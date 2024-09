Xiaomi MIX Flip llega a España: el primer plegable de concha de Xiaomi

Los móviles plegables parecen que están volviendo a cobrar relevancia tras unos años algo estancados con movimientos tan llamativos como la presentación del primer plegable de doble bisagra de Huawei. No obstante, este modelo aún no está a la venta en España, aunque podría llegar. Otras marcas, como Samsung, también están innovando, con modelos que aún no hemos visto de forma masiva, como los móviles enrrollables.

Xiaomi tampoco se ha quedado atrás y ha presentado este año nada menos que dos modelos, el Xiaomi MIX Fold y el Xiaomi MIX Flip, dos terminales que tuvimos la oportunidad de probar en un viaje a China hace unas semanas. Pero como suele suceder, ese anuncio fue sólo para su mercado natal.

La sorpresa ha saltado cuando, en la presentación de los Xiaomi 14T y 14T Pro, la marca ha confirmado la llegada a nuestro país de uno de sus plegables, el Xiaomi MIX Flip, que será el principal rival del Samsung Galaxy Z Flip 6. Este móvil contará con un hardware de primer nivel y un precio de 1.299 euros. Se podrá comprar en las Xiaomi Stores, su web, Amazon, FNAC y El Corte Inglés en dos colores, negro y púrpura.

Xiaomi Mix Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla interna es de 6,86 pulgadas. Pero donde de verdad destaca el Xiaomi MIX Flip es en su pantalla externa, de 4 pulgadas que, de forma similar a los modelos de Motorola, es capaz de correr casi cualquier de aplicación. La resolución es de 1,5 K y su brillo alcanza los 3.000 nits con 120 Hz de tasa de refresco. Esto hace que sea muy plausible usar el móvil cerrado para muchas operaciones.

El procesador escogido es el mejor del momento, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, junto con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, siendo esta la única versión que se venderá en España. La batería es muy grande para un modelo plegable, con 4.780 mAh. Dispone de carga rápida de 67 W. El sistema de bisagra permite el uso del móvil como trípode, perfecto para hacer fotos de grupo o fotografías de larga exposición.

Xiaomi Mix Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las particularidades de este móviles que, pese a tener una cámara frontal normal y dos traseras, estas últimas, de 50 Mpx cada una, no incluyan un gran angular. Tiene un angular tradicional, que es la cámara principal, y un teleobjetivo con zoom óptico, perfecto para retratos.

El móvil está gobernado por Android 14, sobre el cual corre HyperOS, el sistema operativo de Xiaomi que se usa ya en todos sus productos, desde smartphones hasta coches. Además, en esta nueva versión se ha potenciado el uso de la inteligencia artificial para facilitar el día a día de sus usuarios, como ya hacen Samsung, OPPO o Google.