Google se olvida de qué año es y anuncia la llegada de apps con NFT a Google Play

En su día, los NFT se convirtieron en una auténtica locura en Internet, y en muy poco tiempo prácticamente todas las empresas tecnológicas tenían algún tipo de proyecto relacionado con esta tecnología; hasta Instagram llegó a tener NFT, y también se integraron en navegadores web como Opera.

Sin embargo, ese fenómeno no duró mucho, y a lo largo del 2023 muchas de aquellas empresas saltaron del barco y se subieron al que ahora está dando que hablar, la Inteligencia Artificial. Como resultado, muchos proyectos basados en 'blockchain' han cerrado, y los NFT han perdido mucho valor; un reciente estudio ha revelado que los NFT de los monos, los 'Bored Apes', han pasado de mover millones de dólares a apenas unas decenas de miles, y el valor de la criptomoneda asociada ha caído en un 93%.

Por eso, llama la atención que Google haya decidido que este es el momento apropiado para apostar por los NFT; o al menos, eso es lo que parece con las nuevas reglas de Google Play, que deben seguir todas las apps para Android disponibles en la tienda oficial que viene preinstalada en la mayoría de los móviles actuales.

NFT en Google Play

Una manera de interpretar la nueva política, que entrará en efecto el 7 de diciembre, es que Google por fin ve el potencial que tienen los NFT; pero otro punto de vista es que la compañía quiere evitar posibles abusos asociados con esta tecnología, y ha impuesto serias limitaciones a lo que se puede y no se puede hacer, prohibiendo directamente las prácticas más abusivas que se han visto en Internet.

Las nuevas reglas permiten ofrecer apps con NFT en Google Play, y la compañía afirma que siente "emoción" por ver las nuevas experiencias creativas que permitirán este permiso. Entre las apps que podrán aprovecharse de este cambio se encuentran juegos que permiten a los usuarios comprar elementos usando 'blockchain', como armas o mascotas únicos dentro del juego; también se permitirán apps que presenten recompensas a los usuarios en forma de NFTs únicos.

Sin embargo, las reglas también prohíben expresamente ciertos tipos de apps basadas en NFT que tienen cierto éxito en Internet, pero que no tendrán sitio en la tienda oficial. Por ejemplo, las apps de apuestas basadas en NFT quedan absolutamente prohibidas, por lo que, por ejemplo, una app no podrá pedirnos dinero real a cambio de ganar objetos virtuales como NFT cuyo valor real no está claro, ni tampoco podremos obtener NFTs usando las llamadas 'loot boxes', cuyo contenido es aleatorio. Aunque la venta de NFTs estará permitida, el valor real tendrá que ser mostrado claramente, y nunca podrá ser aleatorio.

Está por ver cuál será el efecto real de estas nuevas medidas. Puede que Google Play se llene de apps con NFTs, o bien que no cambie absolutamente nada porque Google ha llegado demasiado tarde a la fiesta.

