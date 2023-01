La inteligencia artificial revoluciona todos los ámbitos de la creación gráfica: ¿para sumar o restar?

Este año pasado ha sido un antes y después para la inteligencia artificial gracias a apps como Lensa, y esos generadores de imágenes a partir de texto que nos han dejado ojipláticos. Tomar una app en un móvil y desde una foto subida por el usuario en minutos da como resultado una pequeña obra artística al alcance de todos gracias a la IA.

Antes de la inteligencia artificial en la creación audiovisual

Hasta hace bien poco la tecnología ha permitido que se pasara de esas herramientas más artesanales, como son el pincel, la goma de borrar o el mismo lienzo, a unas más digitales gracias a la experiencia que ha ofrecido primeramente Adobe con programas como Photoshop o Illustrator, capaces de que la pintura digital comenzara a tomar su espacio hace unos años.

Lo mismo sucedió con la animación clásica que pasó al 3D gracias a Pixar para apartar esas películas clásicas de Disney y así abrazar a las nuevas tecnologías que dieron como fruto películas de este estudio como Toy Story o la gran Up.

Up de Pixar El Androide Libre

Esas herramientas en la forma de programas como los dichos de Adobe, o los mismos para el 3D como son Maya o 3Dmax, han permitido que distintos creadores ahorrasen tiempo y esfuerzos para centrarse más en las historias y en la creación de los personajes; las mismas películas de acción de Marvel son otro gran ejemplo del progreso con una gran afluencia de público por lo espectaculares que son las escenas de lucha; algo impensable hace décadas salvando excepciones como 2001, Odisea Espacial de Kubrick y alguna que otra maravilla como Blade Runner de Ridley Scott o la las tres primeras Star Wars de George Lucas.

El problema yace en que la tecnología sigue evolucionando y la inteligencia artificial ahora mismo es capaz de sustituir la mente del creativo con aplicaciones que están sobresaliendo por su gran capacidad para lograr resultados más que óptimos y sorprendentes.

La revolución de la inteligencia artificial: DALL-E

Parte de esta culpa la tiene el data learning (entrenamiento de datos), la gran vasta cantidad de imágenes existentes en Internet (la fuente de datos para el data learning) y la inteligencia artificial (con el deep learning combinando imágenes hasta dar con la elegida); un proceso de generación de imágenes desde texto que se puede llevar a otro tipo de tecnologías relacionadas como hemos visto en apps como Lensa, y esos avatares que son una locura al retocar las propias fotos subidas por el usuario.

El medio anglosajón Vox explica bien la revolución que está significando la generación de imágenes por IA desde texto; y no es más que el principio, ya que la inteligencia artificial ya se usa para crear vídeos con resultados francamente llamativos. Recogemos unas capturas de uno generado por IA en el que se puede ver la evolución del arte en el tiempo.

Imágenes capturadas de un vídeo generado por IA que muestra la evolución del arte El Androide Libre

Los principios de esta capacidad nueva del machine learning y la inteligencia artificial para imágenes y vídeos partieron de la necesidad de identificar los objetos de una fotografía. De aquí, se dio una vuelta de tuerca para tratar de que la máquina fuera capaz de generar imágenes a partir de texto; de hecho en un primer instante solamente era capaz de crear escenas desenfocadas, pero en 2021 todo cambió cuando comenzó la revolución con DALL-E de Open AI (la D de Salvador Dalí y WALL-E de Pixar).

Ejemplos de esa evolución fueron la subasta de 400.000 dólares por un trabajo artístico creado por IA en 2018, o esas cuentas con fotos de perfil creadas con inteligencia artificial que la misma Facebook prohibió en su momento. Esta tecnología comienza a hacer mella en la cultura y en la sociedad, y son los smartphones una gran vía para dar al usuario herramientas que antes eran impensables.

El miedo atroz que genera

Avatares generados con IA El Androide Libre

Y casi podemos decir que estamos en esos momentos de principios del siglo XXI en el que la animación por ordenador tomó el testigo de la clásica gracias a los avances en los programas, con muchas reticencias todavía por los amantes de lo clásico; más bien por el miedo al progreso, porque al final de cuentas, estas tecnologías han sumado para innovar y mejorar lo existente.

Lo mismo que está sucediendo en estos momentos ante el miedo atroz que genera inteligencia artificial al ser capaz de sustituir el trabajo de creadores gráficos, ilustradores y pintores, mirándolo desde la perspectiva conservadora, ya que dirigiéndose desde otro prisma esta IA puede valer como otro gran recurso para inspirar a estos mismos creativos.

Lensa en Android El Androide Libre

Tecnologías como DALL-E no son tan simples como teclear "patata y libro" y que surja una nueva obra de arte, sino que hace falta esa magia en la constitución de las palabras a través de lo llamado como "Prompt Engineering"; que no trata de otra cosa que elegir las palabras adecuadas para crear finalmente la magia en forma de imagen. El refinamiento del uso de ciertas palabras con las que te "comuniques" con la máquina redefine totalmente el resultado final.

Tomando esto como ejemplo, queda bien claro que siempre habrá una parte humana en ese proceso creativo, pero siempre desde la perspectiva más artística, genial y propia. Una frase como "una infografía monocromática acerca de la tipografía con letras chinas" daría como resultado la imagen que podéis ver a continuación.

Imagen generada por DALL-E El Androide Libre

Como sucede en muchas materias y procesos de fabricación, como puede ser lo artesanal de la madera o de la misma cerveza (difícil contar cuantas marcas hay a día de hoy ofreciendo experiencias culinarias exquisitas), sabiendo usar la IA va a permitir que esa mente creativa pase más tiempo ideando el concepto central que perdiendo tiempo en dar esos retoques finales.

Como no, la inteligencia artificial seguirá innovando y progresando, pero siempre quedará lo laborioso y artesanal de la mano de un creativo, ya sea la materia en la que ejerza, para incluso dar mayor valor a su trabajo; que no se nos olvide que hace unos años con la fotografía de los smartphones el trabajo de los fotógrafos iba a casi desaparecer, y simplemente hay que echar un vistazo a Instagram como existen gran cantidad de creadores gráficos que, gracias a los avances tecnológicos, han sido capaces de encontrar su camino; y no, ni desaparecerán los artistas, ni los creadores ni los ilustradores, tomarán mayor valor, sino al tiempo.

Un primer paso a seguir

Imagen generada por IA con el texto "Klimt" El Androide Libre

China ha dado un importante al presentar una ley que obliga al software de generación de imágenes por inteligencia artificial que presenten una marca de agua o aviso de que las mismas han sido creadas de tal forma.

Un paso a dar y necesario para así identificar rápidamente las imágenes generadas por IA y así evitar todo tipo de fraudes. Es un inicio al que se irán sumando más países para paliar el efecto que está creando esta tendencia que se está extendiendo por todo el planeta.

Generando imágenes por IA desde texto El Androide Libre

Finalmente, tomando el "Prompt Engineering", el uso de la IA por parte del creador artístico elimina los obstáculos entre sus ideas y las imágenes, al igual que sucede con vídeos, animaciones e incluso mundos virtuales completos.

En el momento actual no se sabe hacia donde nos dirigimos y es casi imposible anticiparse, pero sí que va a transformar ciertos procesos creativos para bien o para mal, como ha sucedido en todo ámbito en el que lo digital ha puesto sus garras.

