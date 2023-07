LG amplía su contenido gratuito siempre que tengas una de sus Smart TV: 40 canales gratis de la TDT

LG Channels se encuentra entre los servicios gratuitos de mayor calidad entre todas las plataformas de streaming en España. Se debe principalmente a que desde cualquiera de sus actuales Smart TVs se puede acceder a un contenido bien especial para salir airoso ante esos momentos en los que no se encuentra una serie o película para ver en las plataformas de streaming de pago. Ahora será incluso más fácil con sus 40 nuevos canales gratuitos.

LG está siendo conocida por impulsar su servicio de televisión gratis desde sus televisores inteligentes. Hoy justo ha anunciado la llegada de a Europa, Australia y América Latina de una nueva serie de canales vinculados bajo la marca BINGE Korea. Es una estrecha colaboración con NEW ID y el fabricante para así propulsar el contenido, aunque esta vez dedicado casi en su mayoría a la cultura oriental.

Todos los usuarios que tengan en propiedad un Smart TV de LG en España, Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile y Perú ya tienen acceso a 40 canales de TV que llegan desde Corea. Hay diversas categorías como son cine, telenovelas, animación, documentales, noticias y mucho más. Lo curioso de esta novedad es que LG denomina a cierto contenido como K-dramas o k-pop.

LG Channels LG El Androide libre

Y como no, no se necesita ni una suscripción de pago. LG Channels propone el acceso a series de gran éxito en Corea como son Running Man, una competición entre distintos equipos que están cada vez teniendo más popularidad entre muchos usuarios, o The Nokdu Flower, una serie icónica ambientada en la Corea actual.

También, con este acuerdo con NEW ID, se asegura de ofrecer todo tipo de contenido relacionado con los entusiastas de la música K-pop, un género musical que se ha expandido por todo el mundo y que tiene millones de seguidores. De hecho, se puede acceder a un canal llamado NEWKPOP para así disfrutar desde vídeos musicales a actuaciones en directo.

Toony Planet El Androide libre

LG permite que los más peques de la casa también puedan ver contenido hilado perfectamente para ellos. Toony Planet y Kongsumi, o Tobot y Robocar POLI son series de animación que pueden otra forma de consumir contenido al que no se está acostumbrado y que mejora la oferta en general de una Smart TV de LG.

Está disponible desde un televisor LG con webOS 5.0 o superior según Xataka Home, aunque también se puede acceder desde otras marcas como son JVC, Polaroid o Motorola. Se debe al acuerdo del fabricante coreano. Lo único que se ha de hacer es usar el botón en el mando a distancia de LG o Magic Remote, o pulsar sobre el icono de LG Channels que en la última actualización con una gran renovación de la interfaz aparece fácilmente a la vista.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan