Samsung Galaxy Z Flip 4, análisis: más de lo mismo, para lo bueno y lo malo

Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de utilizar móviles plegables de forma continuada, mayormente gracias a Samsung. El motivo es que es la única empresa, junto con Motorola, que vende sus dispositivos flexibles en España. Otras marcas, como Huawei, OPPO, Xiaomi o Vivo también disponen de aparatos de este tipo, pero solo en ciertos mercados, como China.

Cuento esto porque la falta de competencia es uno de los mayores motivos por los que Samsung ha lanzado los Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 con este diseño y especificaciones.

Son móviles extremadamente continuistas como vimos en la toma de contacto, lo cual no es malo per se, porque sus antecesores eran muy buenos móviles, pero sí que demuestra que cuando no hay presión por parte de otros rivales las marcas no tienen muchos incentivos para mejorar de forma drástica sus productos. El precio ha subido unos 50 euros con respecto al modelo del año pasado, que tuvo en este parámetro del Galaxy Z Flip 3 uno de sus éxitos de ventas.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8 GB LPDDR5 .

. Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1.

Pantalla principal Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: 1.080 x 2.640 píxeles .

. Tecnología: Dynamic AMOLED 2X.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Pantalla secundaria Tamaño: 1,9 pulgadas.

Resolución: 260 x 512 píxeles .

Camara trasera Gran Angular: 12 Mpx f/1.8 con OIS.

Ultra gran angular: 12 Mpx f/2.2.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.4.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.0.

WiFi ac.

NFC.

Autonomía Batería: 3.700 mAh.

Carga rápida de 25 W.

Carga inalámbrica.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas dactilares lateral.

Altavoces estéreo.

IPX8.

Dimensiones y peso Dimensiones: 71,9 × 165,2 × 6,9 mm.

Peso: 187 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

La palabra estrella es refinamiento

Al coger en la mano este modelo no podemos no recordar el Z Flip 3. Sin embargo, se nota que Samsung ha pulido la idea que lleva estos años perfeccionando. Los marcos de la pantalla son algo menores, la sensación en la mano es más robusta, la bisagra se comporta algo mejor...

Sí, esta es una iteración menor con respecto a su antecesor, pero no podemos decir que sea exactamente el mismo terminal. La sensación es rara, porque a la vez es más refinado pero algo más basto, quizás por las líneas más rectas y menos curvas que tiene este modelo.

La posición de los altavoces, el sensor de huellas, el puerto de carga, la ausencia de cargador en la caja, todo nos recuerda al modelo del año pasado.

En cuanto a las mejoras, mencionar que ahora los acabados del cristal son en color mate, lo que se agradece, y que el exterior usa la última protección de Corning Gorilla Glass, el vidrio Victus+.

La pantalla sigue teniendo por defecto el protector, que no hemos quitado, y la arruga o pliegue central se sigue notando, pero algo menos que en el Flip 3. Aún así, los terminales de Vivo y OPPO se comportan mucho mejor que los de Samsung en este aspecto.

Personalmente esto no es algo que debiera marcar o no la decisión de compra de este modelo, pero es verdad que esperábamos una mejor resolución de este pequeño inconveniente de los móviles plegables, porque es uno de los que más echan para atrás a la gente, sobre todo a esos que aún no han usado un plegable, justo los que aspira a enamorar este Flip 4.

Este smartphone sigue siendo uno de los pocos plegables que resiste el agua de manera accidental, gracias a la protección IPX8. Eso sí, cuidaos de hacer que le entre arena.

La potencia no es problema, la RAM...

El año pasado Samsung optó por dejar de lado los procesadores de gama media en sus plegables de tipo concha y el salto fue llamativo. En esta ocasión la decisión se mantiene, y tenemos un Snapdragon 8+ Gen 1, que hace que el funcionamiento del dispositivo sea excelente.

El uso de aplicaciones, juegos y demás es sobresaliente, y solo tenemos la queja de que la memoria RAM se limita a 8 GB. Este es un móvil que parte de los 1000 euros, y no es de recibo que la RAM se quede en esa cantidad.

Seguramente Samsung sigue dejando las cifras más altas para los Fold, pero eso no deja de ser una decisión algo arbitraria. Y no es que al móvil le haga falta más potencia, pero desde luego que si pagamos 1000 euros o más por un móvil tenemos derecho a exigir más cosas que alguien que paga 500. Demasiadas veces hemos visto cómo se ha cerrado aplicaciones en segundo plano, tras haber cambiado a otras apps y juegos.

