Google Play es azul y da igual el color que hayas elegido, no te pasa sólo a ti

Una de las mejores cosas que le han pasado a Android es Material You. Esta filosofía de diseño por fin unificó el estilo de Android con unas guías claras sobre cómo deben ser las apps desarrolladas para el sistema. La mejor parte es el tema dinámico, por el que el usuario tiene un gran poder para decidir el aspecto de su dispositivo, escogiendo el color que aparece en los menús y botones; otra opción interesante es dejar que Android escoja un color, en base al fondo de pantalla que tengamos.

De esta manera, es posible tener un diseño de móvil diferente, especialmente si escogemos un fondo de pantalla dinámico que cambia cada día; como la combinación de colores puede cambiar dependiendo del fondo de pantalla, es posible usar una versión de Android diferente y original cada vez.

Lamentablemente, y como en pasados intentos de unificar el estilo de Android, no todas las apps aprovechan Material You; la propia Google aún tiene mucho que avanzar en ese sentido, aunque al menos muchas de las apps más usadas, como Google Drive, Chat, o Calendar, ya hayan adoptado Material You.

Google Play se ve diferente

Por eso, la sorpresa ha sido mayúscula cuando hoy Google ha decidido cambiar el diseño de la Google Play Store, la tienda de apps que viene preinstalada en la mayoría de móviles Android. Por algún motivo que aún se desconoce, la compañía ha decidido ignorar el color que el usuario tiene configurado en Material You, y usar sólo el color azul.

Desde hoy, la app de Google Play usa una serie de tonos azules para las diferentes partes de la interfaz, como el recuadro de búsqueda, los botones y los enlaces. La barra inferior, con acceso a las diferentes secciones como los juegos, las apps y las ofertas, también ha sido pintada de azul. Como ocurre en la canción de Eiffel 65, el color azul ha conquistado prácticamente todos los resquicios de la app, aunque aún parecen quedar algunas partes que no lo usan; y da igual si tenemos el tema oscuro o el tema claro.

El color azul aparece en Google Play tanto en el modo oscuro como en el claro El Androide Libre

Parece extraño que Google haya decidido justamente ahora que quiere asociar el color azul con Google Play. Es muy habitual que las marcas quieran ser asociadas con un color concreto, como el verde de WhatsApp o el azul de Twitter, e irónicamente, ese es el motivo por el que no adoptan el estilo de Material You, porque quieren proteger su marca e identidad. Sería todo un golpe para Android que la propia Google decidiese que esas compañías tienen razón, y que es prioritario crear una marca antes que dejar que el usuario personalice la experiencia.

Dado que Google no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, no está claro si esto es un error o un cambio hecho a propósito. Cabe la posibilidad de que este sea el preámbulo a un cambio completo en la interfaz que adopte Material You en todos los elementos, y que Google haya elegido el color azul de manera temporal antes de una futura actualización. Sea como sea, seguro que ha provocado la confusión entre muchos usuarios.

