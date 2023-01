INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 10 claves para que entiendas la próxima revolución

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un ordenador en el que se usaba Google. Era 1999 y estaba en casa de unos amigos. Yo en ese momento usaba buscadores como Lycos o Altavista, y me llamó la atención la página de inicio de Google, súper limpia y sin publicidad.

Desde entonces han pasado más de dos décadas y Google ha moldeado muchas de las cosas que hacemos en Internet, desde las búsquedas hasta la edición de texto o el almacenamiento de fotos. No es que no se pueda hacer lo mismo sin recurrir a esta empresa, pero la inmensa mayoría de personas lo hacen, por comodidad y conveniencia.

Bienvenidos a la evolución de esa idea.

Qué es la inteligencia artificial

Imagen creada con DALL-E 2

No pretendo escribir un artículo demasiado largo en el que detalle todo sobre esta tecnología, ni mucho menos, sino dar algunas claves de lo que será la próxima revolución en internet.

Para ello es importante dejar claro qué es la inteligencia artificial. Y en vez de buscar una sesuda explicación he decidido preguntarle a una IA, literalmente. Esta es su respuesta:

"La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y el razonamiento".

Aunque es un desarrollo sobre el que se lleva estudiando muchas décadas, ha sido en 2022 cuando se han abierto al público diferentes herramientas que permiten, de forma gratuita o pagando, crear cosas que hasta ahora o no eran posibles o sólo podían hacerlo las grandes empresas e instituciones educativas.

Eso ha cambiado, y ese cambio hará que la forma de trabajar, de estudiar e incluso de pensar, sea diferente.

Esto, y no el metaverso es el próximo gran cambio

En los últimos años hemos visto cómo muchas empresas, como Meta, han apostado por el Metaverso como la gran revolución después de los teléfonos móviles inteligentes. Han apostado miles de millones por ello, y han fracasado.

Mark Zuckerberg durante el evento Facebook Connect 2021, en el que la compañía anunció el cambio de nombre a Meta Platforms. Meta/Europa Press

Sin embargo, otras compañías han apostado por una tecnología mucho menos vistosa pero con mucho más potencial.

Hay empresas, como OpenAI, que han desarrollado chats en los que podemos conversar con una IA que parece incluso capaz de pensar. No es así, obviamente, y entraremos en detalle más adelante, pero el resultado es impresionante.

Otras aproximaciones son la emulación de voces, entrenando algoritmos para crear audios con una vez en concreto aunque el dueño de esa voz jamás haya leído esas palabras, o la creación de imágenes a partir de una descripción.

Ofrece una utilidad real a trabajadores, estudiantes, creativos...

Hay una máxima en Silicon Valley que dice que para fundar una empresa has de dar la solución a un problema. Esto es lo que el Metaverso no soluciona, al menos por el momento.

Sin embargo, las herramientas actuales de IA, y las que vendrán, permiten ahorrar muchísimo tiempo en el trabajo, creando estructuras de diseño o de texto que aceleran los procesos, algo que se agradece siempre en cualquier industria.

Además, permite una aproximación a herramientas que antes mucha gente no podía usar, como la creación de imágenes.

Imagen creada con Midjourney

Por no entrar en el ámbito educativo, que va a cambiar tan radicalmente o más como lo hizo cuando el acceso a internet fue ubicuo.

El potencial para nuevas apps y servicios es enorme

Al igual que los smartphones han posibilitado aplicaciones y servicios que no eran viables en ordenadores, la creación de estas herramientas dará paso a programas con los que ahora no podemos ni soñar.

Crear un guion, tuits graciosos o imágenes para ilustrar un texto son algo del presente, no del futuro. En ese futuro veremos cambios mucho mayores.

El caso de Microsoft

Aunque todo esto parezca una entelequia empezamos a tener las primeras consecuencias reales. Microsoft ha anunciado la integración de una IA de texto tanto en su buscador Bing como en su suite Office, lo que permitirá aumentar las posibilidades de estos sistemas de una forma brutal.

