Los teléfonos clásicos han pasado de ser chatarra a ser la última moda entre los jóvenes

Los llamados teléfonos vintage, que no son otra cosa que teléfonos móviles convencionales y no inteligentes, vuelven a estar a la orden del día en pleno 2023, ya que muchos jóvenes están apostando por este tipo de dispositivos, aunque no para ser su móvil principal.

Los smartphones son uno de los grandes inventos del siglo XXI, pero a pesar de ello tanta conexión requiere de algo de desconexión, y los teléfonos de tipo concha están volviendo para ser un oasis de tranquilidad para los más jóvenes.

Pese a lo sorprendente de la situación, estos móviles más tradicionales son utilizados en algunas ocasiones para salir a tomar algo o para ir a dar una vuelta sin smartphone, pero seguir localizable por si alguien tiene que llamarte.

Los móviles vintage vuelven a estar de moda

Pese a que dejaron de estar de moda hasta el lanzamiento de los Samsung Galaxy Z Flip, los móviles tipo concha están volviendo a verse cada vez más, y no precisamente en formato de smartphone.

Entre los más jóvenes —incluyendo algunas celebridades que lo están poniendo de moda—, el formato de teléfono no inteligente, con llamadas, mensajes, calculadora y poco más está cobrando cada vez más sentido, pero no para sustituir al smartphone.

Y es que, esto no se debe a que la Generación Z esté renunciando a las redes sociales y a la comodidad que aporta el smartphone para muchas tareas, sino más bien a que quieren descansar del constante estímulo que a veces supone llevar el móvil encima todo el día

Estar pendiente de las notificaciones, sacar fotos, contestar mensajes en chats y redes sociales, o incluso notar la vibración del móvil cuando llega una notificación puede ser algo estresante si está así todo el día, y la generación Z lo está descubriendo.

El llamado FOMO, que es la sensación por pensar que te estás perdiendo un acontecimiento social, está pasando factura a muchos usuarios de la generación Z que ahora buscan deshacerse de esta conexión continua utilizando los móviles que en su día utilizaron sus padres y que hasta hace poco eran como una antigualla.

Sin embargo, lo que se está poniendo de moda es utilizar estos móviles de forma temporal, para salir con los amigos y no tener más estímulos externos o bien para salir por la noche y evitar que se rompa su móvil principal, que si es un smartphone.

Otra práctica que también parece que se ve más entre los padres es la de dar a sus hijos uno de estos móviles pre-smartphone a modo de primer móvil.

De esta forma pueden hacer y recibir llamadas en caso de que lo necesiten —en algunos casos, incluso comunicarse por WhatsApp— pero sin poder acceder al amplio abanico de aplicaciones y sitios web que ofrece un smartphone.

Igual que otras modas, será algo pasajero, pero es bastante curioso ver como tecnología que supuestamente estaba tan anticuada vuelve a estar de moda para algunos usuarios jóvenes.

