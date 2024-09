El móvil revolucionario de Huawei podría llegar a España: la compañía lanza guiños

Aunque esta semana ha sido importante para los usuarios de la manzana, por la presentación del iPhone 16, los usuarios de Android hemos tenido otros motivos para emocionarnos, con la presentación del Huawei Mate XT. Se trata del móvil más original e innovador que hemos visto en mucho tiempo, si lo puedes definir como 'móvil'.

El Huawei Mate XT es el primer plegable triple del mercado; está compuesto de una enorme pantalla flexible de 10,2 pulgadas, que se puede usar en tres formas diferentes: la de un móvil convencional, la de un plegable como el Galaxy Z Fold, y la de una tablet. El potencial es tremendo, y las primeras demostraciones apuntan a un monstruo de la productividad y la multitarea.

Sólo hay un problema: el Huawei Mate XT ha sido lanzado sólo en China. Por una parte, es lo que nos esperábamos, ya que es lo que normalmente ocurre con todos los lanzamientos de Huawei: la prioridad de la compañía sigue siendo China, donde es capaz de vencer a marcas como Apple en popularidad. Especialmente porque, en el resto del mundo, la compañía aún sufre las consecuencias del bloqueo comercial de los Estados Unidos.

Por eso ha sido toda una sorpresa ver que Huawei está promocionando el Mate XT fuera de China. Las cuentas en redes sociales de X y YouTube están publicando contenido sobre el nuevo plegable triple, con vídeos que demuestran sus posibilidades y fotografías que muestran la elegancia de su diseño de cuero y toques dorados.

Esto es llamativo porque la división de marketing de Huawei para el mercado global se suele centrar en dispositivos que van a salir fuera de China; no tiene mucho sentido dedicar esfuerzo y dinero en crear anuncios para una audiencia que no puede comprar el móvil. Si nos fijamos en los anuncios publicados hasta ahora, se centran en dispositivos como el Huawei Pura 70 Ultra o el Huawei Watch Fit 3, que están disponibles en España.

Esta puede ser una pista de que Huawei planea lanzar el Mate XT en España y el resto del mundo; o puede que sea todo elucubraciones nuestras. Los anuncios del Mate XT no dicen explícitamente que el dispositivo vaya a ser vendido fuera de China, y no hay mención alguna a un posible evento global.

Es perfectamente posible que Huawei esté usando el Mate XT para presumir ante todo el mundo de lo que ha conseguido; de hecho, lo más probable es que los anuncios se hayan producido por la imagen de marca y no tanto por el producto. A falta de confirmación oficial, es mejor pensar eso; pero eso no quita que no podamos ilusionarnos. Eso sí, hay que tener en cuenta que, si el Mate XT llega a España, lo haría con un precio prohibitivo para la mayoría: en China, cuesta 19.999 yuan, aproximadamente 2.500 euros al cambio, y los precios oficiales en España suelen ser muy superiores a los de China.