Despídete de Google Calendar: la aplicación deja de funcionar hoy en todos estos móviles

Nunca es una buena noticia cuando una app deja de funcionar de repente, sin motivo aparente. Pero eso es lo que ocurre cuando el soporte es eliminado, algo que puede ocurrir por muchos motivos; sin soporte oficial, normalmente la app deja de funcionar o apenas funciona, pero perdiendo capacidades. Un buen ejemplo lo tenemos en WhatsApp, que dejará de funcionar en muchos móviles a partir del 1 de diciembre.

Uno de los motivos por los que una app deja de funcionar es porque necesita acceso a nuevas funciones en el sistema operativo; por eso, lo más común es que necesitemos una versión moderna de Android para seguir usando la app. Si nuestro móvil se puede actualizar a las últimas versiones de Android, no deberíamos temer nada; pero si ha dejado de recibir actualizaciones, puede que nuestras apps dejen de funcionar de un día para otro.

Eso es lo que han descubierto, por las malas, los usuarios de Google Calendar que están aún usando móviles viejos; tras la última actualización, la app de Google Calendar ha dejado de funcionar. No es un fallo, es un cambio hecho a propósito por Google, aunque la compañía no lo haya anunciado públicamente aún.

Google Calendar no funciona

La última versión de la app de Google Calendar para Android, número 2023.46.0-581792699-release, no funciona en los móviles Android que ya tienen varios años encima; la app aún no se ha actualizado para todos los usuarios, pero la nueva versión ya se puede descargar de sitios como APKMirror. Entre los cambios de esta nueva versión se encuentra una comprobación de la versión de Android que usa el móvil, como ha descubierto TheSpAndroid.

En otras palabras, Google Calendar ahora comprueba la versión de Android que estamos usando, y si no es lo suficientemente nueva, se negará a funcionar. En concreto, a partir de ahora para usar Google Calendar necesitamos Android 8.0 (con nombre clave Oreo); si tenemos Android Nougat (7.1) o inferior ya no funcionará. Por lo tanto, la clave está en si nuestro móvil es capaz de actualizarse a Android 8.0 como mínimo para poder seguir usando Calendar.

Mensaje de error en Google Calendar TheSpAndroid

Si intentamos usar Google Calendar en un móvil con Android Nougat o inferior, ahora aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: “Tu versión de Android actual ya no está soportada. Por favor, actualiza tu sistema operativo para continuar usando Google Calendar”. No es posible saltarse esta pantalla para seguir usando la app, y la única opción que tenemos es cerrarla.

Android Oreo es la octava versión de Android, y fue lanzada en agosto de 2017; por lo tanto, si tenemos un móvil relativamente moderno, lanzado hace menos de seis años, no deberíamos tener problemas en seguir usando Calendar. Sin embargo, si tenemos un móvil anterior a esa fecha, todo depende de si el fabricante ha lanzado actualizaciones a las versiones más recientes; algo que lamentablemente, era uno de los grandes problemas de Android hasta no hace mucho.

La principal solución que tenemos, si nuestro móvil no puede actualizar a Android Oreo o posterior y no podemos cambiar de móvil, es usar la página web de Google Calendar, que debería seguir funcionando si accedemos desde la app de Chrome; perderemos algunas funciones de la app, pero al menos, podremos seguir accediendo a nuestros calendarios. La otra opción es más complicada, instalar una ROM con una versión del sistema más reciente, aunque eso no siempre es posible y requiere de conocimientos más avanzados.

