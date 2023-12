El grave riesgo de las pantallas táctiles en el coche: los conductores quieren botones físicos de vuelta

Los coches actuales son básicamente smartphones con ruedas; los nuevos hasta usan baterías para funcionar. Y en ningún sitio se nota más este cambio que cuando nos ponemos al volante y nos vemos rodeados de pantallas con apps muy familiares como Google Maps o YouTube; exactamente las mismas que tenemos en el móvil.

A estas alturas, da igual la marca de tu coche, si es un modelo nuevo tiene al menos una pantalla en el salpicadero, posiblemente una segunda como cuadro de instrumentos e incluso una tercera para el asiento del acompañante. Estamos en el ‘futuro’, pero eso no es del agrado de todo el mundo. Después del periodo de entusiasmo inicial por las posibilidades que ofrecían, las pantallas se han convertido en una gran molestia para muchos conductores, que ahora echan de menos los botones físicos ‘de siempre’; y no es sólo una cuestión de nostalgia por un tiempo mejor.

En los últimos días, los problemas de seguridad vial que provocan las pantallas de los coches han recibido mucha atención, después de las polémicas palabras de un directivo de GM, uno de los mayores fabricantes de coches del mundo. Para intentar justificar la decisión de no usar sistemas de terceros en sus próximos coches, el directivo acusó a Android Auto y a Apple CarPlay de ser “peligrosos” por las distracciones al volante que provocan.

Android Auto ha sido acusado de ser peligroso

Unas duras palabras que resonaron en todo el sector y que fueron muy criticadas por algunos conductores; incluso algunos rivales, como Ford, aprovecharon para reafirmar públicamente su apuesta por Android Auto. La polémica alcanzó tal nivel que GM tuvo que responder con una declaración pública en la que afirmaba que las declaraciones “se habían malinterpretado”, y elogiaba el compromiso por la seguridad de Google y Apple (que sin duda alguna se quejaron); GM seguirá sin usar Android Auto, pero ahora confiesa que la verdadera razón es para potenciar su propio ecosistema, que probablemente tendrá suscripciones en el futuro.

Multas por usar la pantalla

Pero la verdadera cuestión es ¿y si el directivo tenía razón? ¿Y si usar Android Auto o Apple CarPlay fuese inseguro? La respuesta es sencilla: sí, es inseguro si no tomamos las medidas adecuadas; y no lo decimos nosotros, lo dice la DGT.

Incluso si dejamos aparte el espinoso problema de la estabilidad de Android Auto y CarPlay, e incluso si nos olvidamos por un momento de las diferencias entre ambos sistemas, el mero hecho de usar una pantalla mientras conducimos es peligroso; y por eso, en España supone una pena de multa según la Ley de Tráfico.

El uso de la pantalla mientras conducimos supone una pena de multa y puntos del carnet

La DGT ha aprovechado estos días de gran tráfico por las fiestas para recordar a los conductores que la manipulación de dispositivos mientras que se conduce supone un gran peligro que puede terminar en accidente. Por eso, además de la multa los conductores se enfrentan a pérdidas de puntos en el carnet de conducir. La DGT establece sólo dos métodos que permiten el control de dispositivos con pantalla: los asistentes de voz o los controles integrados en el volante. Siempre y cuando usemos uno de esos dos métodos, podremos utilizar nuestras apps y servicios mientras conducimos.

Para muchos conductores, esta advertencia de la DGT no era necesaria: las pantallas tienen cada día menos defensores. Es un simple problema de usabilidad: antes era mucho más sencillo usar una función del coche que ahora. Por ejemplo, imaginemos que queremos subir la calefacción del asiento izquierdo; en un coche de antes, era un simple botón que teníamos que presionar, usable sin tener que quitar la vista de la carretera. Hoy en día, esa opción suele estar oculta tras varios menús, que requieren toda nuestra atención y que no siempre son obvios. No es de extrañar, por lo tanto, que algunos fabricantes como Volkswagen vayan a volver a los botones, aunque las pantallas no vayan a desaparecer y permanezcan para funciones como los mapas.

