Google se va a cargar una de las mejores cosas de Android con el nuevo bloqueo de apps

Una de las grandes ventajas de Android está en lo abierto que es, y no nos referimos sólo a que buena parte de su código fuente sea abierto. Como plataforma, también es abierta, permitiendo que cualquiera cree y distribuya apps.

Eso puede cambiar muy pronto. Según los últimos cambios en el código de Android 14 descubiertos por 9to5Google, Google está preparándose para bloquear la instalación de apps diseñadas para versiones antiguas del sistema, un bloqueo que será casi imposible de saltar para el usuario medio.

Bloqueo de apps en Android 14

Google ya impone ciertas limitaciones a las apps que se pueden distribuir para Android, pero sólo en la Play Store, donde todas las apps deben estar diseñadas para Android 12 como mínimo. De esta manera, Google se asegura de que los desarrolladores intentan aprovechar las novedades y ventajas introducidas en las últimas versiones del sistema, además de sus medidas de seguridad.

Lo bueno es que estamos hablando de Android, así que no hay problema en seguir usando apps diseñadas para versiones viejas si queremos (o lo necesitamos); los desarrolladores pueden distribuir sus apps a través de tiendas alternativas o directamente compartiendo el APK para que los usuarios se lo instalen.

Muchas apps dejarán de funcionar con Android 14 El Androide Libre

Con Android 14, Google va a cambiar esa política, y empezará a bloquear apps a nivel de sistema operativo y no solo en la Play Store. Eso significa que, incluso si te descargas el archivo APK por tu cuenta, no podrás instalar la app si está diseñada para una versión antigua de Android. Eso afectará a muchos usuarios que siguen dependiendo de apps que no han sido actualizadas en un tiempo.

Adiós a las apps viejas en Android

Inicialmente, Android 14 sólo bloqueará las apps que han sido diseñadas para las versiones más viejas del sistema, empezando con Android 6.0; pero el plan es subir ese requisito poco a poco hasta las versiones más nuevas. Cientos, posiblemente miles de apps podrían dejar de funcionar.

Sólo quedará un resquicio para poder seguir usando apps viejas, y es iniciar una terminal y activar una opción con un comando, algo que no está al alcance del usuario medio y que sólo los más entusiastas y expertos sabrán cómo hacer.

Hasta ahora, las limitaciones de apps estaban sólo en la Play Store El Androide libre

La justificación de Google está en la lucha contra el malware y los virus en Android; algunos hackers usan apps diseñadas para versiones viejas de Android para poder saltarse las protecciones implementadas en las nuevas versiones del sistema.

Pero también es evidente que Google quiere un mayor control sobre su plataforma. y por eso ha dado pasos para que Android dependa cada vez más de sus servicios; esa es una de las razones por las que cada vez más novedades lleguen en forma de actualización de los servicios de Google y no como actualización de Android. Sí, Android sigue siendo de código abierto, pero en la práctica casi todos los fabricantes usan la versión de Google, y eso es lo que le permite tomar este tipo de decisiones.

