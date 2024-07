Adiós a dos de las apps más usadas de Windows: Microsoft las va a borrar para siempre y obligará a usar sólo esta

El 2024 está siendo un año de muchos cambios para Windows 11, y no sólo nos referimos a la llegada de los portátiles Copilot+ con Inteligencia Artificial integrada. Aunque es cierto que Windows 11 está ganando muchas funciones gracias a esta renovación, no es menos cierto que también está perdiendo muchos programas clásicos que aún eran usados por mucha gente.

No hace mucho dijimos adiós a Wordpad, uno de esos programas que parecía que siempre iban a estar ahí, y una alternativa gratuita a procesadores de texto de pago como Microsoft Word; pero es precisamente por eso que la compañía no quiere permitir que se sigan usando, además de para ahorrar espacio en Windows para usarlo para las nuevas partes del sistema.

Ahora le toca el turno a dos apps muy usadas por los usuarios de Windows, por su facilidad de uso y simplicidad: las apps de Correo y Calendario de Windows, que vienen preinstaladas con el sistema. Aunque no son las apps más completas ni recomendables, ni mucho menos, al menos son gratuitas y para el usuario medio son más que suficientes; lamentablemente, Microsoft no quiere que las sigas usando.

La compañía de Redmond ha confirmado lo que ya avisó en su día: las apps de Correo y Calendario van a ser eliminadas de Windows 11. Serán sustituidas por la nueva app de Outlook, y aunque eso parezca algo bueno, en realidad es una de las decisiones más polémicas que Microsoft ha tomado en años.

La nueva app de Outlook es gratuita y no es necesario obtener una cuenta de Microsoft 365 para poder usarla; sin embargo, muchos usuarios se han encontrado con una app que es peor en muchos aspectos a la app de Correo clásica, ya que aún no tiene algunas de las funciones más usadas como una bandeja de entrada unificada con todas nuestras cuentas. Pero sobre todo, a los usuarios les molesta que la nueva app de Outlook tenga anuncios que no se pueden quitar de ninguna manera, algo que no tenía la app de Correo; la única opción es pagar por la mencionada suscripción de Microsoft 365 para obtener la app de Outlook profesional.

Ventana emergente en Outlook que avisa del fin de la app de Correo y Calendario El Androide Libre

Ese es otro aspecto que ha recibido críticas: esta app de Outlook no es la misma app de Outlook que tradicionalmente ha venido incluida con Office (ahora Microsoft 365). En realidad, no es más que la página web de Outlook en forma de app independiente, y eso también ha provocado quejas de un mal rendimiento. Una confusión que no ha ayudado a aceptar la nueva app.

Pero eso poco importa, porque Microsoft ha tomado la decisión final de acabar con Correo y Calendario. Hasta ahora, si estábamos usando Outlook aún era posible volver a las apps anteriores, pero ahora Microsoft está empezando a mostrar una ventana emergente que avisa que esa opción ahora es más difícil de encontrar, y que será eliminada a lo largo de este 2024.

La respuesta de Microsoft a las críticas, descubierta por Windows Latest, ha sido sorprendente: que, si no nos gusta la nueva app de Outlook, nos cambiemos a una aplicación de correo electrónico diferente. A Microsoft no parece importarle perder usuarios por este polémico cambio; por ejemplo, a Gmail, una alternativa gratis que también está basada en una página web.