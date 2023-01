La gran mentira de los virales de TikTok: un simple botón hace popular cualquier vídeo

Crear un vídeo viral en TikTok es el objetivo de una enorme cantidad de usuarios, especialmente jóvenes que quieren ganar la fama de sus ídolos en la red social. Se ha hablado mucho de cómo crear el vídeo viral perfecto, para atrapar a la audiencia y que todo el que lo vea lo comparta con sus amigos.

Para algunos usuarios, hacerse viral es mucho más sencillo: sólo hace falta que alguien pulse un botón. Esa es la revelación de un reportaje publicado por Forbes, que ha obligado a la compañía a confirmar que su plataforma no es tan “orgánica” como se creía.

El botón que hace vídeos virales en TikTok

Si alguna vez has abierto TikTok y te has encontrado con un vídeo que no sabes muy bien cómo ha llegado a la app, la razón es sencilla: la compañía lo ha puesto ahí de manera forzosa. Resulta que algunos empleados tienen acceso a un botón llamado “Heating” (para “calentar”) que automáticamente hace que el vídeo aparezca en las apps de los usuarios aunque no haya sido compartido por ninguno de sus contactos ni realmente haya sido popular.

Como si fuera un “truco” de un videojuego, este botón se salta los algoritmos, que siempre seleccionarán el vídeo “calentado” para que aparezca la mayor cantidad de veces posible; todo ello, sin importar lo realmente viral que sea. A partir de ahí, es fácil hacerse viral, ya que inevitablemente más gente lo compartirá, sin saber que es un vídeo promocionado por la compañía.

Los grandes beneficiarios de esta función han sido personas famosas y creadores emergentes, que han visto cómo sus vídeos se han hecho virales sin necesidad de hacer nada.

Después de la publicación del artículo de Forbes, TikTok ha confesado públicamente la existencia de este botón, pero ha aclarado que sólo una poca cantidad de empleados tiene acceso a esta herramienta, y que sólo el 0,02% de los vídeos que aparecen en nuestro ‘feed’ ha sido promocionado de esa manera; sin embargo, según los investigadores, entre el 1 y el 2% de todas las visualizaciones diarias se consigue gracias a esta función.

TikTok se defiende afirmando que esta herramienta existe para “promocionar vídeos que ayuden a diversificar la experiencia”; en otras palabras, para que no siempre nos salgan los mismos vídeos cada vez que abrimos la app, y nos permita descubrir nuevos creadores. Sin embargo, el hecho de que estos vídeos no estén marcados de ninguna manera podría ser engañoso; TikTok tiene fama de ser una app “orgánica” en la que el contenido que triunfa lo hace gracias a sus usuarios, y en la que cualquiera puede ganar la fama de un día para otro.

