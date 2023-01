Google Chrome se renueva para celebrar su 15º aniversario, así lo puedes probar ya

Aunque no lo parezca, Google Chrome ha cambiado mucho desde que apareció de manera pública por primera vez hace ya casi 15 años. Pese a que el diseño básico es el mismo, ha ganado muchas opciones y el diseño se ha modernizado.

[Cuidado si usas un ordenador viejo, Google te va a abandonar a tu suerte]

Ahora, y tal vez para coincidir con el aniversario del lanzamiento de la primera beta pública, el equipo de Google Chrome ha mirado al pasado con un rediseño que está claramente inspirado en el original.

Así es el nuevo Google Chrome

El rediseño, que ya es posible usar en la versión inestable de Chrome para Windows, no supone una diferencia dramática respecto al aspecto actual del navegador. Todos los elementos de la interfaz siguen donde estaban, y sólo se ha cambiado el aspecto de algunos botones y de algunas partes.

La versión actual de Chrome (izq) y el nuevo rediseño (der) El Androide Libre

El cambio más llamativo, sin duda alguna, afecta a la ventana de la aplicación, que ahora tiene una tonalidad de color azul celeste en vez de gris como viene siendo habitual en todas las versiones de Chrome desde hace unos años. Es una decisión muy curiosa, porque nos recuerda mucho a la versión original de Chrome, que también usaba una ventana de color azul claro.

En este caso, podemos decir que el diseño original se ha modernizado. El cambio hace que las pestañas se diferencien mucho mejor del resto de la ventana, por lo que supone una mejora en la usabilidad.

Los nuevos controles del rediseño de la interfaz de Chrome El Androide Libre

Aparte de este cambio de color, también notamos diferencias en elementos de la interfaz como los botones; cuando pulsamos en la estrella para añadir un marcador, podemos ver que los botones tienen un diseño redondeado en vez de uno cuadrado. Sin embargo, otros elementos siguen exactamente igual, y eso nos dice que Google no ha terminado aún con el rediseño.

El nombre del rediseño, “Refresh 2023”, indica que la intención es lanzarlo este año, probablemente como hemos dicho para coincidir con el 15º aniversario de la beta pública de Chrome que se celebra el próximo mes de septiembre. Pero ya podemos probarlo.

Cómo conseguir el nuevo diseño

Como aún no está terminado, no podemos conseguir el nuevo diseño en la versión normal de Chrome. Tendremos que instalar Chrome Canary, la versión inestable que se usa para probar nuevas funcionalidades; lo bueno es que se instalará aparte de la versión de Chrome que ya tengamos instalada, así que no nos afectará en nada. Podemos tener las dos versiones de Chrome instalada al mismo tiempo y tener Canary sólo para probar las novedades, por ejemplo.

Cómo cambiar a la nueva interfaz de Chrome El Androide Libre

Una vez que hayamos instalado Chrome Canary, tenemos que abrir una nueva pestaña y entrar en la siguiente dirección:

chrome://flags/#chrome-refresh-2023

Tenemos que activar la función, pulsando en el menú desplegable y eligiendo la opción “Enabled”. A continuación tenemos que reiniciar el programa, y podemos hacerlo pulsando en el botón “Relaunch” que aparece.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan