WhatsApp es el futuro de Meta y lo pagaremos los usuarios

Mark Zuckerberg se ha convertido en pocos años en uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a la creación de Facebook y a la adquisición de varias empresas después. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo la empresa ha tenido que virar de forma brusca desde las redes sociales hacia el Metaverso, con un cambio de nombre de por medio.

El metaverso no es el futuro, al menos por ahora

Mark Zuckerberg durante el evento Facebook Connect 2021, en el que la compañía anunció el cambio de nombre a Meta Platforms. Meta/Europa Press

Pese a las decenas de miles de millones que la empresa anteriormente conocida como FACEBOOK se ha gastado en crear y promocionar el Metaverso la realidad se empeña en demostrar que, al menos por ahora, la gente no tiene interés en realizar todas sus actividades online, o al menos no de manera virtual.

Es posible que si la pandemia del COVID-19 no hubiera tenido lugar la realidad fuera diferente, pero un hecho de semejante calibre cambia muchas cosas, y nuestra relación con la tecnología no es una excepción.

De esta manera, en Meta han tenido que cambiar su estrategia a corto y medio plazo para no sufrir una debacle. El barco estaba empezando a zozobrar y el salvavidas del mismo parece que está dentro de la propia empresa: WhatsApp.

WhatsApp es aún un diamante en bruto

Los que llevéis más tiempo usando smartphones recordaréis que antes de WhatsApp y apps similares en España teníamos que pagar cada uno de los SMS de manera individual, a un coste muy elevado para lo que le suponía técnicamente a las operadoras.

Esto hizo que la adopción de WhatsApp en nuestro mercado fuera como una religión, siendo casi imposible encontrar a alquilen que no lo usara. En otros países no sucedió lo mismo, porque tenían tarifas planas de SMS, por lo que no existía esa necesidad.

En esos años WhatsApp era de pago, teniendo que abonar 89 céntimos de euro al año. Sí, lo habéis leído bien, esa era la cuota anual. Pues aún así muchos se negaban a pagarla, porque era un momento en el que pagar por aplicaciones era visto como algo absurdo.

En un momento dado WhatsApp pasó a ser gratuito y la monetización empezó a pensarse de otra manera.

WhatsApp deberá generar mucho más dinero que ahora

Un servicio con más de 2000 millones de usuarios debería ser un negocio especialmente rentable, y WhatsApp no lo es. No es que pierda dinero, pero no está en la misma posición que Facebook o Instagram, como ha reconocido el propio Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg

Además, WhatsApp es una aplicación que se usa de manera muy fluida e integrada en el día a día, lo que implica que la gente notaría su ausencia, si en un momento dado se planeara dejarla por algún motivo. Eso juega a favor de Meta.

[Apps de mensajería interoperativas: la UE quiere que envíes un mensaje desde Telegram y llegue a WhatsApp]

Lo que no juega a su favor es la existencia de muchas alternativas, como Telegram, muchísimo más potentes pero también bastante más complejas de usar, sobre todo para un perfil de público de edad avanzada. La edad media de los usuarios de Telegram es mucho menor que la de WhatsApp.

¿WhatsApp costará dinero mensualmente?

Aún es pronto para saber qué estrategia tendrá Meta con WhatsApp en los próximos años, pero parece improbable que vayamos a ver un giro radical que haga que para usar WhatsApp tengamos que pagar.

Quizás veamos el lanzamiento de una membresía premium con funciones avanzadas, o un aumento en las funciones de pago como stickers o los nuevos Avatares.

Como hemos comentado, hay opciones alternativas a WhatsApp, y Meta no se puede permitir un error del calibre de su apuesta por el Metaverso ahora mismo.

Con todo, sí que es probable que veamos muchos más cambios en WhatsApp (y en Facebook Messenger) en los próximos años que en los últimos, porque la matriz ha colocado a estas dos aplicaciones en lo más alto en su lista de prioridades, para poder exprimir su rentabilidad económica.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan