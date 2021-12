Xiaomi 11T, análisis: completo en todos sus vértices para elevar la experiencia MIUI

Hicimos el análisis del Xiaomi 11T Pro para dejarnos engatusar por su carga ultrarrápida casi mágica de 120 W. En el Xiaomi 11T que pasamos por el análisis nos alejamos un poco en la carga de su hermano mayor para seguir teniendo la misma cámara principal de 108 Mpx.

Por ello, estamos ante un teléfono Android que se deja querer principalmente por su conjunto de elementos para que destaque el sensor principal del módulo triple de cámaras.

Primeras sensaciones

El Xiaomi 11T está a un precio en España de 499 euros, así que se ha de esperar que cumpla bastante bien en varios aspectos. Tomamos como eje central su cámara de 108 Mpx para dejar claro que no anda nada mal, aunque la tendencia actual es mejorar los algoritmos de proceso de fotos con la fotografía computacional; como lo indica Samsung y su propuesta para sus próximos flagship.

El Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Otro de los ejes más importantes de este nuevo teléfono de Xiaomi es su batería, a la que se le acompaña con una carga rápida de 67 W que es capaz por si sola de que no nos importen tanto sus 5.000 mAh. Aunque queda bien claro que cuanto más capacidad, menos necesidad tendremos de cargarlo.

También hemos de contar con una pantalla AMOLED que se ve bastante bien, ayudada por su tasa de refresco de 120 Hz, que es otro dato que no queremos dejar pasar por alto para que las animaciones, cada vez mejores en este tipo de dispositivos, se vean más fluidas.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Ahora bien, llegamos a la capa personalizada MIUI que tiene sus seguidores y detractores. En este caso andamos bastante neutros, ya que por el resto de características es fácil que uno se vaya acostumbrando a una experiencia un poco distinta y más cargada. También es el sello de identidad de Xiaomi, lo que es bastante a decir.

Características del Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Procesador y memoria

Procesador: Mediatek Dimensity 1200-Ultra.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Micro SD: no.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles a 120 Hz.

Tecnología: AMOLED.

Camara trasera Principal: 108 Mpx f/1.75.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor telemacro: 5 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx f/2.45.

Conectividad 5G.

Dual SIM, Dual 5G Standby.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 67 W.

Otros Puerto USB-C.

Lector de huellas en el lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm.

Peso: 203 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI 12.

Diseño: en un punto neutro

Empezamos con su diseño, que es uno de los puntos menos positivos del Xiaomi 11T. El módulo de cámaras correcto en todos sus flancos, aunque sobresale lo suyo, y unos biseles que rodean la pantalla frontal para que al menos no nos equivoquemos al pulsar la pantalla por los laterales.

Así se ve en la parte trasera Manuel Ramírez El Androide Libre

La parte trasera, aparte de ese módulo de cámaras, se caracteriza por su brillo y esa textura de rayas que consigue que, cuando se refleja bien la luz en la misma, podamos decir que incluso es bastante bonito.

De todas formas, tal como se puede ver en las fotos que acompañamos este análisis, es un móvil que se dejar querer en el diseño.

Su pantalla: AMOLED cumpliendo

Es uno de los elementos a destacar de este teléfono gracias a su panel AMOLED y esa tasa de refresco que consigue que todo sea bien fluido. En un móvil como los de Xiaomi, con su capa personalizada MIUI, que las animaciones se vean perfectamente enfatiza la experiencia de usuario que de por si da.

Panel AMOLED para el Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Hemos comentado ya lo de la tasa de refresco con sus 120 Hz para que las animaciones de la capa MIUI sean bien fluidas y podamos disfrutar de esta experiencia que cada vez vemos en más teléfonos Android. Sobre todo en aquellos de la gama media alta como este Xiaomi 11T.

Rendimiento: excelente

En estos términos hemos de irnos a algunos de los teléfonos Android más jugosos del año que también han contado con el chip Mediatek Dimensity 1200-Ultra. Ahí están el mismo realme GT Neo con este SoC o el Redmi K40 Game Edition con el que abrimos la puerta al gaming tan de moda actualmente desde un teléfono Android como el Xiaomi 11T.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

En el terminal prestado por Xiaomi estamos ante 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Lo justo a día de hoy para un móvil Android, aunque si tuviera sus 256 GB mejoraría un poco más la experiencia.

