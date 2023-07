Probamos el OPPO Reno 10 Pro: fotografía y diseño para coronarse como uno de los mejores móviles del mercado

Después de esa primera toma de contacto que tuvimos con el nuevo OPPO Reno 10 Pro, pasamos al análisis para conocer sus entresijos y algunas de sus capacidades. Un teléfono móvil que se distingue por sus especificaciones y esa capa personalizada de buenos acabados y que genera una gran experiencia de usuario a todos los niveles. Un móvil 'todoterreno' en la fotografía retrato al que también se puede poner este adjetivo al resto de sus aspectos.

El OPPO Reno 10 Pro puede ser adquirido en España por 649 euros y así se coloca en la gama alta para luchar contra otras alternativas como la misma de Motorola con su compacto Edge 40 o el propio Pixel 7a a un precio rompedor para dejar claro que ha tumbado los precios en esta gama.

Incluso con la irrupción del Pixel 7a, el OPPO Reno 10 Pro plantea batalla desde una serie de aspectos muy a tener en cuenta. Aparte del dicho de la fotografía retrato, esta misma cubre cualquier exigencia siempre que no se quiera extralimitar sus funciones como usar la cámara teleobjetivo o la ultra gran angular por la noche. Fuera de este espectro, sus cámaras funcionan muy bien al igual que sucede con su autonomía o el mismo diseño que lo diferencia tanto de su predecesor como de los móviles de la competencia. Notable como capta el color de la luz del día.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Es decir, que OPPO se presta a ponerle las cosas bien difíciles al comprador cuando comienza a echar el ojo a las distintas posibilidades que ahora mismo se encuentran en el mercado español. Aparte de que lleva ya unos años afianzándose en España como una de las marcas a tomar en cuenta, aparte de las ya conocidas por todos como son Samsung o Xiaomi.

Un diseño superior

OPPO cada año lanza en España un diseño distinto para el módulo de cámaras en cada uno de sus flagship. Esta vez ha tirado por una isla en forma de píldora en la que se puede ver a la cámara principal en la parte superior y en la inferior para las otras dos cámaras. Este aspecto difiere bastante de lo visto en el OPPO Reno 9 Pro del año pasado, que prácticamente era una pestaña pegada a la parte superior izquierda de la trasera. También, la trasera tiene un tratamiento especial para huellas y así no se pierda tampoco el tacto al que la marca denomina como OPPO Glow; eso sí, el color lila no lleva este acabado.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

En el frontal juega con el habitual agujero en la pantalla situado en la parte central y unos biseles que se notan más en las esquinas. Un dato curioso es que OPPO ha situado el sensor de huellas en pantalla un poco más abajo de lo que se está acostumbrado en otras marcas, así que se tarda un poco en acostumbrarse uno, ya que está bien pegado a la parte inferior del frontal.

Como no, estamos ante un smartphone bien bonito en todos sus términos con una pantalla curva y ese lateral en el que resaltan los botones para el encendido y del volumen. Las fotografías que adjuntamos al análisis son buena muestra del trabajo llevado a cabo por OPPO en el diseño para casi olvidar la idea de usar una funda, ya que es un móvil que gusta rápidamente.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Otra cosa es que el diseño del módulo de cámaras pueda tener sus retractores, pero al menos el fabricante chino siempre vuelve con ideas nuevas que intentan dar un poco más de frescura a este tipo de smartphones planos. Y es bien importante este dato porque se hace bien difícil poner sobre la mesa del mercado español móviles bonitos que no sean prácticamente iguales como le sucede a la misma Apple.

Impresionante pantalla

La pantalla es otra de las grandes apuestas del fabricante en el OPPO Reno 10 Pro. Una AMOLED de 6,7" con tasa de refresco de 120 Hz y una resolución FHD+ que deja muy buenas sensaciones frente a todo el contenido que se pueda generar desde la pantalla. Es uno de los puntazos de este teléfono móvil Android.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

En este caso hay que puntualizar que la tasa de refresco adaptativa no genera ningún tipo de ralentización en el sistema, algo que no siempre ocurre como se ha visto en otros móviles Android, aunque siempre se recomienda quitarla para disfrutar de las animaciones de la capa personalizada a 120 Hz y así degustar de mejor forma este nuevo flagship. Otro detalle importante es que la pantalla da soporte a HDR10+, así que para reproducir vídeos de Netflix es un smartphone ideal.

