He probado el móvil que te hará olvidar la gama alta: es muy potente, tiene gran cámara y un precio contenido

Si hay algo bueno del mercado de smartphones en España es que es bastante amplio, con muchas marcas disponibles y opciones ideales para que los usuarios puedan elegir la que más les convenga. Vivo es una marca que está teniendo un gran desempeño, y móviles como el vivo V40 SE son buena prueba de ello.

La compañía presentó recientemente en Munich los vivo V40 y vivo V40 Lite, dos de los móviles que faltaban en su catálogo para completar la oferta de gama media en su catálogo, y lo cierto es que en su lanzamiento, ambos dejaron un buen sabor de boca. Ahora, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado el vivo V40 a fondo, y podemos confirmar que se trata de un dispositivo extremadamente interesante, y de lo mejor de la gama media.

Es un móvil redondo, que presume de potencia y pantalla, y que apenas flaquea en ningún apartado y que, para rematar, tiene un apartado fotográfico muy bueno. El móvil ha sido creado junto con ZEISS, que tiene una gran reputación en lo que a fotografía se refiere, y se nota, en especial en su modo retrato, que no solo mantiene un muy buen nivel de detalle en el primer plano, sino que además es capaz de conseguir un recorte perfecto en prácticamente todas las situaciones.

Diseño delgado y elegante

En el apartado del diseño, este vivo V40 es un dispositivo muy maduro y en el que la compañía ha tenido claro qué es lo que quería hacer. Cuenta con una parte trasera bastante característica, lo cual hace que el dispositivo sea fácilmente reconocible en un momento en el que son bastantes los dispositivos que salen al mercado comparecidos bastante notables.

En este caso, tiene un módulo de cámaras con forma elíptica situado en su esquina superior izquierda. Esta parte alargada del módulo se encuentra dividida en dos partes bastante diferenciadas. En la superior están sus dos sensores, junto a una insignia con el logo de ZEISS, mientras que la inferior está su flash Aura Light y su sensor infrarrojo para mejorar los retratos.

Sensores del vivo v40 Jacinto Araque El Androide Libre

La cámara frontal, por su parte, está situada en un agujero en pantalla, justo en el centro de la parte superior. Su panel es curvo, algo que gustará más o menos a cada persona, pero que es innegable que le da un aspecto premium al dispositivo. Sus botones están situados todos en el borde derecho, mientras que el altavoz está en la parte inferior.

Un detalle que nos ha gustado bastante es que tanto la funda como los bordes del móvil son del mismo color que la trasera del móvil en sus diferentes versiones, lo cual hace que la estética sea coherente y que la decisión respecto al color sea más significativa. Hay ocasiones en las que este color queda totalmente tapado por la funda y ni siquiera se aprecia al mirar el móvil, pero este no es uno de esos dispositivos.

Muy buena pantalla

Sin duda, la pantalla es uno de los mejores puntos de este móvil. Se trata de un panel de 6,78 pulgadas, que no se hace demasiado grande en la mano, puesto que es alargado, y que cuenta con una resolución Full HD+ que le va como anillo al dedo. Dentro de lo esperado teniendo en cuenta su precio, y es lo que más sentido tiene en una pantalla de este tamaño, puesto que el 2K consume más batería, y la diferencia no es muy perceptible.

Esta es de tecnología AMOLED, por lo que ofrece colores bastante potentes que le dan un aspecto muy vistoso a cualquier cosa que veamos en el panel. Su tasa de refresco de 120 Hz hace que la experiencia de jugar y moverse por la interfaz también sea muy fluida, lo cual es un gran punto a favor.

Usando el vivo V40 Jacinto Araque El Androide Libre

Sin embargo, una de las cosas más destacables sobre esta pantalla es su nivel de brillo máximo, que puede llegar a los 4.500 nits. Esta cifra solo se alcanza en situaciones extremas, y se nota bastante cuando salimos a la calle en un día soleado en el que es complicado ver correctamente la pantalla.

Desde luego, la experiencia que ofrece es muy buena, y tanto por su definición como por su nivel de brillo, es ideal para ver películas y series durante horas, así como para simplemente utilizar el móvil con comodidad cuando se sale a la calle. En este sentido, el único "pero" que se le puede poner, es que su pantalla es curva, aunque hay que tener en cuenta que esto ya es cuestión de gustos.

Potencia suficiente para todo

Como hemos dicho antes, este vivo V40 es un móvil redondo, en el que no hay ningún apartado que flaquee respecto al resto. En parte, buena culpa de esto la tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que lleva en sus entrañas, el cual se encarga de mover el sistema operativo y manejar la batería para obtener una experiencia lo más eficiente posible, y lo cierto es que lo consigue sin mayor problema.

A la hora de jugar, descargar aplicaciones o hacer tareas pesadas, como copias de seguridad o descargas de archivos desde la nube, su rendimiento es intachable. Funciona rápido, y a la hora de movernos por el dispositivo y abrir apps, esta rapidez también es bastante perceptible, y hace que el teléfono se sienta veloz y agradable de utilizar.

