Un fallo en Google Drive borra archivos de usuarios por error: cómo comprobar si te afecta y qué hacer

Google Calendar dejará de dar soporte a algunos móviles desde el día de hoy, pero es una circunstancia hecha de forma intencionada muy diferente a la de Google Drive, ya que varios usuarios están reportando la desaparición de archivos de sus carpetas; y no unos recientes, sino de hace meses, por lo que el problema es muy serio.

El almacenamiento en la nube presenta muchas ventajas para que sea una de las soluciones por las que apuestan una gran cantidad de usuarios: acceso desde cualquier lugar, copia de seguridad siempre activa y un almacenamiento que sobre pasa el físico (siempre que se pague por él).

Pero no todo es siempre un camino de rosas como le está sucediendo a algunos usuarios de Drive que están reportando un grave problema: la desaparición completa de carpetas sin aviso por parte de la app. Así ha sido desde los foros de soportes de la compañía. El problema, de momento, solo afecta a los usuarios de la versión de escritorio de la app.

Un bug borra carpetas enteras

De hecho, un usuario coreano clamó que su cuenta de Drive se ha revertido a la fecha del mes de mayo de 2023, lo que significa que todos los archivos que haya subido después de ese mes, de momento, los tiene perdidos. Y es que el usuario afirma que no hay ningún tipo de actividad en el historial después de mayo de 2023 y ni sus archivos se encuentran en la papelera de reciclaje; es como si se hubiera hecho un rollback a una versión anterior de la app.

Afirma que siguió las recomendaciones del soporte de Google Drive para recuperar una copia y la restauración, pero todo quedó en vano sin ninguna solución frente a esos archivos perdidos desde mayo de este año. Otros usuarios han reportado lo mismo, pero con la diferencia de que ha afectado a los archivos subidos a la nube en el último año o hace dos.

De momento, según Android Authority, Google está investigando el problema y la única recomendación es no tocar nada en el directorio raíz de Google Drive. De momento, el problema no parece que solamente esté afectando a los que usan la versión web de Google Drive y smartphones. Lo que sí que es preocupante es para el usuario que pueda tener miles de archivos en la nube de Drive y pueda experimentar ese borrado de decenas o cientos de archivos sin saber qué sucede. Pero lo dicho, según Google: mejor no tocar nada hasta que dé con la solución.

