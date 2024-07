La DJ personal de Spotify llega a España: la he probado y esto es lo que más me ha gustado

Parece mentira cómo el sector tecnológico ha cambiado en apenas un año, y todo, por la ‘locura’ de la IA. Absolutamente todos los servicios han encontrado una manera de implementar esta tecnología, con resultados variables. En algunos casos, la IA puede ser muy útil, en otros, no tanto; la nueva IA de Spotify está entre las primeras, como he podido comprobar personalmente.

Por supuesto, los lectores de EL ESPAÑOL – El Androide Libre recordarán que AI DJ, la nueva función que hoy ha sido anunciada por Spotify, no es exactamente nueva; fue anunciada el pasado mes de febrero como una nueva manera de disfrutar de nuestra música, con una Inteligencia Artificial que hacía de DJ. Pero los usuarios españoles nunca han podido disfrutar de esta función, como si pudieron los usuarios de países de habla inglesa; hasta ahora.

El gran anuncio de hoy es doble. Por una parte, Spotify AI DJ ahora está disponible en países de habla hispana, incluyendo España; lo único que es necesario para usar la función es una cuenta Premium de cualquier tipo. Si ya la tenemos, a partir de hoy deberíamos ver una nueva sección “DJ” en las apps de Android, iOS y escritorio (a veces aparece junto con las listas de reproducción).

Por otra parte, la IA de Spotify ahora habla español, con una segunda DJ que será la usada por defecto en los países de habla hispana. Se llama “Livi”, y es una voz artificial generada a partir de la voz de Olivia Quiroz Roa, la Editora Senior de Música de Spotify, basada en la Ciudad de México. Livi fue seleccionada después de un amplio casting internacional, porque, en las pruebas, los usuarios “sintieron que estaban escuchando recomendaciones musicales de un amigo”.

Y es que ese es el principal propósito de Spotify con el lanzamiento de AI DJ: que disfrutemos de más música, aportando contexto que nos motive a seguir escuchando temas que tal vez saltaríamos. Desde el lanzamiento inicial de la función, Spotify ha descubierto que el contexto que aporta AI DJ es muy importante, y ha observado un aumento de uso del más del 200%. Pero ¿realmente sirve de algo tener un DJ personal? Gracias a Spotify, he tenido la oportunidad de probar la función de AI DJ en mi cuenta personal y de encontrar una respuesta.

Una DJ personal

Lo primero que me sorprendió en cuanto inicié la reproducción de DJ fue la naturalidad de la voz de Livi, y me recordó los enormes avances en voz artificial que se han obtenido en apenas unos meses. Realmente da la sensación de que una amiga te está recomendando canciones, así que no me extraña que la respuesta de los usuarios que la probaron primero fuese tan buena.

En concreto, me sorprendió que la IA fuese capaz de expresarse de manera casual, en vez de simplemente decir en voz alta los detalles de las canciones que iba a reproducir; y tampoco tuvo problemas en decir los nombres de los artistas, incluso de aquellos cuya pronunciación puede ser difícil para un hablante hispano. Un detalle importante es que Livi es mexicana, y eso no sólo se traduce en su acento particular, sino en el uso de la lexicología propia, incluyendo el uso de términos y verbos que normalmente no usamos en España. Si eso es molesto o no, dependerá de cada usuario, pero espero que en el futuro Spotify ofrezca una opción de español de España. Al menos, tenemos la opción de usar la voz original en inglés, aunque está algo oculta: debemos pulsar los tres puntos en la pantalla de reproducción de la app.

En el fondo, y dicho de manera directa, AI DJ no es más que otra manera de escuchar nuestras listas de reproducción personalizadas; Livi se encarga de seleccionar canciones de cada lista asociada con nuestra cuenta, ya sea por nuestro historial de reproducción, localización, u hora del día, y de reproducirlas. Normalmente, pone cuatro o cinco canciones de cada lista seguidas, antes de cambiar a otra, aunque nunca cambiará a una lista contraria; es decir, que, si ha puesto canciones de ritmo alto, no va a empezar a poner temas relajados y tranquilos.

No hay duda, Spotify tiene los mejores algoritmos de recomendación del sector, y esta función AI DJ me ha ayudado a recordarlo. Tengo gustos muy eclécticos, y a diario escucho música de muchos géneros musicales, algunos de los cuales parecen incompatibles entre sí; pero AI DJ nunca tuvo problemas en seleccionar tanto a mis artistas favoritos, como a los que no había escuchado nunca.

En la práctica, puedes obtener el mismo resultado si simplemente te pones a escuchar las listas que Spotify ya recomienda en la app; pero no tendrás la misma experiencia. Personalmente, soy muy indeciso, así que me ha gustado mucho simplemente pulsar el botón de DJ y escuchar música sin preocuparme por nada más, con la seguridad de que voy a escuchar algo que me gusta.

Lo que no me ha gustado tanto es la insistencia de Livi por que escuchase música en tendencia o popular, algo que hace cada cierto tiempo. Este no es un problema único de Spotify; todas las apps de contenido, desde YouTube hasta Netflix, prefieren que veas contenido popular porque eso es lo que genera más dinero.

Pero normalmente, en Spotify es fácil ignorar esas recomendaciones, algo que no es tan fácil con AI DJ; para indicarle que quieres cambiar a otros temas, tienes que pulsar un nuevo botón en el reproductor, lo que implica desbloquear el móvil y entrar en la app, no es tan fácil como cambiar de canción. También echo en falta más opciones para influir en la experiencia, como indicarle al DJ que quieres seguir escuchando temas similares, o que no estás con humor para este tipo de canciones, por ejemplo.

Con todo, AI DJ es un añadido agradecido para Spotify, una nueva manera de escuchar música que no supone una revolución, pero que puede sorprender a más de uno.