Por ejemplo, en un informe de varias páginas, podremos decirle que cree un resumen de un par de párrafos de manera automática. Además, si buscamos una imagen que no existe, podríamos verla creada en tiempo real usando uno de los sistemas de generación de imágenes que ya se pueden usar de forma independiente, como DALL-E o Midjourney.

Google sabe que esto es una amenaza directa a su esquema de negocio y ya está estudiando cómo combatirla sin, por el camino, destruir su principal fuente de ingresos, los anuncios.

Cambiará las reglas en muchos aspectos: educación, diseño...

Los cambios no sólo se verán en las grandes empresas, sino también en el día a día de todos nosotros. Para empezar, los estudiantes tendrán una herramienta impresionante a su disposición para crear textos, pedir explicaciones de cosas que no entiendan e incluso crear trabajos enteros sin esfuerzo.

Clase Jason Goodman Unsplash

En el ámbito del diseño también estamos viendo los primeros problemas, los enfrentamientos entre artistas que abocan por el uso de este tipo de herramientas y otros que las ven como una amenaza a su propia existencia.

El precio de las mismas podría ser un factor limitante

Uno de los motivos por los que Google ha tenido tantísimo éxito es por su modelo de negocio, dar herramientas gratuitas a cambio de ver publicidad.

Estamos en una etapa muy incipiente de la inteligencia artificial masiva, pero si todas estas herramientas se escudan en muros de pago podríamos crear una nueva clase de distinción entre los que tengan acceso a las mismas y los que no.

Por el momento las principales herramientas son gratuitas o tienen opciones sin coste, pero de forma algo limitada.

Es cierto que parece que hace ya unos años que pasamos de creer que en Internet todo era gratis y nos hemos acostumbrado a pagar por cosas (almacenamiento en la nube, servicios de música, streaming de vídeo...) pero aún no está claro que esto vaya a ser igual en el ámbito del que hablamos hoy.

Similitud con los servicios de Google

Y volvemos a hablar de Google. Los que tengáis más edad recordaréis que las cosas por las que Google es valorada (Google Maps, Google Docs, Google Photos, Gmail...) no eran cosas que hubiera inventado ella.

Las oficinas de Google en Silicon Valley. iStock Omicrono

La clave de Google fue coger ideas que antes eran de pago (Microsoft Office, Mapas y GPS TomTom, pago de servidores para alojar información y cuentas propias de correo...) y hacerlas gratuitas.

Esto es lo que podría pasar con las actuales y futuras herramientas de IA.

La evolución y destrucción del trabajo

Uno de los mayores miedos de la evolución tecnológica es la destrucción del trabajo. Los datos apuntan a que en las sociedades más industrializadas y avanzadas tecnológicamente el paro es mucho más bajo que en otras regiones, pero eso no quiere decir que no vayamos a vivir una transformación.

No es que vayan a desaparecer los redactores o los artistas, pero sí que puede pasar que mucha gente deje de necesitarlos para ciertos trabajos en concreto.

Si alguien quiere una ilustración original para una columna de un periódico pero no es esta un elemento clave, puede optar por crearla gratuitamente por inteligencia artificial en vez de realizar un encargo a un profesional.

Esto se aplica también a muchos otros procesos, además de permitir que los trabajadores sean mucho más rápidos y eficaces y eso pueda hacer disminuir la necesidad de contratación en algunos aspectos.

El estado actual de la IA

He dejado para el final algo que no mucha gente comenta. Las actuales apps y servicios de IA no son, ni de lejos, perfectos. La creación de imágenes tiene fallos enormes en la creación de elementos tan sencillos como las manos, los chats dan información que a veces es errónea...

Todo esto hace que el sentido común, eso tan humano y a veces tan escaso, sea incluso más importante que antes.

A día de hoy no podemos fiar la creación de algo directamente a una IA, sino que tenemos que vigilar y, sobre todo, revisarla.



En próximos artículos hablaremos de todo tipo de Inteligencias Artificiales, os enseñaremos a crear imágenes desde cero y a obtener textos que os ayuden en vuestro trabajo o estudios. Y también a ver los límites de esta tecnología.

