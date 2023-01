Los fundadores de Google vuelven para salvar al buscador de su mayor amenaza hasta ahora

Por primera vez desde que fue fundada, Google puede estar en problemas. Los despidos masivos anunciados hoy por Alphabet son el síntoma de que algo va mal en la compañía, pese a que siga siendo la líder del sector.

El problema es que puede dejar de serlo. Aunque Google ha sido pionera en muchas tecnologías que hoy son comunes, ha sido adelantada por la derecha en cuestión de Inteligencia Artificial, y la preocupación en la directiva es no reaccionar a tiempo.

Los fundadores de Google han vuelto

El lanzamiento de ChatGPT fue el mayor golpe que ha recibido Google hasta ahora. OpenAI ha conseguido crear una Inteligencia Artificial que parece humana, capaz de responder a cualquier pregunta; no siempre lo hace bien, y de hecho falla más de lo que parece, pero la clave es que es la primera vez que el usuario medio tiene acceso a algo que “parece” una IA y a su gran potencial.

Si ChatGPT se integra en el buscador Bing y en aplicaciones como Word, Google puede tener un serio problema entre manos; Microsoft sería la gran beneficiaria, al haber invertido miles de millones en OpenAI en los últimos años.

Si Google quiere vencer a un buscador con ChatGPT integrado, podría tener que reinventarse completamente. Y para ello, qué mejor que traer a los que la inventaron, ha debido pensar Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google.

Según ha revelado The New York Times, Pichai ha solicitado ayuda a Larry Page y a Sergey Brin. Los dos fundadores de Google anunciaron su marcha a finales de 2019, dejando a Pichai a las riendas de Alphabet tras su buen trabajo en las divisiones de Chrome y Google. Aunque nunca llegaron a abandonar completamente la compañía, y siguen siendo sus mayores accionistas, no participaban en su día a día y se dedicaron a sus proyectos y su vida personal.

Eso cambió el pasado mes de diciembre, cuando Pichai les invitó a una reunión con otros ejecutivos para decidir el futuro de Google y de sus proyectos de Inteligencia Artificial; la reunión se produjo apenas un mes después del lanzamiento de ChatGPT.

No está claro el nivel al que Page y Brin se han involucrado, pero lo que es evidente es que Google ha cambiado su política sobre Inteligencia Artificial. Hasta ahora, el desarrollo había ido lento por “precaución”, pero la llegada de competidores ha forzado la mano de la compañía.

Según la misma filtración, Google está preparando una demostración pública de un chatbot que usará Inteligencia Artificial para responder de manera humana a nuestras preguntas. La diferencia respecto a ChatGPT estará en que dará más prioridad a la veracidad de la información y a la eliminación de desinformación en las respuestas.

