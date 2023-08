Probamos el vivo V29: una gran batería y un sistema de iluminación profesional que marca la diferencia

No es ningún secreto que la cámara de los móviles se ha convertido en un campo de batalla en el que los fabricantes buscan diferenciarse. Algunos como Google, o vivo con su procesador ISP, optan por darle prioridad al procesado, mientras que otros como Samsung o Xiaomi prefieren apostar por la versatilidad.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos analizado el vivo V29, un móvil que apuesta por diferenciarse ofreciendo un sistema de iluminación profesional en su cámara trasera. Con el nombre de Aura Light, se trata de una de las funciones más llamativas de este dispositivo, y le otorga un gran rendimiento en retratos nocturnos.

Este móvil llega dos meses después que su versión Lite, y destaca por esta particularidad de su apartado fotográfico, pero también por su diseño. Es un dispositivo muy equilibrado, y ya está a la venta en España por un precio de 549 euros.

Pantalla curva, diseño refinado

La unidad que hemos analizado en EL ESPAÑOL - El Androide Libre es la de color negro, el cual le sienta realmente bien y es uniforme, sin ningún tipo de degradado ni de detalles de otro color. Ambos modelos cuentan con una trasera bastante cuidada, hecha con fotograbado a escala nanométrica. Ofrece un gran tacto y hace que el color sea el absoluto protagonista.

En su módulo de cámaras encontramos el sensor principal y el ultrawide en un mayor tamaño y situados justo encima del sistema de iluminación. En la segunda columna de este módulo se encuentran la cámara macro y el flash LED convencional. Su sensación en la mano es suave, pero a pesar de eso es difícil que se resbale, teniendo en cuenta que su módulo de cámaras es lo suficientemente grande como para hacer de tope.

Además, sus 74,8 mm de ancho hacen que sea fácil agarrarlo con firmeza con una sola mano. Esta pantalla es curva, algo que gusta y desagrada a muchos usuarios a partes iguales. En cualquier caso, es un detalle a nivel de diseño que no mejora ni empeora la experiencia de uso. Su brillo, por otra parte, sí que es reseñable, puesto que gracias a sus 1300 nits se puede ver bien bajo la luz del sol, incluso en verano.

Es de tecnología AMOLED, con una resolución de 2800 x 1260 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Ofrece una muy buena experiencia, y cuenta con algunas opciones para personalizar la representación de los colores. A la hora de ver contenido multimedia la experiencia ha sido muy buena, y con sus altavoces sucede lo mismo, y estos se oyen fuerte y nítido.

Potente y con software limpio

En su interior tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 778G, que le brinda conectividad 5G. Es potente y puede correr todo tipo de juegos, además de ofrecer un gran desempeño en las tareas del día a día. Sus 8 GB de memoria RAM hacen que la multitarea tenga un buen rendimiento y que las apps se mantengan abiertas durante el tiempo que sea necesario.

Vivo utiliza las apps nativas de Google como Fotos, Calendario o Teléfono, lo cual es una gran noticia para evitar la presencia de aplicaciones duplicadas. Aunque es cierto que la marca ha introducido algunas de cosecha propia para ofrecer soporte a los usuarios. Hay algunas plataformas externas como Spotify, TikTok, Snapchat o Netflix que están preinstaladas, pero se pueden eliminar fácilmente.

Su capa de personalización se ha refinado en los últimos años, y gracias a eso ahora se ve más ligera y alineada con las líneas de Google. Aún así, mantiene funciones propias de los móviles de la marca, como la posibilidad de elegir el estilo de todas las animaciones. Se le pueden poner pocas pegas al software, y una de ellas es el diseño de la cortina de notificaciones, que muestra una sola fila de ajustes rápidos con seis iconos y que se aleja del minimalismo de Material You, aunque esto es una cuestión personal.

En cuanto a su batería, el dispositivo es capaz de aguantar el día entero sin problema. Tiene una capacidad de 4.600 mAh, y no hay problema a la hora de darle uso intensivo al smartphone, aunque de ser necesario, cuenta con carga rápida. Su potencia es de 80 W, y es capaz de cargar la mitad de la batería en poco menos de 20 minutos, algo muy conveniente para emergencias. Además, el cargador viene incluido en la caja. En definitiva, alcanza el día prácticamente siempre, aunque con un uso moderado se puede alargar hasta el día siguiente.

