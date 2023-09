Lo nuevo de Samsung te puede cambiar la vida si usas el modo oscuro en tus apps

El modo oscuro son de esas cosas que ya son imprescindibles para millones de personas, que disfrutan de ventajas como una vista menos cansada y menos molestias, especialmente a la hora de usar el móvil por la noche.

Es cierto que el modo oscuro no es para todo el mundo, y que mucha gente prefiere el alto contraste del modo claro tradicional; de hecho, ya hay algunas voces que se atreven ir contra la moda, afirmando que ven mejor con el modo claro y no tienen que forzar tanto la vista. Además, las ventajas del modo oscuro no son tan evidentes en pantallas que no sean OLED.

Sea como sea, lo que está claro es que cualquier app y sistema operativo que se precie ya tiene una versión del modo oscuro. En Android, es muy fácil usarlo, ya que sólo hay que pulsar un botón en el menú superior para que toda la interfaz cambie; las apps también son capaces de cambiar de manera automática, comprobando en qué modo está el sistema y poner el mismo.

Samsung mejora el modo oscuro

Sin embargo, la implementación del modo oscuro aún deja algo que desear en muchas apps. Por ejemplo, algunas aplicaciones no permiten controlar el aspecto, y sólo se fijan en el tema del sistema para cambiar de manera acorde; por lo tanto, no podemos cambiar al modo oscuro de manera manual si no lo tenemos activado en Android a nivel de sistema operativo.

Pongamos que prefieres el aspecto del modo claro en tu móvil Android, pero prefieres usar el modo oscuro en una app en concreto porque tiene muchos espacios vacíos en blanco. Muchas apps no te permiten ir al contrario de lo que dicta el sistema y poner el estilo que tú quieras. Esta frustración puede terminar con lo nuevo de la capa de personalización de Samsung, llamada One UI.

La versión 6.0 de One UI, que estará basada en el próximo Android 14, permitirá forzar a las apps a usar el modo oscuro siempre que sea posible; este cambio se producirá incluso si la app no tiene un selector integrado. Eso es porque el sistema 'engañará' a la app, haciéndole creer que tiene el tema oscuro activado para que la app también lo active.

La nueva función aparece ya en la versión Beta 1 de One UI, según han podido comprobar en SamMobile. Aparece como una nueva opción en la sección "Labs", en la que es posible probar nuevas funciones en desarrollo. Al pulsar en la sección de "Apps en modo oscuro", podremos seleccionar las apps que queremos que permanezcan en modo oscuro sin importar la configuración del sistema. Una de las apps que soportan esta nueva función es YouTube, aunque en la práctica esto sea algo inútil: YouTube ya permite cambiar el estilo de la app a nuestro gusto y sin tener que usar el estilo del sistema. Sin embargo, es de imaginar que cuando One UI 6.0 sea lanzado en las próximas semanas, se irán añadiendo apps a la lista que podrán ser forzadas al modo oscuro.