El resto de especificaciones son las esperadas en un gama alta de 2022, con un doble altavoz estéreo, NFC para pagos móviles, bluetooth 5.2, Wifi 6 (no tenemos la versión 6E), pero también llega con las carencias esperadas: nada de radio FM, microSD o jack de auriculares.

Sin cambios en las pantallas

Las dos pantallas de este teléfono son exactamente las mismas que las que teníamos el año pasado.

La principal usa un panel OLED flexible de 6.7 pulgadas con resolución de 2400 x 1080 px, un brillo máximo de 1200 nits de forma puntual y una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Este brillo es una de las cosas que más nos ha gustado, y nos ha permitido usar el móvil en la playa sin ningún problema.

Este panel se ve muy bien, muestra los colores de manera más que satisfactoria, y destaca sobre todo en el contraste y el brillo máximo alcanzado. Eso sí, los tonos verdosos aparecen cuando usamos el modo Flex ya que vemos la mitad blanca y la otra mitad con el típico tinte de las pantallas que usan esta tecnología.

Nos ha molestado un poco más que en versiones anteriores el saliente de los bordes, destinado a proteger la pantalla cuando se cierra, pero que interrumpe los gestos que realizamos en el borde de la pantalla.

El panel exterior ahora está protegido por el mismo cristal que el resto de la zona trasera, Gorilla Glass Victus+. Tiene una diagonal de 1.9 pulgadas y una resolución de 260 x 512 px.

La novedad aquí está en el software, porque Samsung ha decidido permitir más funciones en esta pantalla, como el encendido del Bluetooth o Wifi e incluso responder a mensajes mediante el dictado de notas de voz en múltiples aplicaciones.

Sigue faltando el teleobjetivo

Las cámaras de Samsung son de las mejores que podemos usar en un móvil y las del Flip 4 son un buen ejemplo de eso. Pese a que no hay grandes cambios la sensación que tenemos usándolas es la de poder hacer una buena foto de manera sencilla y rápida. Y eso es lo que buscan la mayoría de usuarios.

Eso sí, no hay mejoras radicales ni en la calidad de las cámaras ni en sus sensores, y tampoco se corrije la gran ausencia del año pasado: el teleobjetivo.

Este modelo cuenta con dos cámaras de 12 Mpx en su parte posterior, un gran angular y un ultra gran angular. Las dos nos ofrecen un desempeño notable, tanto de día como de noche, e incluso a la hora de grabar vídeo. Esto nos ha sorprendido especialmente, para bien, sobre todo de noche. Samsung anunció que su "Nightography" llegaba al modo vídeo, pero más allá del marketing vemos que es algo real, y nos gusta.

Los colores, el rango dinámico, el contraste e incluso la correspondencia de colores entre sensores está por encima de lo que esperábamos. Hay mejora con respecto a lo que ofrecía el Flip 3, aunque sobre el papel no lo parezca.

El problema es que cuando salimos de viaje, por ejemplo, un telefoto es una lente que querríamos tener disponible, y este móvil carece de una.

La cámara delantera de este dispositivo es de 10 Mpx, y nos permite hacernos unos selfies muy decentes. Si, también podemos hacerlos con las cámaras traseras, pero el ratio de la imagen sigue siendo extraño, cuadrado pese a no ser ni la forma de la pantalla exterior ni la forma por defecto de las imágenes con las cámaras.

Por poner una pega, el vídeo nocturno con esta cámara es estable, gracias al EIS, pero tiene mucho ruido y el detalle no es especialmente bueno. Es algo que pasa en todos los móviles casi sin excepción, pero que en uno de 1000 euros es especialmente reseñable.

La batería era la gran mejora

La autonomía del Flip 3 era, sin duda, su punto más débil. En el Flip 4 la compañía presumía de tener un procesador más eficiente, y una batería de mayor capacidad, 3700 mAh.

Ese incremento de un 10% aproximadamente queríamos saber si era suficiente para dejar de preocuparnos de la batería, y la respuesta es que depende.

En situaciones normales vemos cómo el salto de autonomía es el necesario para usar el móvil de manera normal durante el día y cargarlo todas las noches. Bien.