Una cámara especial

La experiencia con este apartado es muy positiva, en especial en aquellas ocasiones en las que hay poca luz y se quiere resaltar el primer plano. Aura Light lo hace de una manera más sutil y uniforme que el flash LED convencional, el cual también integra este Vivo V29. Se puede seleccionar manualmente la temperatura del color o bien utilizarla de forma automática.

La calidad de las imágenes es bastante buena, en especial en el modo 1x. Cuando la luz acompaña, el nivel de detalle es bastante aceptable. Al hacer zoom este se pierde, puesto que este es digital por no contar con un sensor teleobjetivo. Aún así, se puede utilizar de forma ocasional. También hay que decir que hay veces que abusa del efecto acuarela en los bordes de algunas imágenes.

En el modo retrato, Aura Light cobra una especial importancia, sobre todo en aquellas situaciones en las que se quiera jugar con la iluminación. Es posible darle un aspecto totalmente diferente a los primeros planos. Y no solo por contar con una mejor iluminación, sino porque permite modificar la temperatura para obtener el balance de blancos perfecto.

Por la noche, sin utilizar la iluminación, las imágenes no destacan por su nivel de detalle, aunque la principal no ofrece malos resultados. Su cámara ultrawide también tiene una resolución de 50 megapíxeles, y es capaz de conseguir un buen detalle en la mayoría de tomas. La app de cámara cuenta con diferentes modos, incluyendo uno para fotografiar las estrellas, otro para comida e incluso uno específico para la Luna.

¿Me lo compro?

No cabe duda de que este vivo V29 está un escalón por encima respecto al modelo Lite. En materia de diseño, la compañía ha hecho un gran trabajo para que el dispositivo ofrezca una experiencia cercana a la gama alta, tanto en estética como en sensaciones. Y no se queda atrás en cuanto a batería, ya que es uno de los apartados más solventes del dispositivo, en especial por su carga rápida de 80 W.

Su mayor distintivo es Aura Light, su sistema de iluminación. Gracias, a este puede mejorar considerablemente las fotografías tomadas desde cerca con poca luz. No es un añadido que se puede utilizar para hacer una fotografía a un paisaje, pero es cierto que puede ser útil en muchas circunstancias. Para los aficionados a este tipo de fotografías puede merecer mucho la pena por este toque distintivo que mejora los resultados de un flash convencional.

A la hora de jugar o simplemente navegar por redes sociales y enviar mensajes, su rendimiento es bastante bueno, no solo por la calidad del procesador, sino por la optimización del software de la compañía. Este ahora es más limpio y está más adaptado a Material You. Tiene 5G, por lo que no se quedará atrás con la transición a esta tecnología.

Su pantalla puede gustar más o menos por la curvatura que tiene, pero en lo que a calidad de imagen se refiere se trata de un buen panel. Permite aprovechar todas las bondades de la tecnología AMOLED, como la función de pantalla siempre activa, al tiempo que cuenta con un buen nivel de brillo máximo para poder utilizar el móvil sin dificultades cuando hay mucha luz.

Es un móvil ideal para aquellas personas que le den importancia a la cámara, y en especial a los retratos, ya sean nocturnos o diurnos. Su batería hará que el dispositivo pueda aguantar una sesión de fotos fuera de casa, y el resto de sus apartados están bastante equilibrados. Su precio es de 549 euros, por lo que hay que valorar cuánto se va a usar esta función.

Características vivo V29

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 778G.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

MicroSD: sí.

Pantalla Tamaño: 6,78 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2800 x 1260 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash, Aura Ligth.

Camara delantera Resolución: 50 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.3

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 4.600 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Otros Puerto USB-C.

IP68.

Dimensiones y peso Dimensiones: 164,1 × 74,8 × 7,46 mm.

Peso: 186 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: FuntouchOS 13.

