Ya puedes comprar en España la Xiaomi Smart Band 9 y los Xiaomi Buds 5

Xiaomi ha celebrado un evento de lanzamiento en Berlín en el que ha presentado su nueva familia de móviles de gama alta, los Xiaomi 14T Series, los cuales llegarán a España junto con el que será el primer plegable comercializado en Europa por la empresa, el Xiaomi Mix Flip.

Pero no han sido los únicos productos. Además de los móviles ha anunciado dos nuevos modelos de televisores los TV QLED Max y los TV Xiaomi S Mini LED y una aspiradora, la Xiaomi Robot Vacumm X20 Max. Junto a todo ello ha confirmado la llegada a España de dos accesorios, la pulsera Xiaomi Smart Band 9 y los auriculares Xiaomi Buds 5.

La pulsera ya estaba a la venta desde agosto, pero es ahora cuando la empresa ha empezado a publicitar este producto, aprovechando el resto de lanzamientos. Su precio es de 39,99 euros. Los auriculares se podrán comprar en blanco, gris o negro, y costarán 99,99 euros.

Xiaomi Buds 5

Estos auriculares se han diseñado para ser un rival directo de los Apple Airpods 4, que cuestan casi un 30% más. No tienen un sellado con piezas de silicona y se busca que sean cómodos de usar pero que no molesten a esas personas que no quieren tener esa sensación de vacío en el oído que provocan algunos auriculares.

Disponen de hasta 39 horas de batería con la caja de carga y un sistema de triple micrófono que permiten que las conversaciones se escuchen de manera clara. Además, la inteligencia artificial es capaz de filtrar el sonido que pueda molestar para que el interlocutor nos escuche mejor.

Xiaomi Buds 5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispone de un sistema de cancelación de ruido activa llamado ANC Semi In-Ear. Es decir, que podemos mejorar el aislamiento pero siempre teniendo en cuenta que al no tener almohadillas no dispondremos de un sellado como en el de los modelos Pro. Es lo mismo que ha hecho Apple en sus Airpods 4 con ANC.

Xiaomi Smart Band 9

El mismo día de presentación de los Xiaomi Mix Fold 4 y Xiaomi Mix Flip, en julio de este año Xiaomi presentó en China la nueva pulsera inteligente de la compañía, la Xiaomi Smart Band 9. Este modelo es el primero de la familia en contar con una construcción de metal, lo que le aporta una estética mejorada con respecto a sus antecesores.

Xiaomi Smart Band 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispone de hasta 21 días de batería, tres semanas, en función del uso que hagamos. También podremos medir el ejercicio de más de 150 deportes diferentes, y el mejorado sensor de medición nos dará nuestros datos biométricos de manera más precisa. Su pantalla, de 1,62 pulgadas, ahora dispone de un sensor de brillo que lo adapta a las condiciones lumínicas del entorno, siendo esta una de las mayores mejoras en el día a día.

Por supuesto, la extensa compatibilidad con correas de todo tipo sigue siendo una de las mayores ventajas de esta pulsera inteligente, que se venderá en varios colores y que se puede combinar en función del uso que se le vaya a dar. El sistema de vibración ha sido rediseñado para ser más potente y cómodo y eso sin penalizar la resistencia al agua, que sigue siendo de 5 ATM.