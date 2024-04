Vivo se luce con un nuevo móvil que incluye dos regalos: analizamos el vivo V40 SE

España es un país con una alta penetración de smartphones. Desde principios de este siglo nuestro mercado ha sido uno de los que mejor ha integrado en nuestro día a día el uso de estos dispositivos, especialmente por el uso de WhatsApp, que ha hecho que incluso gente de más edad decida usar teléfonos inteligentes.

En lo que no destaca mucho España es en las ventas de móviles de gama alta, es decir, de modelos de más de 600 euros. Según la consultora Canalys, la gama media en España es la que más se vende, con un 45% del total para móviles de entre 200 y 600 euros. La siguiente franja es la de móviles de menos de 200 euros y, por último, la de más de 600 euros.

Esto remarca la importancia que tienen para las compañías los móviles en este rango de precios, como ha demostrado recientemente Samsung con los Galaxy A35 y A55. vivo es otra de las empresas que ha decidido apostar fuerte por la gama media, con un terminal que estrena nomenclatura, el vivo V40 SE.

Este modelo es una apuesta por hacer más asequible la gama media, sucesor del V29 Lite, pero con un mejor nombre. Se venderá en nuestro país por sólo 299 en una única versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, aunque en el paquete de venta no vine el cargador, por regulaciones que entrarán en vigor en 2025 y que vivo ha decidido adoptar ya. Eso sí, y esto es muy importante. La empresa, al menos en España, va a vender por ese mismo precio de 299 euros el móvil junto con un cargador de 44 W y unos auriculares TWS 3e y no de forma promocional. Al incluir accesorios valorados en unos 60 euros se convierte en uno de los chollos de la gama media.

Plástico y ligereza

Una de las decisiones que se tienen que tomar para que un móvil sea económico es no usar materiales caros. Eso lo sabe vivo, motivo por el cual el vivo V40 SE tiene una construcción en plástico. En la mano la sensación es la de ser un móvil económico, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas usan una funda, y esto no es relevante.

Análisis del vivo V40 SE Alvarez del Vayo

Además, el plástico hace que este móvil pese menos de 180 gramos, algo llamativo dado la batería que incorpora, y permite que el tenerlo en la mano no sea incómodo cuando pasa cierto tiempo. Además, el plástico hace que el terminal sea más resistente que los de cristal, por ejemplo, algo que vivo ha remarcado, porque quieren que el smartphone no sea una preocupación para los usuarios.

Hay dos acabados disponibles, uno morado de cuero vegano, realmente bonito, y uno negro con trasera mate que es elegante, pero mucho más genérico que el anterior. Ambos miden menos de 8 mm de grosor, algo que vivo siempre ha cuidado, pero que no deja de llamar la atención, sobre todo en este rango de precios. Y sí, tienen resistencia al agua, pero sólo IP54.

Un rendimiento peculiar

La categoría en la que se mueve este vivo V40 SE es peculiar. Está en la franja inferior de la gama media, donde por unos 100 euros hay móviles que son casi lo más básico que hay. Esto es importante para contextualizar. El procesador de este móvil es el de un terminal de entrada, el Snapdragon 4 Gen 2, un chipset que no está diseñado para jugar y se nota. Pero hay una forma de disfrutar de un mejor rendimiento en juegos, y es activando el modo Alto Rendimiento en la barra lateral de opciones. Y se nota.

El desempeño del móvil no da problemas, pero no llega a ser el mismo que el de móviles de Xiaomi que cuestan un poco más. Sí que es cierto que se compara con el de modelos del mismo precio. Eso sí, donde gana de lejos es en la memoria. Y esto es importante, porque mucha gente cambia de móvil porque se le ha quedado sin espacio de almacenamiento.

Diseño trasero del vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

Este modelo se vende en España en una sola configuración de memoria, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, más que las versiones base de muchos terminales de gama alta. Incluso su principal rival, el Samsung Galaxy A35 tiene la mitad en su versión base. La memoria RAM es también algo más alta, y además se puede ampliar en 8 GB más usando RAM virtual.

Dispone de dos altavoces, estando uno situado en el auricular de las llamadas. Además, cuenta con protección IP54, para las salpicaduras, pero no aguanta inmersiones, al menos no oficialmente. Llama la atención que no tenga puerto de auriculares, algo que en este tipo de móviles aún se suele ver. Aunque al venir con unos auriculares inalámbricos de regalo no es un gran problema para la mayoría de compradores.

El juego Honkai Impact Third en el vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

En cuanto a la conectividad, tenemos GPS, Wifi 5, Bluetooth 5.0. Y también eSIM, algo que está empezando a popularizarse entre los modelos más económicos, y que es una ventaja a la hora de viajar fuera de nuestro país para poder comprar una tarjeta de este tipo sin tener que sacar la nuestra.

Pantalla muy brillante

En los últimos años hemos visto cómo los paneles de los modelos de gama media han mejorado de forma muy notable. Hace ya un tiempo que las tasas de refresco de 120 Hz no son exclusivas de la gama alta, y este vivo V40 SE lo demuestra. Eso sí, la pantalla de este modelo puede saltar entre 60 y 120 Hz, pero no puede hacerlo de forma dinámica como pasa en los modelos más caros.

