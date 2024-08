Probamos el Samsung Galaxy Z Fold 6: el móvil plegable por excelencia se refina gracias a la inteligencia artificial

El último Unpacked de Samsung ha sido hace unos días en París. En el evento se han presentado dos nuevos relojes, unos auriculares y dos nuevos terminales plegables, el Samsung Galaxy Z Flip 6 que analizamos la semana pasada y el que es actualmente el móvil más caro de Samsung, el Galaxy Z Fold 6.

Hemos pasado unos días usando este móvil como terminal personal y exclusivo, para comprobar cómo ha evolucionado con respecto a su antecesor, el Galaxy Z Fold 5. Samsung no ha cambiado mucho este modelo, ya lo vamos avanzando, pero es cierto que, al menos, no ha subido los precios. En España el precio para el Samsung Galaxy Z Fold 6 en su variante de 256 GB es de 1.909 euros, la de 512 GB cuesta 2.029 euros y la de 1 TB alcanza la cifra de 2.269 euros.

Se nota que Samsung no tiene mucha competencia en este sector, con unas pocas propuestas como la de HONOR, que tampoco es especialmente económica. Para hacer frente a este modelo la compañía se ha centrado, sobre todo, en mejoras en la inteligencia artificial que ya estrenó en los Samsung Galaxy S24 Series.

Diseño aún más refinado

Samsung ha cambiado poco la estética de este plegable, pero sí que lo ha hecho de forma sutil en dos o tres puntos que hacen que se distinga rápidamente de su antecesor. El principal es la pantalla externa, que al ser ahora simétrica se asemeja más al S24 Ultra. Esto hace que, cerrado, el Z Fold 6 parezca un móvil normal, con un grosor más elevado de la media, pero ya está.

Por supuesto, no hay holgura entre las dos piezas que se doblan, como no la había en el modelo del año pasado, y se ha rediseñado la bisagra. La parte mala es que Samsung sigue sin dar con la tecla que le permita ocultar la arruga central. En el Z Flip 6 se nota menos, pero en este modelo se sigue viendo más que en los terminales de la competencia.

Análisis del Samsung Galaxy Z Fold 6 Alvarez del Vayo

Se mantienen los botones, los altavoces o el puerto de carga, además del sensor de huellas. Este último está muy bajo cuando se usa el móvil a una mano, siendo incómodo usarlo. Además, la precisión deja bastante que desear y al final hemos optado más por usar el PIN, el patrón de desbloqueo o el reconocimiento facial.

Pocos cambios

Como era de esperar, Samsung mantiene el uso de una doble pantalla, una vertical exterior muy alargada y una interior con un ratio muy diferente, casi de 1:1. La pantalla sigue siendo la misma que en el modelo anterior, pero ahora es capaz de mostrar 2.600 nits de brillo máximo, la misma cifra que alcanza el S24 Ultra. El problema es que el acabado no es el mismo, y en exteriores se nota más que en interiores.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay cambios en el procesador. Integra el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, una variación del mejor procesador de Qualcomm. Sigue siendo este un móvil con 12 GB de RAM, la misma memoria que tiene ahora el Z Flip 6, y con dos versiones de RAM, de 256 y 512 GB. También se ha implementado una mejor cámara de vapor que hace que se pueda mantener el rendimiento máximo durante más tiempo.

El apartado de cámaras fotográficas también parece anclado en el pasado. Dispone de un sensor principal de 50 Mpx, el mismo que usa el S24, además de un teleobjetivo de tres aumentos ópticos de 10 Mx y un gran angular de 12 Mpx. La calidad de las fotos es prácticamente la misma que vimos el año pasado... y el anterior. Hasta la cámara frontal, de 10 Mpx, y la que está bajo la pantalla grande, de 4 Mpx, son iguales.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las mayores novedades de Samsung llegan en el campo de la inteligencia artificial, con novedades como el poder crear retratos hechos en 3D o imitando a las acuarelas y los bocetos a lápiz simplemente pulsando un botón. También llama la atención la edición de imágenes usando IA, dibujando con el dedo o con el S-Pen, que sigue sin estar integrado en el dispositivo, siendo necesaria una funda para ello.

El problema es que estas novedades no siempre funcionan, y que Samsung se haya apoyado tanto en ellas para intentar vender el Z Fold 6 supone un problema. El Z Flip 6 al menos incluye ventajas como una mejor batería, pero en el Fold ni siquiera es así. Sigue siendo de 4400 mAh. Tampoco cambia la velocidad de carga máxima, la carga inalámbrica...

Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Donde sí está destacando la empresa coreana es en el soporte de actualizaciones. Samsung ha anunciado que los nuevos móviles de gama alta de 2024 tendrán nada menos que siete años de actualizaciones, poniéndose a la altura de lo que anunció Google para sus últimos modelos. Esto la posiciona como una de las referentes a la hora de comprar un móvil con el objetivo de que nos dure no dos o tres años, sino seis o siete.

¿Me lo compro?

El año pasado decíamos que Samsung no había arriesgado con el Galaxy Z Fold 5 porque no le hacía falta, no tenía apenas competencia en España. Este año no hemos visto cambios y Samsung sigue sin evolucionar este modelo. Es cierto que es más ligero, tiene un menor grosor y, obviamente, su procesador es más eficiente. El problema es que se ha estancado mucho más rápido de lo que lo han hecho los Galaxy S o los Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Fold son terminales de nicho, que seguirán enamorando a los usuarios que ya los demandan, pero que tienen muy complicado el poder ampliar su cuota de mercado intentando convencer al resto de compradores de que son una buena alternativa. Y no es porque son malos móviles, es porque hay opciones que no se pliegan, pero son igualmente buenas por la mitad de dinero. Y eso en España es algo a tener muy en cuenta.