Potente y equilibrado

El OPPO Reno 10 Pro cuenta con un chip Snapdragon 778G al que se le acompaña con una memoria RAM de 12 GB. En la interna tiene dos variantes, una de 256 GB (la que hemos probado desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre) y otra de 512 GB. Un chip muy sorprendente porque ayuda a reducir el coste del terminal, pero ofrece muy buenos resultados en el rendimiento y en la eficiencia energética.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Uno de los detalles menores de este teléfono móvil Android es que no dispone de WiFi 6, así que no se puede acceder a las mayores velocidades de descarga o subida cuando se está en el hogar; algo que no es preocupante para el usuario medio, pero que para el avanzado que suele usar el móvil para todo tipo de experiencias, es un detalle que no queremos dejar obviar.

Como siempre, pasamos al OPPO Reno10 Pro por el Mighty Doom de Bethesda Software para comprobar que funciona a la perfección y que el chip Snapdragon 778G juega un gran papel para otorgar todo el rendimiento posible a este nuevo móvil Android.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Si puede con Mighty Doom con el resto de juegos simplemente será pan comido, así que si este aspecto es imprescindible a la hora de tomar la decisión de la compra de un móvil, OPPO lo cubre perfectamente. Además que al contar con una carga ultrarrápida, incluso echando horas de gaming, rápidamente podrá rellenarse la batería para volver a la carga con los juegos más candentes en Android.

Fotografía, la clave

El OPPO Reno 10 Pro destaca por su sistema triple de cámaras para una principal de 50 Mpx (Sony IMX 890) con estabilizador óptico de la imagen, una telefoto de 32 Mpx con zoom óptico 2x y una gran angular de 8 Mpx. La telefoto la misma marca la nombra como la cámara de retrato y permite ciertas comodidades a la hora de sacar una buena fotografía a algún amigo o familiar para tenerla de recuerdo (incluye tratamiento de este tipo de fotos con IA); pero se pasa demasiado en algunas fotos de edificios para acuarelar la captura final con el uso del zoom óptico. OPPO ha denominado a este móvil como el de la fotografía de retrato todoterreno.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

En el OPPO Reno 10 Pro se acerca uno a una fotografía que recoge bien el color de la luz ambiente para no realizar una sobresaturación o una foto irreal en los distintos entornos y circunstancias en las que se usará su cámara. Este dato es bien importante para poder tomar fotos en esos momentos del atardecer en el que el sol está a punto de desaparecer por el horizonte, y en los que muchos móviles sufren para sacar una foto real del entorno.

En términos generales la fotografía es muy buena, aunque en algunos aspectos no ofrecen una experiencia exquisita como le sucede a la ultra gran angular en fotos de poca luz o la misma cámara usada para el retrato en una situación similar. Es decir, que prácticamente este móvil está dedicado a la fotografía de retrato, pero no quita que saque muy buenas fotos con la principal tanto de día como de noche; lo mismo sucede con la frontal. De hecho, captura muy bien la luz del día y muestra de ello son las fotos que hicimos por el barrio de Malasaña en Madrid, España.

La fotografía nocturna refleja el color del ambiente y no sobreexpone; similar al Honor 90 que en este caso nos dejó muy sorprendidos por esta capacidad para retratar la luz en ciertas horas del día. Un dato que nos ha gustado es que cuenta la app de cámara con la capacidad para avisar de algún objeto que esté cerca del plano y estropee la foto con una notificación avisando de ello.

Tiene la opción de configurar el efecto de desenfoque si se ha usado el modo de retrato al igual que ofrece también Samsung en sus Galaxy. En la cámara frontal se va hasta los 32 Mpx, por lo que sus selfies y videollamadas son de gran calidad para ser otra de sus funciones 'top'. Es fruto de la colaboración con Sony para su sensor IMX709, así que en este caso uno no se ha de sorprender por la calidad de las fotografías selfies.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

En definitiva, que aquí OPPO vuelve a dejar las cosas claras para poner todo el ímpetu en forzar al usuario a que use el modo 2x del zoom óptico para realizar fotos retrato y no use siempre el modo automático. No estaría mal que aplicara algunas tarjetas informativas en la app de cámara para así avisar al usuario que aparte del automático, hay otros modos que con algunos pasos a seguir, puede conseguir muy buenas fotos.

