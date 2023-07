Google TV añade 80.000 películas y series gratis: así va a competir contra Netflix, HBO Max y Prime Video

Google TV sorprendió hace un par de meses con la llegada de RTVE Play y toda su oferta televisiva que permite pasar olímpicamente de otros servicios de streaming con todo lo que significa no pagar ni un euro. Ahora acaba de anunciar la llegada de 80.000 series de TV y películas para sumar más contenido gratuito a los usuarios.

Justo antes anunció la llegada próxima de más contenido gratuito, por lo que el objetivo de Google es ofrecer una gran oferta gratuita de todo tipo desde su plataforma a la que también se puede adherir las plataformas de streaming más conocidas. Todo ello si se tiene en propiedad un dispositivo con Google TV, como son sus últimos Chromecast, o una Smart TV que incluya Android TV.

Ahora ha añadido las películas y series gratuitas de The Roku Channel al igual que contenido exclusivo con Roku Originals. También se puede acceder a 350 canales gratuitos 'lineales' de todo tipo de categorías como son noticias, deportes, entretenimiento e incluso programación en español. Lo mejor de todo es que no se requiere ningún tipo de suscripción o el inicio de sesión con una cuenta.

Televisor con Google TV

La forma de acceder a este contenido es descargando The Roku Channel en el dispositivo con Google TV o la Smart TV con Android TV a través de la Google Play Store. Justamente después de instalar la app de este streaming se inicia y se puede acceder a esa gran oferta televisiva. Hay que saber que The Roku Channel también ofrece la opción de añadir suscripciones premium al contenido de Starz, AMC Plus, MGM Plus y otros.

Lo que se desconoce, según Android Authority, es que si esta última opción estará disponible en los dispositivos de Google TV y Android, ya que no ha estado presente en otras plataformas de Smart TVs. Y es que hasta ahora The Roku Channel solamente ha estado disponible en los televisores de Roku, Samsung y Amazon Fire. También se puede acceder desde sus apps de Android e iOS al igual que desde su sitio web.

De momento en España no está disponible el servicio, pero como suele suceder puede tardar un poco para que se pueda acceder a las 80.000 series y películas gratuitas. Queda claro el gran objetivo de Google TV y es ofrecer cada vez más contenido gratuito para sus usuarios. Si ya ha añadido a RTVE Play en España, la oferta se irá ampliando en los próximos meses para dotar a esta plataforma de documentales, series y películas para que los usuarios se olviden del pago por otras.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan