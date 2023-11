Nuevo Google Maps para Android Auto: el cambio más odiado por los usuarios llega al coche con la última versión

Llegan vientos de cambio a Google Maps. Una de las apps más populares ha recibido importantes modificaciones en sus últimas actualizaciones, que han sido recibidas de manera muy diferente; si bien algunas funciones nuevas como la información del tiempo más precisa han sido bien recibidas, otras han conseguido molestar a los usuarios.

El cambio más polémico, sin duda alguna, está en los nuevos colores de Google Maps, estrenados inicialmente en las versiones en desarrollo de la app pero que ya están llegando poco a poco a todos los usuarios. De esta forma, Maps pierde parte de la identidad propia que tenía hasta ahora, apostando por un esquema de color más parecido al que tiene Apple Maps.

Google justificó el cambio en que “refleja el mundo real de una forma más precisa”, con colores que se acercan más a lo que el usuario ve en la vida real; por ejemplo, con calles grises para representar el asfalto (y no de color blanco) y un azul más claro para representar las zonas de agua como mares y lagos. Sin embargo, este rediseño ha recibido muchas críticas, incluyendo de la antigua diseñadora de Google Maps, que ponen en evidencia que la usabilidad tal vez tendría que haber tenido prioridad frente al ‘realismo’.

Google Maps cambia en Android Auto

Sea como sea, no parece que Google vaya a dar marcha atrás en este cambio, al menos no por ahora; de hecho, más bien al contrario, porque ha empezado a extender la nueva versión de Google Maps a más dispositivos y sistemas, con el objetivo de que en muy pocas semanas todo el mundo use la misma versión de la app.

Y eso incluye Android Auto. La última actualización de la app para coches ya cuenta con el nuevo Google Maps, y aunque los cambios en la interfaz son mínimos respecto a la versión actual, la principal diferencia está en los nuevos colores. Tal y como han revelado en 9to5Google, el nuevo Google Maps para Android Auto mantiene los mismos botones, con una barra lateral con accesos rápidos a algunas de las funciones más usadas y una tarjeta flotante en la parte inferior que muestra información del trayecto.

Nuevos colores de Google Maps en Android Auto 9to5Google

Curiosamente, es posible que los nuevos colores de Google Maps sean mejores para la conducción, porque ofrecen un mayor contraste. Por ejemplo, la ruta marcada en el mapa ahora es de un color azul más intenso, que la hace más fácil de distinguir del resto de líneas que componen el mapa. Otro detalle importante es que las zonas verdes ahora tienen un color más ‘chillón’, que puede hacer más fácil tener un punto de referencia de parques y bosques.

Es muy posible que Google haya dado prioridad a la experiencia en el coche con el nuevo Google Maps, aunque seguramente no será suficiente para calmar todas las críticas. Conforme vaya llegando a más conductores, Google debería tener una mejor idea de si el cambio ha tenido éxito.