Carga rápida y usabilidad

Este nuevo móvil cuenta con una batería de 4.600 mAh y una carga rápida SUPERVOOC de 80 W que proporciona velocidades de vértigo para que en un cuarto de hora el móvil esté casi listo para todo el día. Al igual que otras marcas chinas, OPPO apuesta por unas velocidades de carga bien importantes a las que cuando uno se acostumbra ya es complicado volver a las más normales de Samsung.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

La carga ultrarrápida del OPPO Reno 10 Pro es una de sus mayores ventajas y cuando se conecta el móvil a la red eléctrica pasa del 27 al 60% en 15 minutos. Esa carga de 80 W bien se nota para que así uno se pueda olvidar durante un largo rato de conectarlo a la red. Otro dato de interés es que las baterías de OPPO cuentan con 1.600 ciclos de vida, lo que supone que aguantará durante 4 años al 80% de la capacidad. También, es el primer móvil de OPPO con chip para la carga rápida, lo que permite mejorar su eficiencia y la carga en distintos entornos y situaciones.

OPPO se distingue por una capa personalizada muy capaz y con un estilo minimalista que se deja ver en todas sus partes. Es una de sus mejores apuestas y cualquiera de sus teléfonos móviles pueden hacer gala de una gran experiencia de usuario. Como no, el OPPO Reno 10 Pro no iba a ser menos y se presta a que el usuario disfrute en todo momento con su interfaz ColorOS 13.1 basada en Android 13 con las suficientes apps propias para ser un poco independiente y pasar de algunas de las de Google.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Hay otro detalle que no queremos dejar escapar y es la apertura rápida de apps en una colaboración estrecha con Google. De hecho, tanto las apps de OPPO como las de Google se abrirán muy rápido incluso cuando se aplica el modo de ahorro de batería. Esto no sucederá con el resto de apps instaladas y es un detalle en el que ha trabajado la marca. También queremos puntualizar que si nunca se ha probado un móvil con ColorOS, es otro de los puntazos de esta marca para ser una de las mejores del mercado español en este sentido.

¿Me lo compro?

El OPPO Reno 10 Pro es actualmente uno de los mejores móviles Android a este rango de precio por su gran diseño, buena fotografía, buen rendimiento, una pantalla extraordinaria, un sonido que va a la par y una autonomía que permite al usuario llegar al día sin problemas.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

Nos ha gustado mucho lo de la fotografía de retrato para así sacar esas capturas en verano que luego puedan pasarse a redes sociales, aunque queda que OPPO ofrezca algún tutorial para enseñar al usuario cómo puede hacerlas. También, destaca por su diseño con ese módulo de cámaras en la trasera y por una pantalla AMOLED con soporte a HDR10+ que permite ver Netflix con todo lujo de detalles.

Ahora bien, se ha de enfrentar al Pixel 7a, que gracias a la exclusividad de su software, su precio y la gran fotografía, le pone las cosas bien difíciles, pero al final nos queda la sensación que será algo más relacionado con ese último momento final en el que se elija uno u otro móvil. Tampoco hay que olvidarse del Motorola 40 Edge, que es el fruto del gran trabajo que está realizando Motorola, aunque es un móvil más compacto que el Reno10 Pro.

OPPO Reno 10 Pro Manuel Ramírez El Androide libre

En definitiva, una marca que apuesta muy fuerte en España y que trae un móvil muy bien pensado e hilado en cada una de sus especificaciones. Tiene sus puntos débiles, como son la gran angular y la retrato en las fotos nocturnas, pero por lo demás es un señor móvil, se mire por donde se mire.

Características OPPO Reno10 Pro

Procesador y memoria

Snapdragon 778G.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 - 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: 2412 x 1240 píxeles.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

950 nits de brillo | HDR10+.

Camara trasera Principal: 50 Mpx Sony IMX 890, f/1.8, OIS.

Telefoto: 32 Mpx, zoom óptico 2x.

Gran angular: 8 Mpx f/2.2

Otros: LED Flash.

Camara delantera Principal: 32 Mpx, f/2.4 (IMX

Conectividad

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 .

. USB-C 2.0.

Autonomía Batería: 4600 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Otros

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: 161,3 x 74,2 x 7,89 mm .

. Peso: 185 g .

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: ColorOS 13.1

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan