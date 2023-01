Una IA escribió artículos en secreto para una de las webs más importantes: así le fue

El uso de Inteligencia Artificial para tareas artísticas es el más polémico de los muchos avances en esta tecnología que hemos visto en los últimos dos años. Hay un gran debate sobre si estas obras se pueden considerar arte, si tienen sentido, o incluso si tienen “alma”.

[Google presenta su propio ChatGPT, una IA que puede responder todas tus preguntas]

Quienes nos ganamos la vida escribiendo no estamos a salvo de este debate. Aplicaciones como ChatGPT han demostrado que la IA ya ha alcanzado el nivel suficiente como para “parecer real”, aunque en la práctica siga sufriendo de errores. Eso nos lleva a la pregunta ¿sería posible tener un blog o una página web creada sólo por Inteligencia Artificial?

La IA que escribía artículos

Uno de los medios más importantes del sector tecnológico, CNET, decidió probarlo por su cuenta, y ha sufrido las consecuencias; resulta que sólo hace falta fijarse un poco para darse cuenta del ridículo que hicieron.

Desde el pasado mes de noviembre, CNET publicó una serie de artículos en los que explicaba conceptos financieros, dando consejos a sus lectores sobre los diferentes tipos de inversiones que podían realizar, así como tutoriales para usar aplicaciones relacionadas con la gestión de dinero. Todos estos artículos estaban firmados por “CNET Money Staff”, es decir, un nombre genérico que representa a toda la redacción; esto no es algo raro en el sector, así que en su día no despertó sospechas y se interpretó como un simple intento de posicionar en las búsquedas de Google usando artículos de temas genéricos.

A principios de enero fue cuando se desveló la verdad. Detrás del nombre “CNET Money Staff” estaba una Inteligencia Artificial; la página actualizó su perfil indicando que los artículos publicados con esta firma “están generados usando tecnología de automatización”. Lo llamativo es que CNET no presumía de esto, no hizo ningún anuncio explicando que usaba IA, y los artículos no incluían ningún tipo de aviso al respecto. Para el lector, realmente no eran diferentes de un artículo convencional publicado por un ser humano; excepto en una cosa: eran malísimos.

Uno de los artículos generados por Inteligencia Artificial

Pese a las promesas que hizo la editora jefe de CNET, Connie Guglielmo, cuando se descubrió la verdad, resulta que los artículos generados por IA no fueron revisados por un ser humano, o al menos, la revisión no se hizo a fondo. Y es que un simple repaso a estos textos ha revelado fallos flagrantes en detalles básicos, como matemáticas erróneas o conceptos mal explicados.

En uno de los peores ejemplos, la IA afirmó que si dejamos 10.000 dólares en una cuenta de ahorro con un interés del 3%, ganaremos 10.300 dólares al final del año; eso, por supuesto, es falso, ya que las ganancias serán sólo de 300 dólares. La IA confundió la cantidad de dinero total que tendríamos en la cuenta con las ganancias que obtendríamos, y no fue el único error semejante; en otra ocasión, se equivocó con el interés que debía pagar alguien que contratase un préstamo para comprar un coche.

El problema de servicios como ChatGPT es que cometen errores importantes

Este tipo de errores son especialmente peligrosos cuando hablamos de temas financieros, ya que el lector podría tomar decisiones perjudiciales para sus ahorros basándose en este tipo de consejos. Pese a eso, la editora jefe de CNET ha evitado pedir perdón por estos fallos, y en vez de eso ha presumido de “transparencia” al mismo tiempo que anunció un nuevo indicador en los artículos generados por IA que hasta entonces no tenían; y dicen que la ironía está muerta. También se defendió afirmando que no habían publicado estos artículos “en secreto”, sino “de manera silenciosa”.

Desde entonces, se han descubierto más errores. Según revela Futurism, la IA usada por CNET plagió artículos creados por competidores de la página y por redactores de la propia CNET, copiando tanto la estructura como las frases de artículos ya publicados.

Por ahora, CNET ha decidido pausar la publicación de estos artículos generados por IA, tras las críticas tanto de competidores como de empleados de la compañía. Sin embargo, la editora jefe afirmó a su plantilla en una reunión por videollamada interna que era una medida temporal, y que estaban esperando a que “todo pasase” para reiniciar la publicación, según revela The Verge.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan