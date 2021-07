Mensaje "No Registrado en la Red": cómo solucionar este problema

Los moviles Android son máquinas muy complejas, lo que implica que a veces nos dan problemas. Hay códigos secretos para saber cierta información, pero no siempre solventan lo que pasa. A veces el problema es con la batería, y otras con la cobertura de red.

En ocasiones en la pantalla de un smartphone aparece el mensaje que nos indica que no tenemos posibilidad de usar internet o hablar con nadie.

Si en alguna ocasión te sale el mensaje que dice «No Registrado en la Red», hay una serie de soluciones que podrías probar para que deje de salir y todo funcione con normalidad en tu teléfono.

Esosí, antes de probar estas cosas, mira si hay alguna incidencia con tu operadora, como ha sucedido en el caso de DIGI.

Activa y desactiva el modo avión o Reinicia el dispositivo

Hay ocasiones en las que este tipo de avisos en el teléfono surgen cuando el teléfono intenta conectarse a la red en algún momento. Por eso, una acción tan sencilla como es activar el modo avión, dejarlo durante unos segundos y luego desactivarlo de nuevo puede contribuir a que dicho mensaje de «No Registrado en la Red» desaparezca del teléfono y ya se pueda usar el dispositivo con normalidad de nuevo. Esto puedes hacerlo directamente en los ajustes rápidos, donde esta dicho modo.

Si pruebas esto, pero no funciona, puedes probar a reiniciar el teléfono. A día de hoy sigue siendo una de las mejores soluciones cuando algo va mal en nuestro teléfono, incluyendo este caso concreto. Muchas veces, si el teléfono no consigue conectarse a la red, reiniciarlo ayuda a que cuando se encienda de nuevo sí que sea posible.

Retira la SIM y limpia la bandeja

Hay casos en los que el mensaje de No Registrado en la Red se muestra porque hay un problema con la SIM. Uno de ellos es que hay un fallo en la conexión entre el chip de la SIM y el circuito del teléfono. Por eso, retirar la tarjeta SIM y limpiar la bandeja, compartimento y la propia tarjeta para asegurarse de que no haya ninguna suciedad, es algo que ayudará.

Hay veces en las que se puede colar algo de polvo o suciedad, que son los causantes de estos problemas. Si vemos que hay algo de suciedad en dicha tarjeta o en su compartimento, es importante proceder a su limpieza, para evitar que sigan dando problemas a la hora de conectar la SIM con el teléfono o con la red.

Forzar el cierre de servicios SIM

Si aparece el mensaje que dice No Registrado en la Red en la pantalla del teléfono, podría ser que haya un problema con los Servicios SIM, como que se han bloqueado, por ejemplo. Forzar su cierre hará que se reinicien y entonces sea posible registrarse en la red con normalidad. Es una solución que a muchos usuarios les ha funcionado bien en el pasado. Los pasos para hacer esto son:

Abre los Ajustes.

Entra en Redes y conexiones.

Busca la opción de la tarjeta SIM.

Entra en el apartado de la SIM.

Busca los ajustes.

Pulsa en Forzar Cierre de Tarjeta SIM.

Introducir el APN manualmente

Otro fallo habitual es que el APN del operador no esté bien configurado en Android, provocando que salga el mensaje de No Registrado en la Red en la pantalla del teléfono. Por eso, puede que sea necesario introducir este APN manualmente en el teléfono, para poder establecer conexión de forma correcta y que dicho mensaje deje de salir en la pantalla. En función del operador que tengas, tienes que introducir un APN diferente, aunque aquí os mostramos ya los que eran. Para configurarlos hay que seguir estos pasos:

Abre los Ajustes.

Entra en Redes y conexiones.

Entra en Redes Móviles.

Busca la opción de APN.

Entra en este apartado.

Configura el APN de tu operador.

Busca la red de tu operador manualmente

Por defecto, al tener la SIM en el teléfono, se busca automáticamente la red de nuestro operador. Aunque cuando un mensaje como No Registrado en la Red sale en la pantalla, está claro que esto no ha funcionado bien. Además, se puede dar el caso de que estemos en otro país, donde tenemos que usar otro operador, cuando salga este mensaje. Para evitar que pase esto, deberíamos buscar dicha red manualmente, para así establecer conexión con ella. Los pasos para realizar esto son:

Abre los ajustes del teléfono.

Entra en Redes y conexiones.

Pulsa en Redes Móviles.

Entra en Operador.

Desactiva la opción de buscar automáticamente.

Espera a que salgan los operadores disponibles.

Pulsa sobre la red a la que quieres conectarte.

Restablecer ajustes de red

Una opción cuando nada ha funcionado y el mensaje que dice No Registrado en la Red sigue saliendo, es proceder a restablecer los ajustes de red en el teléfono. Es posible que haya habido algún problema en su configuración con el que no logramos dar, pero al elegir esta opción todos los ajustes de red y conexión regresan al estado original. Es una solución algo más radical, pero que no supone perder datos en el teléfono. Los pasos para ello son:

Abre los Ajustes.

Entra en el apartado de Sistema.

Pulsa en Restablecimiento.

Elige Restablecer Ajustes de Red.

Pulsa en el botón para confirmar.

Introduce tu PIN.

Pulsa en Aceptar.

Espera a que se restablezcan dichos ajustes.

También te puede interesar...