TikTok te explica su algoritmo y te enseña las razones por las que te recomienda cada vídeo

Si hay algo que caracteriza a TikTok es la habilidad de su algoritmo para detectar qué contenido te interesa y recomendarte vídeos similares para que no pares de consumir este formato vertical que tan popular se ha vuelto.

Ahora la app te muestra los motivos por los que te enseña los vídeos que ves en el feed principal, una función que te permitirá comprender mejor la forma en la que funcionan sus recomendaciones de contenido.

Esta opción aparecería en cada publicación que veas, aunque no de forma intrusiva, ya que la idea es que tengas que abrir un apartado independiente para poder ver esta información.

TikTok te dirá por qué motivos te recomienda cada vídeo que ves

Razones por las que ves un vídeo en TikTok El Androide Libre

Cada vídeo que TikTok o cualquier otra red social te recomienda está ahí por un motivo, y ahora la red social de ByteDance mostrará en un apartado del menú de compartir las razones por las que está ahí dicho vídeo.

Algunas de estas razones pueden ser que sea popular cerca de ti, o bien recientemente publicado, y a esta novedad se le sumarán otras similares que tienen la intención de aportar algo más de transparencia al funcionamiento de la aplicación.

Opciones de TikTok El Androide Libre

La compañía ha publicado en su blog un anticipo de cómo será esta función, y lo cierto es que es interesante poder acceder a ella, algo que será tan simple como pulsar sobre el botón de compartir y luego en el icono de "¿Por qué estoy viendo esto?".

Esta opción no debería estar disponible cuando busques un vídeo en concreto o accedas a él desde un perfil. Al estar integrada dentro del menú desplegable de compartir, lo mejor es que si no quieres usarla, no te ocupará más espacio en la pantalla.

