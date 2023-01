El misterio del primer vídeo de YouTube y cómo un impostor consiguió engañarnos

"Me at the zoo" fue el primer vídeo publicado en YouTube

Aunque hoy en día YouTube es una de las apps más usadas en todo el mundo, con millones de vídeos publicados cada día, empezó como todas, con unos inicios humildes.

Es posible que ya hayas oído hablar de la historia de YouTube, y de cómo el primer vídeo que fue publicado en el servicio fue “Me at the zoo” (yo en el zoológico), subido por su propio cofundador, Jawed Karim, el 23 de abril de 2005.

Es un vídeo legendario no tanto por la calidad del contenido, sino por lo que representa y por la era que arrancó; fue lo que demostró que cualquiera podía subir sus propios vídeos a Internet de manera sencilla para que millones de personas los viesen.

El primer vídeo de YouTube que en realidad no lo era

Pero ¿y si te dijera que ha aparecido un vídeo que afirmaba ser publicado antes que “Me at the zoo”? Te presentamos “Welcome to YouTube!!!”, un vídeo que fue compartido de manera masiva en redes sociales y que sorprendió a todo el mundo, no por el contenido, sino por la fecha de publicación: el 6 de abril de 2005, 17 días antes que el vídeo de Karim.

A video OLDER THAN "Me at the zoo" has been found on YouTube holy shit pic.twitter.com/qn9u1uakLb — MiniWheatDuo (@MiniWheatDuo) January 26, 2023

En efecto, en teoría eso significaría que este es el vídeo más antiguo de la historia de YouTube y el primero subido a la plataforma; pero eso sólo consigue que nos hagamos más preguntas. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta hasta ahora? ¿Había permanecido oculto e invisible hasta ahora por alguna razón? ¿Por qué había aparecido ahora?

El vídeo en sí no daba muchas pistas. Es una simple imagen con el logotipo de YouTube y el mensaje “Bienvenidos a YouTube”, por “Chad, Steve y Jawed”, refiriéndose a los fundadores del servicio, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, con la canción “Jump” de Van Halen de fondo. ¿Era este el vídeo que planearon usar para presentar YouTube al mundo, y no lo pudieron usar por la canción y sus derechos de autor?

La respuesta es no. Este no es el vídeo más antiguo de YouTube, algo que tal vez ya has averiguado si has entrado en YouTube para verlo, donde la fecha de publicación ahora ha cambiado al 26 de enero de 2023. Es un “fake” pero ¿cómo consiguieron modificar la fecha de publicación?

En YouTube no han querido explicar todos los detalles, pero sí que han confirmado que el usuario que subió el vídeo se aprovechó de un fallo en el sistema que permitía cambiar la fecha de publicación de un vídeo. Ya había algunas pistas de que ese era el caso, como el hecho de que el vídeo había usado la función de “premiere” o estreno, que permite programar la publicación de un vídeo con chat en tiempo real; una función relativamente nueva y que no estaba disponible en el 2005.

Por ahora, es un misterio exactamente cómo consiguieron modificar el dato de la fecha de publicación, pero lo que está claro es una cosa: “Me at the zoo” sigue siendo el primer vídeo de YouTube.

