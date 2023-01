YouTube la fastidia con sus nuevas reglas y tu youtuber favorito va a sufrir por ello

Siendo la mayor plataforma de vídeos del planeta, uno podría pensar que YouTube no tiene muchos motivos para cambiar el funcionamiento de las cosas; pero tal vez por el crecimiento de Twitch, Google está implementando cambios que no están siendo bien recibidos.

Ya es lo suficientemente malo cambiar las reglas de un día para otro, y que lo que ayer era perfectamente posible hoy sea completamente ilegal en la plataforma; pero el último cambio realizado por Google es incluso peor, ya que los creadores de vídeos no pueden hacer nada para evitar vulnerar las nuevas reglas.

Nuevas reglas en YouTube contra palabrotas

Las nuevas reglas, presentadas el pasado mes de noviembre, buscan reducir la cantidad de insultos, ‘tacos’ y palabras malsonantes que se escuchan en los vídeos de YouTube. Para luchar contra esta ‘soez’, YouTube ha decidido quitar la monetización a los vídeos que tengan este tipo de palabrotas en el título o en la imagen de miniatura, o que se escuchen en los primeros siete segundos del vídeo o “de manera consistente” a lo largo del vídeo.

Esto ya sería malo de por sí para muchos creadores de contenido en YouTube, especialmente para los que buscan una audiencia más adulta y madura, ya que ahora tienen que evitar ‘pasarse’ con las palabrotas si no quieren perder dinero. Un vídeo que no está monetizado no muestra publicidad y por lo tanto, no genera ningún ingreso para el creador.

La motivación de YouTube al eliminar palabrotas seguramente esté en los anunciantes Manuel Fernández Omicrono /YoPriceGallery

Pero lo peor de todo, sin duda alguna, es que YouTube está aplicando esta regla de manera retroactiva; es decir, que también está afectando a los vídeos que se publicaron antes de este cambio, antes incluso de que la compañía anunciase sus intenciones. En otras palabras, los creadores están siendo castigados por algo que, cuando el vídeo se publicó, estaba permitido en YouTube.

De alguna manera, la compañía cree que estos usuarios tendrían que haber visto el futuro y crear sus vídeos en base a las nuevas reglas no anunciadas. Sólo así se explica que algunos canales ya hayan sido casi completamente desmonetizados; ante las quejas, el servicio de soporte de YouTube se lava las manos, apuntando a las nuevas reglas.

También tendrían que haber sabido que ahora YouTube considera que todas las palabrotas son igual de malas, sin importar su gravedad en la vida real; así que da igual si alguien dice algo propio de un patio de colegio o algo capaz de romperle la mente al más duro, el castigo es el mismo.

Como era de imaginar, la medida ha provocado reacciones entre los youtubers más famosos, especialmente aquellos que crean contenido más para adultos, ya que ven cómo su medio de sustancia está en riesgo, y podrían verse obligados a abandonarlo.