Pantalla del vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

Algo parecido pasa con el brillo. Tiene un brillo pico medio de 1.200 nits, una cifra que hace no tanto estaba reservada a los modelos más caros. De forma puntual, con contenido HDR, se puede incluso alcanzar los 1.800 nits en algunas zonas de la pantalla. Este panel es de 6,67 pulgadas, y tiene una proporción algo más alargada que la de otros modelos. La resolución es de 2.400 x 1080 px y la tecnología es AMOLED. Esto le permite tener el sensor de huellas bajo el panel, lo que se agradece a la hora de desbloquear el terminal. Además, es bastante rápido, pese a ser óptico. La calidad del panel es bastante elevada, sobre todo teniendo en cuenta el precio de este móvil.

Cuatro cámaras

El sistema de cámaras de este terminal es similar al visto en sus alternativas. Delante hay un sensor de 16 Mpx y detrás uno principal de 50 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx. Este último podrían habérselo ahorrado, aunque sabemos que las marcas incluyen estos sensores para esos compradores que creen que tener más cámaras es mejor.

La calidad de la cámara no es la mejor que hemos visto en este rango de precios, y simplemente cumple. No es una mala cámara, en absoluto, pero el contraste es demasiado fuerte y los colores están demasiado saturados. El gran angular tiene menos resolución y se nota, aunque de día los resultados son buenos, los esperábamos peores.

La grabación de vídeo trasera con la cámara principal nos da los resultados esperados. No es un vídeo espectacular, pero tampoco lo esperábamos. Lo que sí que no nos ha gustado es que la grabación con la cámara delantera trepida muchísimo. No esperamos una estabilización óptica, pero sí una electrónica. Esto sólo importará a los que graben mucho vídeo con la cámara delantera en movimiento, que tampoco es lo normal.

Enorme batería

La autonomía es un punto clave en la gama media y vivo ha remarcado en sus presentaciones que esto es especialmente importante aquí. La mayoría de compradores de este tipo de móviles cambia de terminal porque se le ha roto la pantalla, porque su almacenamiento es insuficiente o porque la batería ya no dura lo mismo que antes.

Vivo promete que los 5.000 mAh darán una experiencia más que notable a los usuarios, al disponer también de carga rápida de 44 W. Además, prometen una degradación menor al 20% en 4 años. Esto debería garantizar un uso continuado a un buen nivel durante más tiempo del que la gente suele mantener sus móviles.

Batería restante en el vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

En cuanto a la autonomía, hemos llegado a rozar los dos días cuando se ha usado mayormente en Wifi y en interiores. Si salimos, hacemos fotos y vídeos, la batería baja más rápido, pero en ningún caos hemos llegado a tener problemas para terminar el día.

Funtouch 14

Hace ya tiempo que vivo abandonó la idea de tener una versión casi limpia de Android en Europa, que es como llegaron a nuestro continente. El vivo V40 SE llega con Funtouch 14 con Android 14. El sistema es bastante fluido, siempre teniendo en cuenta la categoría en la que se enmarca este modelo.

Interfaz Funtouch 14 en el vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

La estética sigue siendo demasiado asiática, aunque no es especialmente fea tampoco. Llaman la atención los miniwidgets de música, por ejemplo, o el poder personalizar hasta el más mínimo de los detalles, como la animación del sensor de huellas o del candado de desbloqueo facial.

Funtouch 14 también estrena nuevas formas de personalizar la pantalla de bloqueo, así como nuevos filtros para la grabación de vídeo. Se mantiene la opción de Android de poder cambiar los iconos y los colores del sistema en función del fondo de pantalla que se ponga.

Interfaz Funtouch 14 en el vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

Una de las desventajas que suelen tener los móviles de gama media con respecto a los más caros es la política de actualizaciones. En este caso, vivo promete dos años de actualizaciones mayores y tres de parches de seguridad. vamos, lo que es normal. Esto es algo que los fabricantes chinos aún no han actualizado a las políticas que llevan a cambo Samsung o Google.

¿Me lo compro?

Este móvil tiene como principal rival de esta generación al Samsung Galaxy A35, un terminal que cuesta 80 euros más, y que viene sin cargador. Y sin auriculares. Pero sí que es verdad que gana al vivo en años de soporte y, sobre todo, en resistencia al agua ya que el Samsung tiene IP68.

Interfaz de cámara del vivo V40 SE Álvarez del Vayo El Androide Libre Sevilla

Hay otras alternativas a este móvil, sobre todo modelos de otros años, pero es una de las pocas veces que vemos un móvil de gama media ser lanzado a un precio altamente competitivo, y que incluye además accesorios como los auriculares o el cargador de carga rápida.

Vivo está demostrando conocer muy bien al comprador español. Ahora sólo queda que se siga haciendo una imagen de marca reconocible, con la inversión en publicidad relacionada con el fútbol como punta de lanza. La competencia en España no es fácil, pero hacer las cosas bien ayuda.