Así es el nuevo Google Maps, se acerca un rediseño polémico para hacerlo más parecido a Apple Maps

Google Maps es una de las apps de Google más conocidas y populares, sólo detrás del buscador, de Gmail y YouTube. También es una de las apps más útiles, especialmente si usamos Google Maps en Android Auto; así que, inevitablemente, su estilo es fácilmente reconocible por muchos usuarios.

Maps también es una de las apps más influyentes del mercado; no hace falta más que abrir una app de mapas de la competencia para darse cuenta de ello. La mayoría de los servicios cogen a Google Maps como la opción 'estándar', así que usan los mismos colores, o parecidos, para los diferentes elementos del mapa, e intentan implementar funciones parecidas.

Por todo esto, es sorprendente que Google parezca haber tomado la decisión de abandonar este estilo clásico y reconocible, por un rediseño que, sinceramente, se parece demasiado al de su gran alternativa: Apple Maps.

Nuevo Google Maps

Así lo han descubierto en 9to5Google, donde han tenido acceso a una versión previa de Google Maps que ya está llegando a una pequeña cantidad de usuarios a modo de prueba. Toda la app ha cambiado, en algunos elementos muy poco y en otros, algo más; sigue siendo reconocible como Google Maps, pero los cambios pueden provocar algo de polémica por la posible 'inspiración' que han tomado.

Lo más sorprendente es que Google ha decidido copiar los colores usados por Apple Maps, al menos en parte. Donde más se nota es en la representación del agua, ya sea en mares o en lagos, donde ahora aparece en un color mucho más claro; no es exactamente la misma tonalidad de azul que escogieron los diseñadores de Apple, pero se aleja mucho del azul oscuro escogido inicialmente por Google.

El diseño actual de Google Maps (izq), el nuevo (centro) y Apple Maps (der) 9to5Google

Otro elemento que ha cambiado son las calles, que ahora son de color gris como en Apple Maps, y no de color blanco como han sido tradicionalmente. Esta no parece ser una decisión estética, sino funcional; y es que las calles ahora se ven mucho mejor, ya que tienen un mayor contraste respecto al resto de los elementos. Y hablando de eso, los edificios ahora tienen una tonalidad gris más clara para ayudar a distinguir mejor las calles en su nuevo color. El único elemento que no sigue los pasos de Apple Maps son las zonas verdes, que ahora tienen una tonalidad más oscura y no clara.

Al menos, el modo oscuro parece que no ha sido modificado, y sigue con un esquema de color más oscuro que el de Apple y que por lo tanto, aprovecha mejor las pantallas AMOLED de los móviles modernos. Por último, también se aprecian cambios en la barra inferior, con algunos botones cambiados de sitio; la mayor diferencia aquí está en el botón de elementos guardados, que parece haber sido sustituido por un botón de negocios por alguna razón.

Es curioso que Google haya decidido seguir esta dirección para Google Maps, y pronosticamos muchas críticas si finalmente este es el diseño final de la app; tanto de los usuarios acostumbrados al diseño actual, como a los que no quieren una simple copia de una app inferior como es Apple Maps. Aunque Apple ha invertido mucho en los últimos años en Maps, con funciones interesantes como la representación 3D, sigue estando por detrás en muchos aspectos como los datos en tiempo real y la búsqueda de negocios, especialmente si no vivimos en ciudades importantes.

