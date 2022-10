Cómo descargar tus datos y tweets de Twitter, “por si acaso” ahora que Elon Musk la ha comprado

La telenovela parece que ha terminado. Después de un tira y afloja que ha durado varios meses, Elon Musk finalmente ha completado la compra de Twitter, y todo el mundo está de acuerdo en que la red social puede cambiar mucho, y no necesariamente a mejor.

[Cinco alternativas a Twitter: por si las moscas y por si cambia mucho con Elon Musk]

Tal y como se esperaba, Musk ha entrado como un elefante en una cacharrería, y según informa Bloomberg, literalmente lo primero que ha hecho ha sido despedir a los que estaban dirigiendo Twitter hasta ahora; empezando por su CEO Parag Agrawal, que inició muchos de los últimos cambios en Twitter como el botón de editar.

Twitter ya es de Elon Musk

Es perfectamente comprensible que tengas dudas sobre el futuro de Twitter. El propio Elon Musk no parecía muy optimista, y por eso intentó escaparse de la compra sin mucho éxito; finalmente ha tenido que pagar los 44 millones de dólares que prometió, y eso supone que su prioridad será obtener ingresos con la plataforma, para poder pagar a los bancos e inversores que le han ayudado a reunir semejante cantidad de dinero.

Elon Musk ya es el propietario de Twitter Hannibal Hanschke Reuters

Para ello, ya ha intentado calmar los ánimos de los anunciantes, dando un giro de 180 grados a sus declaraciones iniciales y ahora prometiendo que Twitter no se convertirá en “un infierno libre para todos”. Sin embargo, se espera que una de sus primeras medidas sea despedir a buena parte de los empleados, afectando especialmente al equipo de moderación. En otras palabras, Twitter puede convertirse en un lugar (incluso más) difícil para mucha gente.

Si semejante perspectiva no te entusiasma, puede que te interese hacer caso a algunos de los expertos del sector, que recomiendan hacer una copia de seguridad de nuestros datos de Twitter, sólo “por si acaso” ocurre algo con la plataforma; o simplemente, ya no queremos seguir usándola. Entre las voces que recomiendan esto está Jason Goldman, que fue vicepresidente de producto de Twitter, que afirma que conoce mucha gente que está descargando su archivo de Twitter y ya no usa la plataforma para enviar mensajes privados. De nuevo, “por si acaso”.

Cómo descargar los datos de Twitter

La buena noticia es que el anterior CEO de Twitter facilitó mucho las cosas para huir de la plataforma. Es muy fácil descargar nuestros datos de Twitter, incluyendo todos nuestros mensajes y tweets, hasta el punto de que son sólo un par de toques en la app, sin necesidad de perdernos.

Cómo descargar los datos de Twitter El Androide Libre

Para empezar, en la app de Twitter pulsamos en nuestra imagen de usuario para que salga el menú lateral, y pulsamos en “Configuración y soporte” y en “Configuración y privacidad”.

Sección "Mi Cuenta" dentro de la app de Twitter

A continuación, pulsamos en la sección “Mi cuenta” y ahí encontraremos la opción “Descarga un archivo con tus datos”. Lo único que tenemos que hacer es introducir la contraseña y el código de verificación que nos habrá enviado a nuestro correo electrónico o móvil.

Opción para descargar los datos de Twitter El Androide Libre

Los pasos son idénticos si usamos la página web de Twitter desde el ordenador. Siguiendo los mismos pasos también podemos desactivar nuestra cuenta de Twitter, si por los próximos cambios decidimos que no queremos seguir en la red social.

El proceso puede durar más de 24 horas, por una cuestión de seguridad. Cuando termine, recibiremos un aviso de que ya podemos descargar el archivo de nuestros datos, en formato HTML y JSON.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan