El buscador con Inteligencia Artificial integrada que ya puedes usar

La tecnología de Inteligencia Artificial está avanzando a un ritmo impresionante, y hoy vamos a hablarte de otra compañía que también ha apostado por integrar este tipo de tecnología en su buscador, You.

En este caso, la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta capaz de combinar los resultados de varios sitios web para contestar a tus preguntas como si fuera una persona.

La IA está de moda, y lo hemos podido comprobar últimamente con ChatGPT o con DALL-E, que bien en formato de texto o bien en formato de imagen son capaces de crear u ofrecer al usuario la información que pide.

Habla con You para que resuelva tus dudas

You es un buscador que ha tenido a bien el integrar una Inteligencia Artificial para que puedas buscar y consultarle lo que necesites, recibiendo la información que solicites en un formato redactado en el que te sea fácil de entender.

Estos resultados se basarán en resultados de Internet que el chatbot examina y combina, mostrándote también las fuentes de las que ha sacado la información que te ofrece, para que veas en qué está basada.

Por el momento, está en fase beta, pero si le preguntas algunas cosas con la formulación correcta, responderá, incluso si lo haces en Español. Aunque hay ocasiones en las que, si cambias el orden de las palabras o utilizas otras expresiones, no te entenderá.

Cabe aclarar que esta Inteligencia Artificial ha pecado de no ser precisa en algunas ocasiones anteriores, y desde You afirman que no se hacen responsables del contenido generado por su IA, por lo que está bien a modo de curiosidad, pero no para utilizarla como herramienta de trabajo ni de estudio.

Resultados poco precisos, al menos de momento

La Inteligencia Artificial de You no está libre de polémicas, ya que esta falla en algunas ocasiones, siendo quizá la más sonada la pregunta de quién ganó el Mundial de fútbol de 2022, a lo que respondió que Argentina —correctamente—, pero diciendo que se ha celebrado en Rusia.

El hecho de que no sea completamente preciso hace que no puedas fiarte con totalidad de los resultados que te ofrece, aunque en las pruebas que hemos hecho no se ha equivocado.

Está en versión beta aún, por lo que debes ir con cuidado si quieres utilizar sus resultados para algo importante, pero ya puedes probarlo de forma totalmente gratuita si quieres curiosear.

Este tipo de IA, similar a ChatGPT, es una de las tantas inteligencias artificiales que vamos a ver en el futuro cercano y ya puedes probarla en el buscador, sin listas de espera y sin tener que proporcionar ningún tipo de información personal a la plataforma.

