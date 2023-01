Google Play cambia en España obligada por la Comisión Europea: así te afecta

Soplan vientos de cambio para Google, aunque no sean necesariamente motu proprio. Esta misma semana ya hemos hablado de los importantes cambios en Android, en respuesta a una multa millonaria en India, y ya adelantábamos entonces que la siguiente iba a ser la Unión Europea.

[Los fundadores de Google vuelven para salvar al buscador de su mayor amenaza hasta ahora]

No ha hecho falta esperar mucho para verlo, aunque los cambios anunciados por la Comisión Europea son relativamente amigables y no el resultado de una investigación seria; de eso ya tiene Google un par pendientes. En este caso, Google se ha comprometido a responder a las cuestiones planteadas por los comisarios europeos después de un diálogo que empezó en el 2021, antes de que lleguen a convertirse en algo más grave.

Cambios en Google para toda la UE

En concreto, los cambios afectan a Google Play (la tienda de apps que viene por defecto en casi todos los móviles Android), a la tienda de Google (donde se vende el Pixel y otros dispositivos), y a Google Flights y Google Hotels, las funciones del buscador para encontrar vuelos y hoteles respectivamente.

La motivación tras estos cambios, según el anuncio de la Comisión, esta en facilitar la vida a los usuarios dándoles información más clara y precisa sobre lo que están comprando o contratando, con el objetivo de cumplir las reglas de la UE. Los comisarios se quejaron de uqe era difícil entender si estábamos comprando directamente de Google o de un tercero, y que era difícil encontrar datos sobre el coste final de los servicios contratados.

Google Play tendrá que cambiar para adaptarse a las reglas europeas El Androide Libre

Para los usuarios de Android, tal vez la mayor diferencia estará en que será más fácil obtener apps de otros países de la Unión Europea. Las leyes impiden el bloqueo regional, es decir, que sólo podamos acceder a ciertos servicios desde un país en concreto; para evitarlo, Google tendrá que facilitar el acceso a las diferentes versiones de Google Play de cada país, y hacer que los desarrolladores hagan sus apps accesibles desde toda la Unión Europea. Los usuarios también podrán usar métodos de pago de cualquier país comunitario.

La tienda de Google también mejorará, ya que mostrará información más clara sobre los costes de envío de los dispositivos que compremos; Google también tendrá que mostrar opciones para reparar o reemplazarlos y un método de contacto.

La herramienta para encontrar vuelos de Google Manuel Fernández Omicrono

Sobre la búsqueda de vuelos y hoteles, Google tendrá que hacer más claro si estamos contratándolos directamente a través de la compañía, o si esta sirve sólo de intermediario. El precio mostrado como referencia también tendrá que ser clarificado, así como el hecho de que las reseñas no están verificadas.

No son cambios que vayan a revolucionar la experiencia de Android ni de Google, y por eso no hay mucho drama al respecto. Lo mismo no podemos decir de otros cambios contra los que la compañía está luchando y de los que no hay resolución aún, como el uso de sistemas de pago alternativos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan