Cómo conseguir Spotify Premium gratis durante 3 meses: vuelve la promoción más deseada a España

Siempre es difícil decidir si una suscripción merece la pena; al fin y al cabo, a lo largo de un año puede llegar a ser una inversión importante de dinero, aunque se realice de manera mensual. De hecho, el mayor obstáculo que tienen compañías como Netflix es convencer a los usuarios de crear una cuenta, porque una vez que la tienen es más fácil convencerles de que sigan pagando.

Un ‘truco’ habitual de estos servicios es ofrecer un periodo gratuito, en el que el usuario puede usar el servicio como si estuviese pagando; de esa manera, puede comprobar de primera mano cómo es la experiencia de los usuarios de pago y si le conviene empezar a pagar cuando termine el plazo.

Normalmente, el plazo gratuito de la mayoría de los servicios es un mes de acceso ‘premium’; aunque también los hay que ofrecen sólo 15 días. No es mucho tiempo, pero debería ser suficiente para ver el contenido que queremos (como series o películas) sin tener que pagar y así decidir mejor si vamos a hacerlo. Una excepción es Spotify, que tiene una promoción que vuelve de vez en cuando y que aumenta el plazo de Premium gratis.

Spotify Premium gratis

Si querías probar Spotify, esta es la mejor oportunidad, porque la compañía ha recuperado la promoción de 3 meses gratis de Premium. Es una oferta que Spotify ha usado en otros años para llamar la atención y mejorar sus cifras de suscriptores. Normalmente, Spotify ofrece sólo un mes gratuito de Premium para los nuevos usuarios, pero si nos apuntamos ahora, comprobaremos que tenemos 3 meses gratis.

Obtener esta oferta es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la página de Spotify Premium y pulsar en el botón “Prueba gratis por 3 meses”. A continuación, tendremos que crear una cuenta nueva de Spotify como es habitual; cuando termine el proceso, podremos empezar a usar Spotify Premium durante 3 meses sin necesidad de pagar.

Oferta de Spotify Premium El Androide Libre

En concreto, se trata del plan Individual, y, por lo tanto, sólo una persona puede usar la cuenta Premium a la vez. Entre las ventajas que tenemos por ser Premium se encuentra la posibilidad de escuchar música sin anuncios, la descarga de contenido para escucharlo sin conexión a Internet, la reproducción de canciones en el orden que queramos, el sonido en alta calidad, y otras funciones que mejoran la experiencia. A diferencia de otros servicios, Spotify tiene una versión gratuita, pero tiene varias limitaciones y la experiencia Premium es muy superior; esta prueba nos puede convencer de ello. Podemos apuntarnos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Un detalle importante a tener en cuenta es que, Spotify nos cobrará en cuanto termine el plazo de los 3 meses; como se trata del plan Individual, empezará a cobrarnos 10,99 euros al mes. Por lo tanto, si no queremos pagar tenemos que acordarnos de desactivar el Premium antes de que se cumplan los 3 meses; un recordatorio en Google Calendar puede ser de gran ayuda en esa situación. Lamentablemente, si ya tenemos Premium, o si ya hemos usado Premium en alguna ocasión, no podemos apuntarnos a la oferta; eso significa que, si hemos usado el mes gratis en alguna ocasión, ya no podemos usar estos tres meses con la misma cuenta.

