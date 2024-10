De móviles desmontables a plegables que no lo parecen: los smartphones de carácter único que puedes comprar

El mercado de smartphones ha ampliado sus miras de unos años a esta parte, y esto ha hecho que en España haya un gran número de opciones de lo más interesantes a la hora de escoger un nuevo móvil. A más opciones, más poder de decisión para los usuarios, y ahora más que nunca, elegir un tipo de móvil u otro puede mejorar aún más la experiencia con estos dispositivos.

Por ejemplo, hay personas que buscan llevar un móvil ocupe el menor espacio posible, y en este caso un dispositivo plegable en formato de concha puede ser la mejor opción para conseguir reducir al máximo el tamaño del dispositivo. Pero también hay otros tipos de móvil que pueden mejorar considerablemente la experiencia que obtiene el usuario.

Y es que, hay fabricantes que apuestan por lanzar al mercado conceptos que van un paso más allá de los smartphones convencionales, y que pueden marcar la diferencia. Eso sí, hay casos en los que estos dispositivos también suponen cierto sobrecoste respecto a alternativas menos especiales.

Smartphones plegables

Desde hace años, muchas marcas apuestan por lanzar smartphones plegables, y en estos hay dos corrientes claramente diferenciadas. Por una parte, están los dispositivos con formato de libro, que llegan a tener un tamaño parecido al de una tablet pequeña cuando están totalmente abiertos.

Estos móviles, como el Samsung Galaxy Z Fold 6, Xiaomi MIX Fold 4 o el Honor Magic V3 son ideales para aquellas personas que busquen tener una gran pantalla en el bolsillo de cara a trabajar o realizar otras tareas. Mientras que no se utilice, ocupará lo mismo que un dispositivo convencional.

Por otra parte, están los plegables tipo concha. La idea de estos es la contraria, ya que buscan ocupar menos que un smartphone convencional gracias a su forma compacta. Al desplegarlos, estos llegan a las mismas dimensiones que tendría un móvil actual, siendo capaz de ahorrar espacio en el bolsillo.

Suelen contar con una pantalla externa gracias a la cual se pueden consultar las notificaciones e incluso abrir apps, de manera que no haya que estar constantemente abriendo y cerrando el dispositivo. En este sentido, el Samsung Galaxy Z Flip 6 o el Xiaomi MIX Flip son una buena opción.

Tecno El Androide Libre Se acerca una revolución en los móviles: este plegable se divide en tres para convertirse en tablet y ordenador portátil

Quizá en un futuro cercano podamos ver llegando al mercado una nueva alternativa por la que ha apostado Huawei con el Mate XT. Se trata de un dispositivo con dos pliegues, que sí que llegaría a ocupar, más o menos, lo mismo que una tablet de 10 pulgadas cuando su pantalla esté desplegada. También existen otros conceptos, como el de Motorola, que podrían llegar a materializarse en el futuro.

También hay que mencionar el Honor Magic V3. Se trata de un smartphone plegable que precisamente no lo parece gracias a lo delgado que es. Cuenta con un grosor de 9,3 mm cuando está cerrado, un gran logro por parte de la compañía en materia de diseño.

Móviles con iluminación

Nothing emergió en 2021 como un nuevo fabricante y buscaba diferenciarse en el mercado. Ya lo hizo al lanzar unos auriculares con diseño transparente, y lo mismo ha buscado con el lanzamiento de los Nothing Phone. Se trata de un dispositivo único en el mercado gracias a su sistema de iluminación. La Glyph Interface, que es el nombre que le ha dado la compañía, cuenta con varias zonas en su parte posterior iluminadas con cientos de leds. Cada uno de estos patrones puede ofrecer información sobre apartados distintos del móvil, como la batería.

Algunas de las ventajas más destacadas de este sistema de iluminación es la posibilidad de crear patrones personalizados gracias a los cuales va a ser posible identificar si nos están llamando o si se trata de otro tipo de notificación fácilmente. Más allá de esto, estas luces pueden sincronizarse con el ritmo de la música que se esté escuchando en cada momento, además de servir como LED de notificaciones.

Nothing Phone (2) Chema Flores Omicrono

Actualmente, el móvil más reciente de la marca es el Nothing Phone 2a Plus, que fue lanzado el pasado mes de septiembre y que cuenta con prestaciones como un diseño metálico y un procesador 5G de bastante calidad, como es el MediaTek Dimensity 7350 Pro. Sin embargo, es el Nothing Phone (2) el representante de la gama alta del catálogo de la compañía, con un mayor número de luces y un hardware más potente.

Con un concepto más orientado a la fotografía, hay algunos móviles de VIVO, como el VIVO V40 o el VIVO V29 que cuentan con el Aura Light, una luz LED con forma circular que ofrece una gran experiencia en situaciones de poca luz, llevando el rendimiento un paso más allá que los flashes que estamos acostumbrados a ver en los móviles.

El usuario puede modificar tanto la intensidad de esta luz como la temperatura, pudiendo ver en tiempo real los cambios que hace sobre la persona u objeto que se esté intentando captar en la cámara. Es un sistema con un uso distinto, pero que diferencia a algunos de los móviles de la marca.

Móviles desmontables

Con el paso de los años, los smartphones han ido mejorando su diseño interno para ser más finos y compactos. Esto ha hecho que ya no sea posible hacer cosas como cambiar la batería quitando la tapa trasera o incluso utilizar unos auriculares por cable, además de hacer más complicado el proceso de reparación.

El Fairphone quiere ser la excepción a esta regla, y por ello la compañía ofrece un dispositivo que sacrifica el diseño en pro de hacer que sea fácil de reparar en casa, así como facilitar el recambio de algunos de sus componentes, que se pueden comprar desde la propia tienda oficial de la compañía.

Según la compañía, su último modelo, el Fairphone 5, puede durar hasta 8 años de uso diario, y en parte es gracias a que prometen 5 años de garantía, la misma cantidad de tiempo de actualizaciones Android e incluso 8 años de parches de seguridad, buscando aumentar su uso lo máximo posible.

Otro ejemplo es el CMF Phone, un smartphone modular que cuenta con varios accesorios que se acoplan a la perfección a su cuerpo. Es posible intercambiar la carcasa para cambiar el dispositivo de color, así como incluir un soporte para poner el móvil en modo horizontal sobre la mesa.

El diseño del dispositivo permite acoplar todo tipo de accesorios de una manera más eficiente, lo cual reduce considerablemente el aumento de grosor que puede suponer ponerle una funda especial o una correa.

Pantallas especiales

Existen algunos dispositivos que se diferencian por contar con una tecnología de pantalla que buscan aportar al usuario una ventaja. TCL es una de las marcas que lo hace, y sus dispositivos NXTPAPER presumen de ser más respetuosos con la salud ocular de los usuarios.

Básicamente, se trata de paneles cuya tecnología consigue reducir un 61% de la luz azul perjudicial que emiten los smartphones y tablets. Dispositivos como el TCL NXTPAPER 50 Y 50 Pro cuentan con un interruptor dedicado únicamente a activar o desactivar un modo de visualización que mejora la salud visual, pudiendo incluso poner los colores en blanco y negro.

Una de las mejores características de este panel es que es capaz de mantener la fluidez y la experiencia táctil al mismo nivel en todos los modos de pantalla. Es ideal para aquellas personas que pasen muchas horas al día frente a una pantalla, ya que mejorará su salud visual.