App asistencia del vivo V40 El Androide Libre Jacinto Araque

Para conseguirlo, el móvil también emplea 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512 GB, una combinación que le sienta realmente bien. Con esto, se puede obtener la mejor experiencia posible con este procesador, que se queda a un pequeño paso de la gama alta en cuanto a funcionamiento, pero que ofrece un muy buen rendimiento en todas las situaciones.

Su batería tiene una capacidad de 5.500 mAh, una cifra mayor que buena parte de su competencia en este nivel de precios, y que le sirve para ofrecer una autonomía que nos ha parecido muy buena. Es perfectamente capaz de aguantar una jornada de trabajo con un uso intenso y, aun así, tener más batería para el resto del día, y lo cierto es que gasta bastante poco en modo de reposo.

Pantalla del vivo V40 Jacinto Araque El Androide Libre

A la hora de cargarlo, es compatible con la carga rápida de 80 W, por lo que tarda realmente poco en llenar la batería. Esto es increíblemente útil en aquellas situaciones en las que tenemos que salir y apenas nos queda carga. En cosa de 30 minutos esta ya supera el 70%, por lo que puede salvarnos de más de un apuro.

Cámara de gran nivel

Este vivo V40 es el primer móvil de gama media al que se han incorporado las características de fotografía profesional de ZEISS, que ha participado en la creación del móvil para introducir diferentes modos y optimizaciones que mejoren considerablemente esté apartado. Solo tiene dos sensores, y en este sentido es una decisión acertada, la marca ha apostado más por la calidad que por la cantidad.

vivo V40 cámara Jacinto Araque El Androide Libre

Por una parte está el sensor principal, que cuenta con estabilización óptica de imagen para que tanto los vídeos como las fotografías presenten menos imperfecciones provocadas por el movimiento involuntario de la mano al sostener el dispositivo. El otro sensor que encontramos en la parte trasera es un ultra gran angular. Tanto estos dos como la cámara frontal alcanzan una resolución de 50 Mpx, lo cual asegura una buena resolución y nitidez.

A la hora de manejar la cámara del móvil, su aplicación consigue sacarle el máximo partido al hardware que la compañía ha elegido. En la parte de fotografía normal contamos con las clásicas opciones para cambiar de sensor, activar el flash, el modo macro o los estilos de color, donde el modo natural de ZEISS es lo más reseñable. En términos generales, es capaz de tomar buenas fotografías en prácticamente cualquier situación, con un gran nivel de detalle en el sensor principal, tanto de día como de noche.

En el modo retrato es quizá donde más se puede aprovechar, puesto que la mano de ZEISS se nota bastante. En este apartado, se podrán tomar fotografías utilizando diferentes niveles de zoom, y será posible acceder a varios modos para darle un aspecto diferente. Incluso es posible regular el nivel de desenfoque del fondo que queremos.

En la práctica, se le puede sacar bastante partido a este modo, puesto que es capaz de conseguir muy buenos resultados, con un recorte de lo más preciso y una estética que no tiene mucho que envidiarle a la que ofrece la gama alta. El hecho de que todos cuenten con una resolución de 50 Mpx hace que, de cara a hacer recortes o utilizar la imagen, se siga conservando un buen nivel de detalle, por lo que es una decisión a aplaudir por parte de la marca.

¿Me lo compro?

Tras haberlo probado, no nos cabe duda de que el vivo V40 es una de las mejores opciones del mercado en la parte alta de la gama media. Su precio es de 599 euros, por lo que no es precisamente un móvil de gama media barato, sino que la intención de la compañía es precisamente colocarlo un escalón por debajo de la gama alta, consiguiendo que la diferencia no sea muy grande.

Su pantalla es muy buena, destacando especialmente la calidad del visionado y su nivel de brillo máximo en exteriores. Esto puede ser diferencial para aquellas personas que pasen mucho tiempo fuera de casa o que vivan en lugares muy soleados, puesto que permite poder sacar el móvil y ver correctamente lo que hay en la pantalla en cualquier parte.

Vivo V40 con funda oficial Jacinto Araque El Androide Libre

En materia de potencia es un móvil muy capaz, y puede con absolutamente todo lo que le echemos, tanto juegos como tareas pesadas. Es cierto que en este sentido es donde más se notan las diferencias con la gama alta, pero al fin y al cabo cuenta con un gran procesador, eficiente y que ha salido al mercado recientemente. El hecho de que venga con funda, sin duda, le suma puntos, y más teniendo en cuenta que combina a la perfección en cuanto a estética.

El apartado fotográfico del móvil es un gran punto a favor, puesto que todos sus sensores van bien de resolución con sus 50 Mpx, y la colaboración con ZEISS hace que los retratos que toma disfruten de una gran calidad. En definitiva, es una opción muy recomendable para aquellas personas que busquen una experiencia lo más cercana a la gama alta, pero por un menor precio.