Uno de los puntazos es lo bien que se mueve la capa MIUI en este teléfono Android. Con un superfondo de pantalla y activa la tasa de refresco de 120 Hz, en ciertos momentos nos quedaremos embelesados por las animaciones que se producen en pantalla. Sin ningún tipo de ralentización.

Fotografía: con luces y sombras

Hay que decir que el visor de la app de cámara a veces tiene algún tirón que otro, y para nuestra sorpresa, a niveles generales, la fotografía del Xiaomi 11T refleja bastante la realidad. Al menos los tonos de colores los muestra de forma real en situaciones de poca luz.

Módulo de cámaras Manuel Ramírez El Androide Libre

El rango dinámico en las fotos se presenta de forma equilibrada incluso en capturas con un único punto de luz. Tal como sucede con algunas de las nocturnas.

Sí que hay que mencionar que la fotografía desde el Xiaomi 11T tiene sus luces y sus sombras. A plena luz deja bellas capturas como mostramos en la fotogalería. Aunque algo distinto sucede con esos momentos en los que hay poca luz al faltar algo de nitidez en algunas fotos.

Cámaras del Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Como no, Xiaomi aquí juega bastante bien sus cartas con un sensor principal de 108 Mpx y apertura f/1.75, ya que esa falta de nitidez se deja ver cuando echamos un ojo a las fotografías desde un PC o una pantalla de mayor tamaño. Desde el móvil no notaremos apenas nada.

Recomendamos el uso del modo de 108M para las fotografías nocturnas o con poca luz sí nos queremos asegurar de que la foto salga lo mejor posible. El gran angular de 8 Mpx con apertura f/2.2 no queda en bien lugar en estas circunstancias y el modo de zoom en las fotos nocturnas casi habla por si solo; mejor que lo dejemos para las fotos a plena luz.

El módulo de cerca Manuel Ramírez El Androide Libre

Todavía con sus luces y sus sombras, y siempre desde la perspectiva que da que mayoritariamente estas fotografías se ven mucho mejor desde un móvil o una tablet, el 11T realiza fotografías bastante llamativas en escenas nocturnas con reflejos, sombras y algunos puntos de luz.

Sus aspectos negativos son el lens flare que se produce cuando hay un foco de luz potente tomando demasiado protagonismo en la escena, y un zoom que es mejor pasar de el para las fotos nocturnas.

Autonomía: de lo mejor

Con una carga ultrarrápida simplemente excelente, los 5.000 mAh parece que quedan en segundo plano, pero no es así, ya que nos van a permitir olvidarnos de cargar nuestro teléfono durante todo el día.

Los ajustes de batería El Androide Libre

Si ya necesitamos tirar de esos 66 W, lo hace de tal manera que pasa del 34 % de carga al 78 % en 15 minutos. Al igual que si sumamos cinco minutos más de carga llega al 90 %. Por lo que estamos ante un estupendo terminal Android en este sentido que sumado a sus 5.000 mAh de batería puede llegar a las 5 horas de pantalla sin apenas despeinarse.

Dependerá del uso que hagamos y todos los procesos que estén en segundo plano para que pueda reducir ese tiempo en pantalla, pero disponiendo de esa carga rápida, es un problema menor.

Interfaz: MIUI 12.5

Una de las particularidades desde siempre de los teléfonos Android de Xiaomi ha sido su capa personalizada a la que conocemos por MIUI. Aquí sigue muy presente con la versión 12.5 para caracterizarse por ese panel de control para las notificaciones y acceso rápido de ajustes.

MIUI 12.5 El Androide Libre

Uno que toma gran espacio de la pantalla con botones de gran tamaño para que no se nos olviden los accesos más importantes que tenemos disponibles. Es verdad que si uno no viene de un móvil Xiaomi puede tardar un poco en adaptarse, pero cierto es que de esta manera crea su propia identidad.

