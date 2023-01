Elon Musk te va a dar ese nombre de usuario que siempre has querido en Twitter (por un precio)

Elon Musk quiere vender las cuentas de usuarios que las han abandonado (o no pueden seguir usando) Fotomontaje - Adrián Raya - Capcom

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que has creado una nueva cuenta en una red social o un servicio cualquiera y tu nombre de usuario habitual ya estaba cogido; en Twitter, ese es un problema muy común, porque crear una nueva cuenta es muy fácil.

Como resultado, lo más probable es que hayas tenido que intentar algún truco, como poner una barra inferior en medio del nombre, cambiar una letra por un número, o poner tu fecha de nacimiento al final (esta última es la peor opción).

Musk abre el cofre de los nombres de usuario

Elon Musk podría tener la solución, aunque como es habitual en él, puede traer consigo más problemas. Según informa The New York Times, Twitter planea subastar los nombres de usuario de la red social que llevan un tiempo sin ser usados, con el objetivo de que los usuarios actuales se lo puedan cambiar.

El nombre de usuario es lo que viene tras la arroba, y aunque se puede cambiar, es único para cada usuario; es decir, dos personas no pueden tener el mismo. Es inevitable que los nombres más comunes y famosos ya estén cogidos, y Musk quiere aprovecharse de eso para ganar unos dólares.

La subasta de nombres de usuario se suma a otras vías de monetización como la marca azul El Androide Libre

En efecto, Musk no liberará estos nombres a cambio de nada; organizará una o varias subastas, en las que los usuarios actuales podrán apostar dinero real para conseguir el que quieren. Según el propietario de Twitter, quedan 1.500 millones de nombres que cumplen los requisitos para ser subastados.

¿Y cuáles son esos requisitos? No está claro. Es una cuestión importante, porque hay que definir cuándo se considera una cuenta como “abandonada”. Si es porque no ha publicado ningún mensaje, hay mucha gente que usa Twitter para leer las últimas noticias y no como red social, así que sus cuentas estarían en peligro.

El objetivo de Elon Musk es sanar las cuentas de Twitter, aunque sea a costa de nuestros recuerdos Montaje - El Androide Libre

Otra cuestión es que una cuenta que haya perdido su nombre de usuario será borrada, perdiendo acceso a todos los tuits que haya publicado. Eso puede hacer que se pierda una enorme cantidad de contenido que aún se accede a diario, sólo porque el propietario de la cuenta no quiere seguir actualizándola. O simplemente, no puede. Muchos usuarios han sugerido que este cambio sería irrespetuoso con los usuarios que han muerto en los últimos años y cuya cuenta se perdería para siempre, eliminando un recordatorio para familiares y amigos.

En definitiva, Musk se puede enfrentar a muchas polémicas y quejas si finalmente realiza esta subasta, pero no es que eso le haya frenado nunca.

