 Pro+. Hemos estado probando este realme 9i, del que podemos destacar su diseño, con un acabado bastante característico en su parte trasera, así como su batería, que provee de energía al móvil para afrontar largas jornadas. Aunque hay que decir que, en otros apartados, tiene márgen de mejora.

Características del realme 9i

realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 680.

Memoria RAM: 4 / 6 GB.

Almacenamiento interno: 64 / 128 GB UFS 2.2.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: IPS LCD.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Macro: 2 Mpx.

B/N: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 4G

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Altavoces duales estéreo.

Dimensiones y peso Grosor: 8,4 mm.

Peso: 190 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: realme UI 2.0.

Diseño

Trasera del realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

Echando un vistazo al mercado es fácil ver que la gran parte de los fabricantes utiliza plástico en la trasera de sus dispositivos, que, a efectos prácticos, es más conveniente y barato que otros materiales como el metal o el cristal. El plástico no tiene por qué ser malo, y realme, al igual que ha hecho en otras ocasiones, ha optado por tratar de darle a este un aspecto diferenciador.

Si miras atentamente la trasera del realme 9i verás que, en función de cómo incide la luz sobre el dispositivo, esta describe un patrón de líneas verticales. Esto lo diferencia bastante de otros smartphones de gama media con un color liso en su espalda.

Lector de huellas lateral realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

No se trata de un dispositivo excesivamente pesado para su tamaño, y con sus 190 gramos de peso es cómodo en la mano. Es de esos móviles que puedes sujetar durante un buen rato sin cansarte, y en parte también lo es debido a sus dimensiones, ya que tiene 8,4 mm de grosor y pese al tamaño de su pantalla, no se hace pesado.

Una pantalla que podría ser mejor

El panel de 6,6 pulgadas del móvil de realme es de tecnología LCD IPS, que suele contar con colores algo más naturales respecto a las AMOLED u OLED, pero que a cambio pierde intensidad en estos y pureza en el negro, además de no contar con las ventajas en cuanto a autonomía de ese tipo de pantallas.

Pantalla del realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

Su tasa de refresco de 90 Hz hace que la interfaz se mueva de manera ligeramente más fluida y que puede cambiar automáticamente en función de la aplicación en la que estés.

La configuración de realme UI, que es la versión de la capa con la que ha sido lanzada —sobre Android 11 seguramente actualizable a Android 12— permite que modifiques algunos aspectos de la pantalla para hacer que esta modifique ligeramente algunos valores.

En mi caso, he apostado por una configuración con colores más saturados, ya que he echado en falta ese plus. Sus altavoces complementan bien el panel, y al ser estéreo, suena tanto por la parte superior como por la inferior, y a la hora de consumir contenido multimedia.

Potencia suficiente para el día a día

Módulo de cámara en realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

En su interior, el realme 9i tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 680 acompañado de 4 GB de memoria RAM ampliable en 3 GB adicionales gracias a la tecnología de RAM virtual.

El rendimiento con el dispositivo es bueno, normal dentro de su rango de precios y esta posibilidad de aumentar virtualmente la memoria RAM permite desahogar la RAM física en momento en los que el uso de la multitarea está llegando a su límite.

realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

He probado algunos juegos como el UFC Mobile 2 o el Rocket League Sideswipe, y pese a que el rendimiento general no es malo, hay ocasiones en las que sí aparecen algunas caídas de frames. No hacen imposible jugar, ni mucho menos, pero ahí están.

A la hora de navegar por internet o consultar las redes sociales el dispositivo funciona bien. Al fin y al cabo, integra un procesador de gama media reciente, presentado a finales del pasado 2021.

Su apartado fotográfico podría ser mejor

Cámara realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

El móvil tiene una triple cámara trasera que se compone de un sensor principal de 50 megapíxeles con f/1.8, un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor blanco y negro también de 2 megapíxeles.

La cámara principal es sin duda la mejor de las tres y puede conseguir buenos resultados cuando hay una buena iluminación. El trabajo del HDR es bastante bueno en prácticamente todas las situaciones, y puede serte de ayuda al fotografiar paisajes.

La cámara macro consigue acercar el enfoque para captar objetos de forma más cercana, sin embargo, los resultados no acaban de tener todo el nivel de detalle que se espera.

Conclusiones

Launcher del realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

Tras haber probado a fondo el realme 9i podemos sacar algunas cosas en claro de este dispositivo. Su diseño, a pesar de contar con plástico como material principal, está bastante cuidado, y cuenta con una parte trasera característica gracias a estas líneas que se ven en función de cómo incide la luz.

Resulta cómodo gracias a su ancho que permite sostenerlo en la mano firmemente, y aunque lo ideal sería que le sobraran algunos gramos, no se hace pesado.

Realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

Su pantalla no es de tecnología AMOLED, y es cierto que hay algunas ocasiones en las que se echa de menos que fuera de esta tecnología por sus colores más vibrantes y negros más puros, pero lo primero se puede subsanar, en cierta medida, mediante los ajustes de pantalla.

Uno de los puntos positivos de esta es su tasa de refresco de 90 Hz, que permite contar con unos movimientos en pantalla y animaciones más fluidas, así como de una mejor experiencia al jugar en juegos compatibles.

Líneas de la trasera del realme 9i Jacinto Araque El Androide Libre

En materia de potencia, es un dispositivo que se maneja bastante bien y que no tiene problema a la hora de bajar aplicaciones, navegar por redes sociales o llevar a cabo consultas en Internet, aunque no se trata de un móvil pensado para usuarios avanzados. En juegos, por otra parte, el rendimiento va justo, y si quieres jugar a los juegos más top en materia de gráficos, vas a tener algunas dificultades.

Su autonomía, en cambio, no decepciona, y el móvil saca partido a los 5.000 mAh con los que cuenta, permitiendo que, con un uso intenso, llegue a lo largo del día con un 20% de batería o más en muchos casos. Es una cuestión muy personal, pero en mi caso ha ofrecido una muy buena autonomía.

El realme 9i tiene un precio de salida de 229,99 euros en su modelo de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, mientras que la versión de 128 GB de almacenamiento cuesta 249,99 euros.