El problema viene cuando usamos el móvil conectado a Android Auto, cuando estamos en una zona de mala cobertura o cuando hacemos muchos vídeos. Un móvil de mayor batería pasaría de tener una autonomía muy buena a pasable, pero este tiene una autonomía pasable en circunstancias controladas. Cuando las cosas se complican podemos quedarnos sin energía mucho antes de lo que esperaríamos.

En la primera prueba de batería hemos estado usando el móvil casi exclusivamente en interiores, para jugar, usar redes sociales, planificar viajes en apps de navegación y para hablar por teléfono. Hemos llegado a las 4 horas de pantalla con unas 26 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba de batería hemos hecho un uso completamente diferente, bajo cobertura móvil en todo momento, usando navegación, conexión con Android Auto durante varias horas, etc. Esto último se ha notado mucho, gastando la batería de forma muy pronunciada. Así, hemos llegado a usar el móvil algo más de una hora y media de pantalla con unas 12 horas totales.

En la tercera prueba también hemos estado en movilidad, usando el terminal en 5G como punto de acceso y hemos jugado bastante. Hemos estado en una zona con muy mala cobertura durante un día, y se ha notado mucho en el uso, que además ha sido intenso. Hemos llegado a las 3 horas de pantalla con unas 7 horas totales de autonomía.

En la cuarta prueba hemos estado jugando en la playa, leyendo y siempre bajo 5G, con el brillo al máximo. Hemos llegado a las 2 horas y media de pantalla con unas 15 horas totales de autonomía.

Todas esas pruebas han sido con la tasa de refresco de la pantalla en 120 Hz, pero las otras pruebas realizadas, a 60 Hz, nos arrojan resultados muy similares. Como veis, sigue siendo este el apartado más problemático de esta familia de móviles, y no ayuda que no se incluya un cargador en la caja o que la velocidad máxima de carga sea de 25 W.

La interfaz de la pantalla externa cambia para mejor

Samsung sigue siendo una de las marcas que mejor modifica Android. Puede que nos gusten más diseños limpios como los de Google o Nothing, o capas más agresivas como las de Vivo y OPPO, pero no podemos nevar que One UI funciona muy bien.

Además, la política de actualizaciones sigue siendo la mejor, y este modelo debería llegar a actualizarse nada menos que a Android 16 dentro de cuatro años.

Además de las funciones que ya vimos en el análisis de Android 12 con One UI 4 y de las mejoras de One UI 4.1 tenemos que destacar algunas propias de este modelo.

Por ejemplo, ahora podemos hacernos selfies con modo retrato usando la pantalla externa, algo que antes no era posible. Además, en dicha pantalla tenemos más funciones operativas.

Dentro también hay cambios, sobre todo en el modo Flex, que se integrará con más aplicaciones como Instagram. No obstante, hemos visto que esta app en concreto tiene fallos de interfaz y no permite, por ejemplo, cambiar el color de las fuentes en el texto de las historias que publicamos.

Este modo Flex también estrena una especie de trackpad para algunas aplicaciones, y se activa por defecto en muchas otras, incluso en las que no se han programado para ello. Se nota que Samsung sigue avanzando en esto, y es algo clave.

Una iteración menor

A la hora de recomendar o no un móvil siempre tenemos en cuenta las alternativas. Aquí no hay, y Samsung lo sabe. Si quieres un móvil plegable que sea extremadamente compacto el Samsung Galaxy Z Flip 4 es la única opción que tienes.

Bueno, con una excepción.

Pese a que la batería no es tan buena como en este modelo, el Galaxy Z Flip 3 se puede encontrar en varias tiendas a unos 700 euros, o algo menos. Por precio merece mucho más la pena, pero es de suponer que desaparecerá de los escaparates más pronto que tarde.

Esta es la única alternativa real que tiene el Flip 4, y para Samsung ni siquiera eso parece un problema.

Esperemos que los rivales de la empresa coreana empiecen a ofrecer sus alternativas en España pronto, para que Samsung no sienta que puede dormirse en los laureles.

¿Esto significa que no recomendamos el Flip 4? Todo lo contrario. Samsung tiene un gran producto en su catálogo, y es uno de los móviles más especiales que podemos comprar. Y eso es difícil de decir.