MIUI 12.5 El Androide Libre

Una interfaz que en ese panel de control trae bastantes recuerdos a la misma en Android 12, así que aquí nos vamos preparando para lo que nos viene. Esta capa personalizada también se distingue por ese modo de apps recientes que nos permite acceder a la vista en cuadrícula de las aplicaciones abiertas, y una serie de herramientas como son el limpiador, análisis de seguridad, encontrar apps y gestionarlas.

Ajustes de MIUI 12.5 El Androide Libre

Lo que no nos ha gustado mucho son las imágenes de la pantalla de bloqueo que viene por defecto, ya que utiliza algunas categorías que pueden no gustar. Si no lo configuramos adecuadamente puede ser un poco raro.

El panel de control Manuel Ramírez El Androide Libre

En definitiva, una apuesta de valor que lleva ya años optimizándose por parte de Xiaomi para que se note a cada segundo cuando uno explora todos los recovecos de MIUI 12.5. Un terminal que se actualizará a MIUI 13.

Rendimiento en juegos: listo para el gaming

Aparte de lo que es el rendimiento en si, el Xiaomi 11T destaca también por su sonido y, la verdad sea dicha, por unos altavoces que generan una experiencia sonora muy grata; aunque un poco lejos de la que hemos experimentado en el espectacular ASUS Rog Phone 5s.

Pokémon Unite El Androide Libre

Ya probando algunos juegos, ninguno nos ha dejado con un mal sabor de boca. Hemos echado unas partidas a Pokémon Unite para que cumpla con las expectativas, o el mismo y nuevo PUBG: New State, lo nuevo de Krafton, con un engine renovado que exige lo mejor de un smartphone.

PUBG: New State El Androide Libre

De hecho, en PUBG: New State hemos jugado la mar de bien con estos ajustes: tasa de fotogramas muy alta, calidad gráfica alta y con el Anti-Aliasing activado.

Super Mombo Quest El Androide Libre

Como no, otros juegos arcade de plataformas como Super Mombo Quest van muy finos, y se genera una experiencia gaming de agradecer; sobre todo, como hemos dicho, por ese sonido que suena casi de magia.

Opinión final

Los teléfonos de Xiaomi con el tiempo han sido capaces de distinguirse de otros fabricantes para tomar una identidad propia (y eso que en sus primeros años se le criticaba de su apariencia similar a los iPhone). Esa identidad y sello está presente de la mejor forma posible con un smartphone Android que rinde de miedo.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Ahora bien, cuando llegamos a los casi 500 euros uno mismo ha de ponerse exigente con lo que va a adquirir, ya que hay ofertas en el mercado bien suculentas como la que viene de la misma OPPO con su Reno6.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

En este caso, si hiciéramos una comparación en el diseño, donde el Xiaomi 11T no brilla lo suficiente, el teléfono de OPPO gana mucho con esos acabados tan elegantes. Es un punto que puede echar bastante para atrás y que no se entiende en una Xiaomi que siempre ha puesto al diseño como una de sus banderas. Que quizás sea el color negro, pero luce como nos gustaría.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Porque, por lo demás, es un teléfono Android bien completo con todo aquello que se le puede pedir a uno de la gama media alta: panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, carga rápida de 66 W y un chip MediaTek 1200 Ultra a la medida que otros smartphones que han destacado a lo largo de este año 2021.

Xiaomi 11T Manuel Ramírez El Androide Libre

Como no, es un móvil que cumple muy bien para todo tipo de necesidades, ya sea para el gaming con todo tipo de juegos, para el vídeo y ese TikTok, o esa fotografía con la que se pueden sacar capturas bien bonitas si uno sabe jugar bien con lo que tiene.

En definitiva, el Xiaomi 11T es una buena compra si no queremos pasar por el gasto del 11T Pro, ya que incluso sin tener esos 120 W del mismo es capaz de salir muy bien parado en el resto de aspectos.

Dónde comprar

Xiaomi 11T se puede comprar en Amazon España Manuel Ramírez El Androide Libre

Puedes adquirir el Xiaomi 11T en Amazon España por 499 euros, aunque ahora está en oferta por 449 euros, al igual que los canales tradicionales o en la misma tienda online de Xiaomi aquí en España.

